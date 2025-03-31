Cùng Cuhiep và Chương ProK khám phá Saramonic Ultra

Workshop ‘Saramonic Ultra – Pro for Pro’

Workshop ‘Saramonic Ultra – Pro for Pro’ do nhà phân phối StreamCast Asia phối hợp cùng diễn đàn Tinh Tế tổ chức, với sự đồng hành của hai diễn giả là Cuhiep và Chương ProK. Workshop cũng đồng thời giới thiệu đến người dùng Việt Nam những tính năng hiện đại, đạt chuẩn Pro có trong sản phẩm Saramonic Ultra, giúp đáp ứng những yêu cầu khắt khe của người dùng chuyên nghiệp, các nhà sáng tạo nội dung, nhà làm phim và chuyên gia âm thanh.

Đầu tiên là khả năng đồng bộ mã thời gian (Tiemcode Synchronization) của Saramonic Ultra, tính năng này giúp người dùng có thể căn chỉnh âm thanh và video chính xác đến từng khung hình trên nhiều thiết bị, giúp tối ưu hóa quá trình hậu kỳ một cách tinh giản nhất. Cùng với khả năng ghi âm 32bit float tích hợp cùng bộ nhớ 8GB giúp người dùng dễ dàng thu được dải động rộng, đảm bảo âm thanh không bị méo tiếng, dù ghi âm trong môi trường yên tĩnh hay ồn ào.

Bên cạnh đó, công nghệ ClearVoiceTM giúp tăng cường độ rõ nét của giọng nói thông qua khả năng khử tiếng ồn thông minh, với các chế độ Khuếch đại giọng nói (Voice Boost) và chế độ Lọc tần số thấp (Low-Cut modes) để loại bỏ tạp âm. Tính năng tự động điều chỉnh độ khuếch đại (AGC) giúp đảm bảo âm lượng nhất quán, tự động điều chỉnh theo tiếng ồn xung quanh và người dùng không cần điều chỉnh thủ công.

Saramonic Ultra được phân phối bởi StreamCast Asia

Saramonic Ultra đặc biệt xuất sắc trong môi trường ồn ào với khả năng xử lý âm lượng lên đến 130 dB SPL. Cùng với ăng-ten ngoài của sản phẩm giúp đảm bảo kết nối không dây ổn định với khoảng cách lên đến 300m. Ngoài ra, khả năng chống nước đạt chuẩn IPX5 của bộ phát cũng giúp nó hoạt động mượt mà ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệp như mưa bão.

Saramonic Ultra còn được trang bị màn hình cảm ứng AMOLED 1.1inch

Saramonic Ultra còn được trang bị màn hình cảm ứng AMOLED 1.1inch, giúp người dùng theo dõi mức âm lượng, thời lượng pin cũng như cường độ âm thanh theo thời gian thực. Kết hợp với các núm xoay, giao diện trực quan…. Saramonic Ultra có thể điều hướng và điều chỉnh cài đặt trên bộ thu (RX) dễ dàng và hiệu quả. Bên cạnh đó, Saramonic Ultra còn hỗ trợ kết nối với nhiều thiết bị khác nhau thông qua cổng Lightning và cổng USB-C. Ngoài ra, cổng 3.5mm cũng được trang bị để người dùng có thể kết nối cố định với máy ảnh hoặc các thiết bị âm thanh khác. Thiết kế này đảm bảo sự tương thích hoàn hảo, nâng cao hiệu quả công việc.

Saramonic Ultra được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu ghi âm chuyên nghiệp, từ sản xuất phim ảnh, đến các sự kiện trực tiếp và ghi âm ngoài trời. Chính vì thế, với các nhà sản xuất phim và nhà sáng tạo nội dung khả năng đồng bộ mã thời gian và ghi âm 32 bit fload giúp Saramonic Ultra giúp dễ dàng căn chỉnh âm thanh và video trên nhiều máy quay, tiết kiệm tối đa thời gian hậu kỳ.

Saramonic Ultra có hai màu đen và trắng

Với các chương trình và sự kiện trực tiếp hay các chương trình biểu diễn với sân khấu lớn, khả năng xử lý âm lượng lớn và khử tiếng ồn thông minh Saramonic Ultra sẽ giúp hoạt động hoàn hảo trong các môi trường này.

Chưa dừng lại ở đó, Saramonic Ultra còn có khả năng chống nước cũng như khả năng tự động điều chỉnh độ lợi nên nó cũng rất thích hợp đối với các phóng viên hiện trường hay các nhà làm phim, ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu.

Sự kiện đã mang đến rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị cũng như không gian trải nghiệm sản phẩm cho người dùng qtâm

Saramonic được mở bán tại các đại lý đồng hành của nhà phân phối StreamCast Asia với giá bán lẻ đề nghị 7.190.000 đồng cho phiên bản cơ bản và 7.890.000 đồng cho phiên bản có kèm 2 micro lavalier.