Cuộc đối đầu giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg trên MXH

Mark Zuckerberg và Elon Musk

Trên mạng xã hội, Musk đã thách thức Zuckerberg trong một dòng tweet: "Tôi sẵn sàng cho một trận đấu nếu anh ấy muốn". Zuckerberg đã trả lời trên Instagram: "Hãy cho tôi biết địa điểm". Sau đó, Musk đề xuất một địa điểm ở Las Vegas.

Dù Musk và Zuckerberg không thực sự đọ sức trên võ đài, nhưng cuộc tranh luận này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt để giành lợi ích kinh doanh, đặc biệt là trong cuộc chiến quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Theo Wall Street Journal, vẫn còn quá sớm để biết liệu Meta và Twitter có tạo ra một cuộc chiến thương hiệu nổi tiếng như Ford-Chevrolet và Coke-Pepsi của thế kỷ trước hay không. Tuy nhiên, rõ ràng hai tỷ phú này đã sẵn sàng cho cuộc đấu đá.

Đây không phải lần đầu tiên hai tỷ phú công nghệ này đụng độ. Mâu thuẫn giữa họ đã xuất hiện từ vài năm trước và trở nên căng thẳng hơn sau khi Elon Musk thâu tóm Twitter vào năm 2022.

Trong các cuộc trò chuyện riêng tư, cả hai đã phàn nàn về nhau dựa trên nguồn tin thân cận. Musk, người đã gặp khó khăn về tài chính trong nhiều năm qua, cho rằng Zuckerberg kiếm tiền quá dễ dàng thông qua phần mềm, trong khi ông phải đối mặt với những thách thức của xe điện và tên lửa. Ngược lại, Zuckerberg muốn được công nhận về sự sáng tạo như Musk dựa trên nguồn tin thân cận.

Trong tháng này, các giám đốc của Meta đã tiết lộ với nhân viên về dự án cạnh tranh với Twitter mang tên "Project 92" và có thể ra mắt một nền tảng mạng xã hội riêng. Theo đồn đoán, nền tảng mới có tên là "Thread" và có tính năng tương tự Twitter. Giám đốc sản phẩm Chris Cox cho biết sản phẩm mới được lấy cảm hứng từ sự mong muốn của người dùng về một mạng xã hội.

Lần tranh cãi vì tên lửa của SpaceX

Trước đó, hai vị tỷ phú này cũng công khai chỉ trích nhau trong năm 2016 khi SpaceX - công ty hàng không vũ trụ của Musk được giao chở một vệ tinh lên vũ trụ, nhằm giúp Facebook cung cấp dịch vụ Internet tại vùng châu Phi cận Sahara. Tuy nhiên, vụ nổ ngay trên mặt đất trong buổi phóng thử nghiệm đã khiến cả tên lửa và vệ tinh bị phá hủy, làm gián đoạn tham vọng của ông Zuckerberg.

"Tôi rất thất vọng khi nghe tin vụ phóng tên lửa thất bại của SpaceX đã phá hủy vệ tinh của chúng tôi. Vệ tinh này vốn có thể cung cấp kết nối cho nhiều người dân và doanh nhân khởi nghiệp tại châu Phi", ông viết.

Tranh cãi về mối đe dọa từ AI

Một năm sau, họ lại tranh luận về trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi ông Musk cảnh báo về nguy cơ từ AI, thì ông Zuckerberg nói rằng: "Với AI, tôi thấy thật sự lạc quan. Tôi nghĩ rằng những người phản đối đang cố vẽ ra viễn cảnh tận thế. Tôi không hiểu lắm. Nó quá tiêu cực và vô trách nhiệm".

Musk sau đó phản bác trên Twitter: "Tôi đã nói chuyện với Mark Zuckerberg về vấn đề này. Hiểu biết của cậu ấy về lĩnh vực này khá hạn chế". Musk thường xuyên tỏ ra lo ngại về AI. Hồi tháng 3, ông từng cho biết mình "stress vì AI".

Rồi vào năm 2018, khi Meta gây tranh cãi vì làm rò rỉ dữ liệu và đối mặt với làn sóng xóa tài khoản, Musk cũng tweet về vấn đề này. Tesla, SpaceX – các công ty ông làm CEO - cũng xóa tài khoản Facebook. "Facebook khiến tôi lo sợ", Musk viết.

Không chỉ mâu thuẫn với nhau, hai vị tỷ phú này cũng nhiều lần chỉ trích những người khác.

Musk nhiều lần dùng Twitter để chọc khoáy các tỷ phú như Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett, nhưng chưa bao giờ muốn so găng với họ. Năm ngoái, ông có một lần đề xuất so găng với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng cuộc so găng chưa bao giờ diễn ra.

Trong khi đó, CEO Meta Zuckerberg lại đối đầu với Tim Cook vì CEO Apple có những nhận định bất lợi về Facebook. Sau đó, Facebook cũng mâu thuẫn với Apple về cách “táo khuyết” thay đổi về thiết lập quyền riêng tư, theo đó hạn chế khả năng kiếm tiền từ dữ liệu người dùng của Facebook.

Ông Musk cũng gặp vấn đề với chính sách của Apple đối với cửa hàng ứng dụng App Store. Được biết, cửa hàng ứng dụng của Apple đóng vai trò quan trọng giúp Twitter tiếp cận tới người dùng. Ngay sau khi tiếp quản Twitter, ông Musk đặc biệt lên án Apple về “phí ứng dụng”, theo đó Apple thường sẽ được chia 30% từ các khoản mua sắm, tải và đăng ký theo dõi từ các ứng dụng có trên kho App Store.

Trở về hiện tại, khi mà cư dân mạng ngày càng quan tâm đến cuộc đấu võ của hai tỷ phú, bà Maye Musk - mẹ của tỷ phú xe điện - phải tìm cách xoa dịu tình hình. Hôm 22/06, bà đưa ra giải pháp: "Chỉ đấu khẩu thôi. Ngồi trên ghế bành, cách nhau 1.2 m. Ai hài hước hơn là người thắng".