Định danh số điện thoại: Cần góp sức chung tay để chống cuộc gọi lừa đảo

Toàn cảnh buổi họp báo 6/11 tại Bộ TT&TT - Ảnh: Lê Anh Dũng.

Trước đó, Bộ TT&TT đã công bố thực hiện định danh cuộc gọi của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và đã được các cơ quan báo chí thông tin đến độc giả cả nước, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Theo Bộ TT&TT, thời gian vừa qua, một số đối tượng đã sử dụng số thuê bao cố định, di động giả mạo xưng danh là Bộ TT&TT, Bộ Công an, Viện kiểm sát, các ngân hàng, nhà mạng… gọi điện đến số điện thoại cố định, di động của người dân với mục đích lừa đảo.

Các đối tượng gọi giả danh các cơ quan chức năng, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ để thu thập thông tin nhằm hù dọa, lừa đảo để từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bộ TT&TT nhận định hiện tượng này đang có xu hướng ngày càng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Số liệu cập nhật hằng tuần của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho thấy mỗi tuần hệ thống canhbao.khonggianmang.vn do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vận hành vẫn nhận được khoảng 300 phản ánh của người dùng Internet Việt Nam về các trường hợp lừa đảo.

Trong đó, nhiều hơn cả là các trường hợp giả mạo ngân hàng, các cơ quan có thẩm quyền, sàn thương mại điện tử...

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, nếu chỉ số ít các đơn vị thực hiện thì vẫn chưa thể giải quyết được triệt để vấn đề, do hiện nay các cuộc gọi lừa đảo mạo danh rất nhiều, từ mạo danh cơ quan nhà nước, các tổ chức tín dụng, đến các doanh nghiệp thương mại điện tử mời “việc nhẹ lương cao”, hay mời chào bất động sản, kêu gọi đầu tư... Nếu như tất cả các cơ quan, ban, ngành, tổ chức hay doanh nghiệp cùng định danh số điện thoại sẽ hạn chế được tình trạng này.

Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ thông tin, tạo sự đồng thuận từ dư luận xã hội để các cơ quan, ban, ngành và tổ chức, doanh nghiệp cùng thống nhất triển khai, mang lại hiệu quả tốt nhất trong việc hạn chế các cuộc gọi mạo danh, lừa đảo làm phiền người dân.