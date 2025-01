Dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ: Tua công tơ mét sẽ bị xử lý nghiêm

Trong dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mới đây, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cấm thay đổi chỉ số trên công tơ mét (đồng hồ báo quãng đường) của ô tô. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận và đảm bảo an toàn kỹ thuật cho phương tiện.