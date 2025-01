FLC chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Theo thông tin FLC cho biết, báo cáo tài chính hàng năm là một trong những nội dung được thảo luận và được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên, hiện tại, các báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2021 của Tập đoàn vẫn chưa được phát hành do FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận về ý kiến kiểm toán cho báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất cho năm 2021.

Do đó, Tập đoàn chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2021 và cũng chưa có cơ sở để tiến hành kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022. Đây là lý do FLC chưa thể chuẩn bị đủ tài liệu để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, và do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cũng chưa thể được tổ chức.

Theo công văn, FLC đang nỗ lực phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY để hoàn thiện các thủ tục bổ sung nhằm có được ý kiến kiểm toán phù hợp về báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2021, từ đó tạo cơ sở để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong thời gian sớm nhất.

Sau khi hoàn thành thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, FLC sẽ tiến hành các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật để triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong thời gian ngắn nhất.

Trước đó, FLC dự kiến phát hành báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2021 không muộn hơn ngày 25/05/2023 sau khi thống nhất nội dung với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chưa được đồng thuận giữa hai bên, dẫn đến việc báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2021 của FLC vẫn chưa hoàn thành.

Hiện tại, FLC chưa công bố báo cáo tài chính soát xét cho năm 2021, nửa đầu năm 2022 và cả năm 2022. Công ty cũng chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 và quý 1/2023.

Ngoài ra, gần đây, vào ngày 03/07, FLC đã có một công văn phản hồi đối với HNX về việc giải trình tính xác thực của thông tin liên quan đến quyết định khởi tố 15 người có liên quan đến vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT FLC, về tội "thao túng thị trường chứng khoán". Trong công văn đó, FLC khẳng định rằng Tập đoàn không có liên quan hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan đến vụ việc Trịnh Văn Quyết bị khởi tố vì tội "thao túng thị trường chứng khoán". FLC cũng nhấn mạnh rằng vụ việc không ảnh hưởng hoặc thay đổi các hướng phát triển quan trọng của Tập đoàn trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư, kinh doanh và phát triển bền vững.