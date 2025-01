Ford Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi tháng 4

Với ưu đãi này, khách hàng mua xe sẽ được gia tăng thời hạn bảo hành lên tới 5 năm và gói thay dầu miễn phí trong 2 năm (tùy từng phiên bản). Thêm vào đó, khách hàng cũng được tặng gói bảo dưỡng miễn phí thay dầu định kỳ trong 2 năm đầu. Tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 25 triệu đối với xe Everest, 20 triệu đối với Ford Ranger/Raptor. Ranger Raptor có thêm lựa chọn 2 năm bảo hiểm vật chất (không áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác) có giá trị lên tới hơn 49 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi nhằm đem lại sự an tâm và sự hài lòng tối đa cho khách hàng với chi phí hợp lý. Đồng thời Ford cũng cam kết quyền lợi bảo hành tối đa không giới hạn số lần yêu cầu bảo hành và số tiền yêu cầu bảo hành. Khi khách hàng đổi xe, quyển bảo hành sẽ được chuyển nhượng theo xe và thời gian bảo hành sẽ được mở rộng ngay khi hết hạn bảo hành tiêu chuẩn.

Bên cạnh bảo hành tiêu chuẩn và bảo hành mở rộng, gói bảo dưỡng định kỳ kéo dài 2 năm được ưu đãi dành riêng cho các khách hàng sở hữu Ranger, Raptor và Everest. Đây là gói dịch vụ khách hàng thanh toán trước toàn bộ chi phí bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của Ford để đảm bảo xe của khách hàng luôn ở trạng thái tốt nhất và giảm thiểu rủi ro khi sử dụng. Gói bảo dưỡng định kỳ với quy trình chuẩn hóa được thực hiện trong vòng 1 giờ và linh hoạt theo nhu cầu nhu cầu của khách hàng bao gồm các dịch vụ sau: cung cấp lọc gió, dầu bôi trơn, lọc nhiên liệu, lọc dầu, bugi và công lao động cho các hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng.

Đồng thời Ford Việt Nam cũng có chương trình giảm giá đặc biệt cho mẫu xe Ford Territory, giảm từ 20 đến 25 triệu đồng tùy phiên bản. Theo đó, Territory sẽ có giá bán lẻ khuyến nghị mới cho cả 3 phiên bản Territory Titanium X 1.5 AT, Territory Titanium 1.5 AT và Territory Trend 1.5 AT như sau:

Phiên bản xe Giá trước khi điều chỉnh Giá mới Mức giảm Territory Titanium X 1.5 AT 954.000.000 929.000.000 25.000.000 Territory Titanium 1.5 AT 909.000.000 889.000.000 20.000.000 Territory Trend 1.5 AT 822.000.000 799.000.000 23.000.000

Là mẫu xe được người tiêu dùng đánh giá cao, và liên tục nằm trong top 3 mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV hạng C và top 2 phân khúc Crossover, với mức giá mới, hy vọng Territory sẽ mang cơ hội sở hữu xe tới nhiều khách hàng Việt Nam hơn nữa.

Với phương châm luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, Ford và hệ thống đại lý trên toàn quốc không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tối ưu. Ưu đãi về bảo hành và sản phẩm trong tháng 4/2024 là lời khẳng định về sự đồng hành của Ford đến với khách hàng trên mọi hành trình, đảm bảo khách hàng luôn an tâm khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Ford.