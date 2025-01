FPT Telecom mang đến nhiều sản phẩm và giải pháp mới tại VNNIC Internet Conference 2024

Đây là Hội nghị do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức vào cuối tuần qua với chủ đề “An toàn, bền vững hạ tầng Internet trước sự phát triển các công nghệ mới” (Secure and sustainable Internet infrastructure in the development of emerging technologies).

Theo đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận về ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới trong quản lý, phát triển hạ tầng Internet; phát triển Internet “lớn hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, phẳng hơn”; ứng dụng công nghệ trong đánh giá, giám sát, đo lường và khai thác dữ liệu Internet phục vụ việc xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số quốc gia.

Tại đây, FPT Telecom đã mang đến các giải pháp, sản phẩm dịch vụ tiên phong công nghệ nhằm khẳng định cam kết của công ty trong việc xây dựng môi trường Internet an toàn, đảm bảo chất lượng ổn định và đáng tin cậy.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của FPT Telecom tại Hội nghị VNNIC 2024 với chủ đề “Internet an toàn”

Điểm nhấn khiến gian hàng triển lãm và trưng bày sản phẩm của FPT Telecom thu hút được đông đảo lượng khách tham quan đó là giải pháp Internet an toàn, công nghệ Wi-Fi 6 và bộ sản phẩm của FPT Life - đơn vị sản phẩm chiến lược của FPT Telecom, chuyên nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ IOT, AI và Cloud.

Trong đó, liên quan đến giải pháp Internet an toàn, F-Safe Go là dịch vụ bảo mật được cung cấp bởi FPT Telecom hợp tác cùng F Secure tập đoàn an toàn thông tin hàng đầu thế giới đến từ Phần Lan, nhằm cung cấp các tính năng nổi bật cho người dùng như: bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ các giao dịch mua sắm hay ngân hàng online và cơ chế mạng riêng ảo VPN giúp việc truy cập Internet nơi công cộng của người dùng được an toàn.

Đông đảo khách mời tập trung tại gian hàng trưng bày sản phẩm của FPT Telecom để nghe tư vấn về sản phẩm

Bên cạnh đó, thông qua các gói dịch vụ Internet an toàn của FPT Telecom, người dùng sẽ được cảnh báo và nhận diện về các trang web, truy cập không an toàn, tránh xa các nguy cơ lừa đảo và mã độc. Đặc biệt, Safe Sky & Safe Meta chú trọng đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Dịch vụ F-safe Go đi kèm các gói sản phẩm mới có chức năng quản lý thời gian sử dụng thiết bị và các nội dung truy cập của trẻ, từ đó bố mẹ có thể chủ động thiết lập bộ lọc, ngăn chặn những nội dung độc hại ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ.

Các gói Safe Sky, Safe Meta khi được kết hợp công nghệ Wi-Fi 6 sẽ giúp khách hàng kết nối nhanh và an toàn đảm bảo tốc độ internet cao, phù hợp nhu cầu từ giải trí đến công việc, với mức giá ưu đãi, tiết kiệm.

Chia sẻ sau khi trải nghiệm nhanh các sản phẩm tại gian hàng, anh Huy cho biết: “Hiện nay, một môi trường Internet an toàn là ưu tiên hàng đầu của người dùng khi phải đối mặt với nhiều rủi ro an toàn bảo mật thông tin tràn lan. Việc một doanh nghiệp viễn thông hàng đầu như FPT Telecom đang đặc biệt chú trọng cung cấp dịch vụ Internet không chỉ có tốc độ cao, ổn định, mà còn tích hợp rào chắn bảo vệ an toàn trên không gian mạng là điều rất ấn tượng và cực kỳ hữu ích với người dùng.”

Bộ sản phẩm FPT Life của FPT Telecom

Trong khi đó, FPT Life là hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và toàn diện duy nhất tại Việt Nam cũng nhận được sự thu hút đông đảo sự quan tâm của khách tham quan. Đây là giải pháp sở hữu các thiết bị Made by FPT Made in Vietnam, làm chủ giải pháp toàn diện từ công nghệ lõi, phần mềm đến thiết bị sử dụng như Trí tuệ nhân tạo AI, Điện toán đám mây, Công nghệ Dual Chip tích hợp hai sóng, Internet tốc độ cao Wi-Fi 6, Internet vạn vật IoT, mã hoá dữ liệu đầu cuối E2E… Trong đó các thiết bị và dịch vụ được kết nối, tương tác liền mạch đi kèm với các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật khắt khe.

FPT Camera là một phần của FPT Telecom, chuyên cung cấp các giải pháp giám sát an ninh cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Là sản phẩm Made in Vietnam và Made by FPT với toàn bộ phần cứng, phần mềm đến các dịch vụ triển khai, bảo trì đều được phát triển và cung cấp bởi FPT Telecom. Ngày nay, FPT Camera đã tiên phong ứng dụng công nghệ Cloud, AI, IoT, FPT Camera mang đến trải nghiệm an toàn, bảo mật và thông minh giúp cuộc sống an tâm hạnh phúc hơn.

Ở giải pháp FPT Smart Home, FPT cung cấp các giải pháp, thiết bị và dịch vụ Made by FPT giúp kết nối và tự động hóa điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà. Tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất mang đến trải nghiệm an toàn, khác biệt và cá nhân hóa giúp đơn giản hóa cuộc sống cho người Việt.

Đã hơn 27 năm qua, FPT Telecom luôn chinh phục khách hàng Việt bằng cách tiên phong đổi mới công nghệ mới, nâng cao trải nghiệm của khách hàng dựa trên sự thấu cảm và lắng nghe. Đồng thời FPT Telecom cũng đã và đang không ngừng nghiên cứu và triển khai những giải pháp công nghệ Internet tiên tiến, nhằm xây dựng cho người dùng Việt môi trường Internet an toàn hơn.