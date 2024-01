Galaxy S24 series giá từ 16,99 triệu đồng

Đây là mức giá sau khi đã trừ các ưu đãi tích hợp, và các đại lý bán lẻ vẫn đang giữ các đặc quyền cho Galaxy S24 series như bảo hành 2 năm độc quyền tại Di Động Việt, tặng gói Samsung Care+ 1 năm trị giá 2,09 triệu. Giá và ưu đãi đang được áp dụng trong thời gian đặt trước từ nay đến 27/1, dự kiến mở bán sớm ngay từ ngày 27/1/2024.

Được biết, hiện lượng đặt trước S24 series đã tăng đến gấp gần ba lần so với thế hệ tiền nhiệm S23, trong đó phiên bản Ultra chiếm đến 87%, 7% lựa chọn Galaxy S24 Plus 5G và 6% chọn Galaxy S24 bản thường.

Cụ thể, Samsung Galaxy S24 giá từ 16,99 triệu (so với giá niêm yết 22,99 triệu), Galaxy S24 Plus giá từ 19,99 triệu (so với giá niêm yết 26,99 triệu), đặc biệt giá Samsung Galaxy S24 Ultra chỉ còn từ 25,99 triệu (so với giá niêm yết 33,99 triệu). Đây là giá cho các phiên bản dung lượng cơ bản, mỗi nâng cấp dung lượng giá cộng thêm khoảng từ hơn 3 triệu đồng.

Lượng đặt trước Samsung S24 series đang ghi nhận tăng đến 3 thế hệ tiền nhiệm, ở phiên bản Ultra.

Việc đặt trước sẽ vừa giúp người dùng được hưởng những ưu đãi khủng đồng thời nằm trong danh sách những khách hàng đầu tiên nhận máy sớm tại Việt Nam.

Ngoài ra, còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khi đặt trước Samsung Galaxy S24 series như trả góp 0% lãi suất, Trade-in thu cũ đổi mới nhanh gọn, đơn giản.

Được biết, Samsung S24, S24 Plus và S24 Ultra 5G được thay đổi rõ rệt về thiết kế, máy vuông vức hơn, khung viền titan và màn hình phẳng hoàn toàn. Ngoài ra, điểm nhấn của dòng Galaxy S24 series năm nay chính là được tích hợp nhiều tính năng AI ấn tượng như tính năng phiên dịch trực tiếp cuộc gọi và phiên dịch trực tiếp cuộc hội thoại bằng AI, tính năng khoanh vùng tìm kiếm…

Di Động Việt là hệ thống bán lẻ di động và là đối tác toàn diện của Samsung tại Việt Nam. Với gần 15 năm tuổi, hệ thống hiện có hơn 50 cửa hàng trên toàn quốc. Hệ thống luôn chuyển giao giá trị vượt trội đến khách hàng khi mua sắm. Tham khảo thêm tại website didongviet.vn hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800.6018.