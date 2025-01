JBL Tour Pro 2 có gì đặc biệt

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn để thấy JBL đã mang đến cho người dùng một sản phẩm công nghệ đáng tiền.

Đầu tiên là màn hình cảm ứng ở hộp sạc

Rất nhiều người thắc mắc “tai nghe thì cần gì màn hình cảm ứng?” Đúng là xưa nay tai nghe chẳng cần gì tới màn hình cảm ứng, vì mọi thao tác đều được tích hợp vào ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại hay bằng nút chạm trên tai nghe. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi bạn chưa được trải nghiệm JBL Tour Pro 2, còn khi bạn đã trải nghiệm JBL Tour Pro 2 rồi thì bạn sẽ thấy ‘điều này không còn đúng nữa’.

Bởi vì ở màn hình cảm ứng này, ngoài mang tới vẻ đẹp, sự độc đáo mới lạ thì JBL còn cho phép người dùng điều khiển mọi thứ liên quan đến trình nghe nhạc của bạn ở trên đó. Từ việc tăng giảm âm lượng, chuyển bài hát, quản lý âm nhạc, quản lý cuộc gọi đi và đến, nhận các thông báo cho đến việc điều khiển tính năng chống ồn… Tức là bạn hoàn toàn có thể ‘tận mắt, tận tay’ điều khiển mọi thứ liên quan đến âm thanh bạn đang nghe mà không cần phải mở điện thoại.

Nói về tính năng này, mình đồng quan điểm với Cuhiep Trần của diễn đàn Tinh tế, trong bài chia sẻ này, Cuhiep đã viết: “JBL Tour Pro 2 được trang bị sẵn nhiều cấu hình để chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau. Tùy loại nhạc sở thích nghe, môi trường nghe mà anh em có thể lựa chọn được cấu hình phù hợp. Mình dùng khi đạp xe, khi ngồi văn phòng cũng như đi Café và thấy hài lòng cho một chiếc tai nghe TW, đa năng. Các thông tin khác mà anh em có thể quan tâm như thời lượng pin, khả năng chống ồn, khả năng đàm thoại, sạc không dây…”

Có thể với một số cá nhân người dùng, điều này chẳng có gì thú vị, nhưng với những người thường xuyên bỏ điện thoại vào túi xách hoặc balo, hoặc ngại mở điện thoại khi ở ngoài đường, thì đây thật sự là một cải tiến cực kỳ đáng giá.

Chưa kể, với những người yêu công nghệ thì trải nghiệm này cực cool, rất wow, và mang đến một cảm giác vô cùng thích thú, mình là người yêu công nghệ và mình thích được trải nghiệm các công nghệ mới, mình đoán rất nhiều người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ, đều có chung cảm giác này. Điều đó giúp chúng ta luôn được ‘sống cùng thời đại’, bắt nhịp xu hướng và không bị tụt hậu với thế giới.

Thứ hai là chất lượng âm thanh đã được cải tiến đáng kể

Mình đã có dịp trải nghiệm nhiều dòng tai nghe True Wireless của nhiều thương hiệu khác nhau, cũng như trải nghiệm qua nhiều dòng tai nghe True Wireless của JBL, từ JBL Tune 220, JBL Live Pro+, JBL Live Pro 2… điều này giúp mình có thêm được những đánh giá có phần khách quan hơn.

Cảm nhận đầu tiên khi nghe bằng JBL Tour Pro 2 là rất âm ái, nhẹ nhàng và có thể đeo trong thời gian dài mà không có cảm giác bí bách, bị đau, bị cấn hay muốn bỏ ra. Mình thường sử dụng tai nghe khi đi máy bay, đi ô tô đường dài và khi đi bộ tập thể dục, thi thoảng đeo tai nghe ở quán cafe nếu ngồi một mình hoặc khi quán ồn quá ngưỡng chịu đựng của mình, thậm chí ai đó mở nhạc to nhưng lại không phải gu nhạc của mình, mình cũng sẽ đeo tai nghe để không bị âm thanh này ảnh hưởng đến tâm trạng. Hai lý do đầu là vì mình không muốn nghe tiếng ồn, còn khi đi bộ tập thể dục thì việc đeo tai nghe giúp thời gian tập như ngắn lại, thực chất ra là mình sẽ để tâm vào các bản nhạc mà quên đi chuyện mình đang tập thể dục. Nhờ đó mà mình có thể đi được lâu hơn với quãng đường dài hơn so với thông thường.

Theo JBL để có được chất lượng âm thanh chất lượng hơn so với các thế hệ tiền nhiệm, ngoài việc trang bị khả năng chống ồn chủ động cùng chế độ xuyên âm, giúp hạn chế tạp âm thì JBL Tour Pro 2 còn sở hữu âm thanh vòm độc quyền, cùng 6 mic thu giúp âm thanh thu vào vô cùng trong trẻo.

Công nghệ bluetooth 5.3 cũng giúp JBL Tour Pro 2 kết nối nhanh với thiết bị nghe nhạc và truyền đạt âm thanh chất lượng đến tai người nghe. Bên trong chiếc tai nghe JBL Tour Pro 2 là driver 10mm kết hợp cùng công nghệ tái tạo âm thanh JBL Spatial Sound, nhờ đó, người nghe có thể cảm nhận chất âm vòm 3D ấn tượng, đầy lôi cuốn.

Đánh giá về chất âm của JBL Tour Pro 2, chuyên trang Tainghehay.com nhận định: “JBL Tour Pro 2 sử dụng công nghệ độc quyền của hãng JBL mang tên “JBL Pro Sound. Điều này cho phép tai nghe đem đến chất lượng âm thanh tuyệt vời, rõ ràng và chi tiết, với âm bass sâu và treble tinh tế. Ngoài ra, tai nghe còn tích hợp công nghệ khử tiếng ồn thông minh, giúp người dùng có trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh.”

Về cảm nhận cá nhân, JBL Tour Pro 2 xứng đáng là một trong những chiếc tai nghe True Wireless có khả năng chống ồn tốt nhất phân khúc ở thời điểm hiện tại. Cảm nhận rõ nhất là hai tuần qua Sài Gòn khá mát mẻ, thường có gió to vào sáng sớm và chiều tối. Những lúc đó nếu không có tai nghe bạn sẽ nghe tiếng gió rất lớn, nhưng khi đeo JBL Tour Pro 2 vào, gió vẫn mát rượi xung quanh nhưng âm thanh thì chỉ còn là tiếng nhạc du dương. Cảm giác thật tuyệt.

Trải nghiệm nhiều tính năng thông minh vượt trội

Hôm trước mình có tham gia một buổi trải nghiệm tai nghe mới, rất nhiều anh em công nghệ đều chia sẻ rằng họ thường sở hữu từ 2 đến 4 chiếc tai nghe cùng lúc. Tức là anh em lựa chọn nhiều tai nghe cho nhiều điều kiện khác nhau, ví dụ tai nghe để ở văn phòng, tai nghe luôn mang theo bên mình, tai nghe để ở phòng ngủ… Đại khái là anh em sử dụng nhiều tai nghe vào nhiều mục đích khác nhau và với mỗi tai nghe thì anh em lại sử dụng trong các hoàn cảnh riêng biệt.

Mình có một cậu bé con năm nay học lớp 10, nó cũng đang sở hữu 3 chiếc tai nghe cùng lúc, một chiếc tai nghe chỉ để chơi game, một chiếc tai nghe thường sử dụng để nghe nhạc và khi đi máy bay, một chiếc tai nghe True Wireless để mang theo khi đi xe đưa rước ở trường và đó luôn là chiếc tai nghe có sẵn trong balo đi học.

Cá nhân mình thường không sử dụng tai nghe để nghe nhạc khi ở nhà, mình thích sử dụng loa di động hơn. Nhưng mình cũng luôn có một chiếc tai nghe trong túi xách để khi đi đường hoặc trên xe Grab mà các bác tài mở những bản nhạc yêu thích của họ nhưng lại không phải gu âm nhạc của mình. Mình không thích yêu cầu các bác tài chuyển thể loại nhạc theo gu của cá nhân mình, bởi mình nghĩ ai cũng có quyền được nghe những bài hát mà họ yêu thích và không bị ảnh hưởng bởi người khác. Chưa kể đôi khi điều đó còn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn cực kỳ ‘lỏng lẻo’ giữa tài xế và khách đi xe. Mình cũng thường tận dụng các chuyến đi để tranh thủ làm việc hoặc xem tiếp một bộ phim mà mình đang xem dở… Đó là lúc mình sẽ sử dụng tai nghe True Wireless. ‘Chiếc tai nghe sẽ là thứ đơn giản nhất để đưa bạn về thế giới của riêng mình,” mình thường quan niệm như vậy.

Ở JBL Tour Pro 2, việc kết nối cực kỳ nhanh và đơn giản. Chỉ cần bật bluetooth trên điện thoại di động, bỏ tai nghe vào tai và chỉ cần một lần kết nối duy nhất, bạn đã có thể sẵn sàng đến với thế giới của riêng mình. Mình và cậu con trai đã cùng kết nối JBL Tour Pro 2 trên điện thoại riêng của mỗi người, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc sử dụng sau đó. Ở một số dòng tai nghe thì mình hoặc con trai mình sẽ phải tắt kết nối với tai nghe từ điện thoại thì người kia mới có thể sử dụng được. Điều này khá bất tiện và nó mang lại trải nghiệm không mượt mà.

Một trải nghiệm nhỏ nhưng cũng rất đáng kể khác là bạn có thể lựa chọn một trong những hình nền sẵn có để cài đặt cho màn hình trên hộp sạc. Chúng ta cũng có thể tải ảnh cá nhân, gia đình hoặc một bức ảnh yêu thích lên màn hình này để “đánh dấu” chủ quyền. Bạn cũng đừng quên JBL còn trang bị cả tính năng tìm kiếm để tìm khi tai nghe bị thất lạc. Hay trong trường hợp cần đèn pin thì chiếc màn hình nhỏ bé trên hộp sạc sẽ ngay lập tức soi sáng cho bằng tính năng Fashlight.

Về nguyên tắc thì hầu hết mọi màn hình cảm ứng đều hoạt động giống nhau, nhưng trải nghiệm chạm và điều khiển mọi tính năng trên màn hình của một chiếc tai nghe khá là thú vị và khác biệt. Bạn cũng có thể kết nối và cài đặt nhiều thay đổi cá nhân khác bằng cách kết nối tai nghe với app của JBL trên điện thoại di động. Nhưng nếu cần chi tiết hơn về trải nghiệm này, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của Cuhiep Trần.

“Mặc định 13 trang anh em có thể vuốt qua, vuốt lại để xem thông tin cũng như điều khiển trên màn hình case sạc của JBL Tour Pro 2. Phần trên của màn hình luôn hiện tình trạng kết nối, pin và đồng hồ. Anh em có thể xem nó như là một màn hình smartphone thu nhỏ nhưng chỉ liên quan đến Tour Pro 2. Thông qua app trên smartphone anh em cũng chỉnh được các thông tin hiển thị và điều khiển, thay vì là 13 trang thì có thể là ít hơn nếu tính năng nào đó anh em không muốn chỉnh ở hộp sạc. Anh em còn có thể thay được cả hình nền cho cá tính nữa.”

JBL cho biết mẫu tai nghe True Wireless mới nhất của họ có thể cho thời gian sử dụng lên đến 40 giờ khi đi kèm hộp sạc. Mình có đọc comment ở đâu đó rằng “màn hình có thể làm cho thời lượng pin của tai nghe giảm đi đáng kể’. Cụ thể mình chưa tìm thấy tài liệu nay bài viết nào nói về việc bật màn hình ở hộp sạc của JBL Tour Pro 2 thì tiêu tốn khoảng bao nhiêu % pin. Nhưng trong quá trình sử dụng gần 2 tuần qua thì mình mới chỉ sạc 2 lần, với tần suất sử dụng thông thường là nghe nhạc khi di chuyển, khi đi bộ thể dục từng 30 đến 40 phút mỗi ngày…

Mà thật sự nếu việc sử dụng màn hình cảm ứng trên hộp sạc có tiêu tốn chút điện năng thì việc trang bị cổng sạc USB type C cùng công nghệ sạc nhanh, cho phép có 4 giờ sử dụng liên tục chỉ sau 15 phút sạc… là điều mình có thể chấp nhận. Chưa kể chiếc màn hình mang đến cho mình bao điều thú vị, sự tiện ích thì rất đáng để trải nghiệm.

Sản phẩm vừa được công ty Phúc Giang Audio giới thiệu đến thị trường Việt Nam ngày hôm qua, 10/8/2023, anh em có thể trải nghiệm và đặt hàng trong thời gian từ nay đến hết 20/8 để nhận ngay bộ quà tặng trị giá 2 triệu đồng là 1 loa di động đa năng JBl Wind 3S và 1 bao da cao cấp nhé.