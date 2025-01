Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2023

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 17 - 23/4. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023, hướng tới tăng cường nhận biết Thương hiệu quốc gia Việt Nam và quảng bá giới thiệu các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được Chính phủ công nhận tới cộng đồng xã hội trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết: Qua 20 năm hình thành và phát triển, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, chương trình cũng luôn đồng hành, hỗ trợ địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp phát triển thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với chất lượng cao của mình.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại lễ khai mạc.

Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao trong việc xây dựng, phát triển Thương hiệu quốc gia và là Thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2020-2022.

Cụ thể, theo báo cáo từ Brand Finance, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 tăng 29,1% so với năm 2019, đạt mức 319 tỷ USD; năm 2021 tăng 21,6% so với năm 2020 (388 tỷ USD); năm 2022 tăng 11,1% so với năm 2021 (431 tỷ USD).

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định, với sự hỗ trợ của Chương trình Thương hiệu quốc gia, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu nên đã đầu tư nghiêm túc cho xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.

Kết quả là, trong Top 50 Thương hiệu doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam năm 2022, có sự góp mặt của rất nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Nếu như năm 2018 mới có 14 doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia Việt Nam nằm trong Top 50, chiếm tỷ trọng 28% thì sau 5 năm con số này đã tăng lên 21 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 42%.

Đặc biệt, trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng mạnh từ 20% năm 2018 lên tới 60% năm 2022.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2023.

"Kết quả trên cho thấy, các thương hiệu hàng đầu Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc cả về giá trị thương hiệu và chỉ số sức mạnh thương hiệu, nhờ đó nâng cao vị thế vững chắc trong bảng xếp hạng. Đồng thời, kết quả cũng chứng tỏ các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã dần bắt kịp với xu thế toàn cầu là đầu tư vào giá trị thương hiệu, góp phần đáng kể trong việc gia tăng giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam”- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia là Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023 với chủ đề “Định vị Thương hiệu quốc gia Việt Nam Xanh”. Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đã bình thường hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới phục hồi kinh tế và tăng trưởng mạnh mẽ sau hai năm bị đứt gãy do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương, cơ quan nghiên cứu học thuật, các tổ chức trong và ngoài nước và doanh nghiệp,diễn đàn sẽ mang đến những nội dung đối thoại chuyên sâu, góc nhìn đa chiều xoay quanh việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu.