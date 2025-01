Khui hộp JBL PartyBox On The Go

Nếu như PartyBox 110 như một người anh cả có phần vững chãi và to lớn nhờ công suất lên đến 160W, người em thứ PartyBox mang đậm tính chất hướng ngoại với hệ thống bánh xe và tay kéo tiện lợi, PartyBox 1000 có thiên hướng âm nhạc mạnh mẽ với bảng điều khiển DJ sành điệu, còn Party 700 có vẻ hơi trầm lắng, thì PartyBox On The Go lại đúng như một đứa trẻ thế hệ mới, năng động, sôi nổi, đa tài và dám ‘sống hết mình’.

Có lẽ cũng chính ở cái tên rất đậm chất “The Go” mà PartyBox On The Go hội tụ đầy đủ những gì tinh túy nhất của thế hệ đàn anh. Từ cơ động trong di chuyển nhờ thiết kế nhỏ gọn đi kèm quai đeo tiện lợi, cho đến việc phù hợp với các cuộc hội thảo hội nghị nhờ khả năng kết nối đa dạng, cho đến việc hát karaoke gia đình hay nhóm bạn 5-7 người với 2 mix đi kèm, khả năng kháng nước chuẩn IPX4 và công suất tối đa lên đến 100W.

Hãy cùng Điện tử và Ứng dụng tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu loa di động đa tài này.

Bên trong hộp bao gồm 1 loa JBL Partybox On The Go, 2 mix không dây, dây cấp nguồn cùng sách hướng dẫn và thẻ bảo hành

JBL PartyBox On The Go còn có đủ mọi công cụ phục vụ cho cuộc vui bất tận, bao gồm cả chỗ mở nắp chai trên dây đeo vai để chill với bạn bè đêm suốt sáng.

Bộ phụ kiện đi kèm chính là "điểm cộng đắt giá" cho PartyBox On The Go. Trong đó đáng giá nhất phải kể đến 2 micro không dây tặng kèm với khả năng tầm thu phát lên tới 10 mét.

Thắp sáng cuộc vui với công suất loa 100W cùng chất âm đỉnh cao JBL Pro Sound và màn trình diễn ánh đèn độc đáo đồng bộ với âm thanh đầy mê hoặc, việc lựa chọn những hiệu ứng màu khác nhau để bữa tiệc tối thêm phần bùng nổ cũng rất dễ dàng với BL PartyBox On The Go.





Khả năng kết nối truyền phát bản nhạc bạn yêu với loa qua Bluetooth, các tính năng chỉnh dải bass, treble, echo... chuẩn giọng ca sĩ và thỏa sức karaoke hay rap battle rất dễ dàng. Người dùng còn có thể tùy chọn thêm đến 2 đường kết nối micro ngoài để thỏa sức hát ca cùng bè bạn không giới hạn.

Chưa dừng lại ở đó, việc tắm nắng bên bãi biển, tiệc triển bên hồ bơi hay nhảy nhót dưới mưa rơi... đối với JBL PartyBox On The Go không có gì đáng ngại vì đã có chuẩn kháng nước IPX4 bảo vệ loa an toàn. Chỉ cần đừng mang PartyBox On The Go xuống biển hay hồ bơi là được.

Bạn còn có thể "làm được nhiều hơn thế" với JBL PartyBox On The Go, ví dụ như "minh họa" cho ẻm thật chất hay đa dạng hóa trải nghiệm bằng cách gắn thêm ghi-ta bên ngoài để bạn cắm trực tiếp vào loa và 'quẩy hết mình' với bạn bè cùng bản nhạc mà mình yêu thích. Thậm chí chơi 'tới bến' với những bản mix DJ và đu đưa hết cùng JBL PartyBox On The Go bằng cách kết nối bluetooth để truy cập vào thư viện nhạc ngay trên máy hay qua các dịch vụ streaming online.

Nếu không có bluetooth cũng không sao, vì PartyBox On The Go đã trang bị sẵn dây dẫn để cắm với ổ cứng di động hay USB vào loa.

Chưa hết, với thời lượng lên đến 6 giờ hoạt động liên tục, JBL PartyBox On The Go hoàn toàn có thể cùng bạn

