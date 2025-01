Làm việc trực tuyến và trực tiếp: Cuộc tranh cãi không hồi kết sau đại dịch COVID-19

Nhiều thỏa thuận được đưa ra, bao gồm người lao động sẽ đến văn phòng vào một vài ngày trong tuần, đã được chấp nhận rộng rãi như một sự thỏa hiệp, song nhiều lao động đang trì hoãn, ngay cả khi một số công ty yêu cầu họ quay trở lại làm việc toàn thời gian.

Chẳng hạn như tại thành phố New York (Mỹ), dữ liệu của chính quyền cho thấy việc sử dụng tàu điện ngầm đã tăng lên ở các khu kinh doanh và giàu có hơn, đặc biệt là kể từ mùa Hè này, cho thấy nhiều nhân viên văn phòng sẽ đến văn phòng làm việc hơn.



Sau 2 năm đại dịch COVID-19 đã khiến cho không ít người quen với cách thức làm việc trực tuyến.

Tuy nhiên, con số chỉ đạt khoảng 67% so với mức trước đại dịch trong tháng 10/2022. Trong những tháng gần đây, việc sử dụng tàu điện ngầm vào cuối tuần đã gần đạt đến mức trước đại dịch hơn so với các ngày trong tuần. Tại London, dữ liệu riêng biệt cho thấy tỷ lệ sử dụng tàu điện chỉ đạt hơn 80% so với mức trước đại dịch.

Sự thay đổi về nơi làm việc cũng đang định hình lại các doanh nghiệp có liên quan đến dịch vụ văn phòng. Theo một báo cáo của JPMorgan Chase hồi tháng 9/2022, bất động sản văn phòng trên toàn cầu đang hướng tới xu hướng thuê ngắn hạn hơn và địa điểm làm việc linh hoạt hơn. Tại các thành phố như London và New York, các công ty đang thu hẹp quy mô, các tòa nhà cũ có thể bị ảnh hưởng, song nhu cầu về bất động sản cao cấp tăng lên.

Kathryn Wylde, Giám đốc điều hành của Partnership for New York City, cho biết tại New York, mặc dù có nhiều doanh nghiệp mới mở ra trong năm qua hơn là những doanh nghiệp bị đóng cửa trong thời gian dịch bệnh, song sự phân bổ về địa lý đã thay đổi. Manhattan, nơi tập trung phần lớn các văn phòng, đã chứng kiến số lượng các văn phòng cho thuê sụt giảm, trong khi số lượng văn phòng tại các quận như Queens và Brooklyn, nơi có nhiều người sinh sống, lại tăng lên.

Đối với nhà tuyển dụng, mô hình họ chọn sẽ quyết định sức hấp dẫn của họ đối với người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đòi hỏi sự linh hoạt hơn và cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn.

Mặc dù các công ty có thể tiết kiệm chi phí thuê bất động sản, song mô hình làm việc kết hợp có thể đi kèm với các chi phí khác, từ những lo lắng về năng suất sụt giảm và mất tính liên kết hay những ảnh hưởng tới văn hóa nơi làm việc. Trong các lĩnh vực như tài chính, cơ chế làm việc từ xa cũng có thể gây bất lợi cho việc tuân thủ quy định.



Người sử dụng lao động muốn nhân viên phải làm việc trực tiếp nhiều hơn nhưng người lao động lại chỉ muốn cách thức làm việc lưỡng dụng.

Bên cạnh đó, bản chất của nơi làm việc cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng do đại dịch gây ra khi các nhóm thiểu số về chủng tộc và vùng miền phải thực hiện quá nhiều các nhiệm vụ ở tuyến đầu, nơi họ không thể làm việc từ xa và đối mặt với nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cao hơn.

Những lao động cổ cồn trắng đang làm việc chăm chỉ. Một báo cáo của Microsoft hồi tháng 9/2022 cho thấy số lượng cuộc họp mỗi tuần đã tăng 153% trên toàn cầu đối với người dùng ứng dụng Teams kể từ khi bắt đầu đại dịch, và 42% nhân viên làm nhiều việc cùng lúc trong các cuộc họp đó. Tuy nhiên, 85% các nhà lãnh đạo được khảo sát cảm thấy họ không tin tưởng nhân viên sẽ làm việc hiệu quả với mô hình làm việc kết hợp.

Năm 2023 được coi là một năm quan trọng để xác định xem mô hình làm việc trong tương lai sẽ ra sao. Một nền kinh tế đang bùng nổ và tình trạng thiếu lao động đã giúp người lao động có nhiều tiếng nói hơn.