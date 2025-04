Lễ hội giao lưu văn hóa Hàn - Việt lần thứ 7 'Chúng ta là một'

Lễ hội “Chúng ta là một (We Are Together)” năm 2025 đánh dấu mốc sự kiện lần thứ 7 và tiếp tục được tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu bền vững với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, và đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng người dân của cả hai nước thông qua các hoạt động văn hóa và chương trình biểu diễn phong phú hằng năm.

Đại diện BTC chia sẻ thông tin về Lễ hội “Chúng ta là một (We Are Together)” năm 2025.

Năm nay, Lễ hội giao lưu văn hóa Hàn - Việt lần thứ 7 mang tên “Chúng ta là một (We Are Together)” sẽ diễn ra vào 02 ngày, từ 3 - 4/5 tại First Outdoor Concert Hall (Nhà hát ngoài trời số 1), thành phố Suwon, Hàn Quốc. Sự kiện do DB Insurance tổ chức.

Sự kiện lần này sẽ có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam như: Cara Phương, ST Sơn Thạch, Ái Phương, (S)Trong Trọng Hiếu. Từ phía Hàn Quốc, có các ca sĩ Lyn và Punch, nổi tiếng với những bản nhạc phim truyền hình, sẽ trình diễn các ca khúc đình đám như My Destiny (Vì sao đưa anh tới), Ngược dòng thời gian (Mặt trăng ôm mặt trời), Stay with me (Yêu tinh), và Every time (Hậu duệ mặt trời).

Đặc biệt, nhân dịp lễ hội diễn ra ngay trước Ngày Thiếu nhi Hàn Quốc 5/5, các hoạt động đặc biệt dành cho gia đình và trẻ em cũng sẽ được tổ chức. Vào lúc 15h các ngày 3 và 4/5 sẽ diễn ra các buổi biểu diễn ảo thuật bong bóng và trình diễn bong bóng nghệ thuật cho trẻ em.

Chia sẻ tại buổi Họp báo ngày 23/4, Đại diện DB Insurance cho biết: “Sự kiện lần này là cơ hội để khoảng 300.000 người Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, cùng với những người yêu mến văn hóa Hàn - Việt có thể gặp gỡ và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa”. Đồng thời khẳng định, “DB Insurance tự hào là doanh nghiệp duy nhất tổ chức sự kiện thường niên nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, và sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho các hoạt động giao lưu Hàn - Việt”.

DB Insurance được thành lập vào năm 1962 và hiện là một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Hàn Quốc. Công ty đã chính thức bước vào thị trường Việt Nam từ năm 2015 thông qua hợp tác với Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI). Gần đây, DB Insurance đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam bằng việc mua lại 75% cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH).