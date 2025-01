'Chúng ta là một - We are Together'

Lễ hội "Chúng ta là một - We are Together" dành cho toàn bộ 300 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Hàn Quốc sẽ diễn ra trong hai ngày liên tiếp 15/6/2024 - 16/6/2024 tại hội trường lớn của Đài truyền hình KBS Busan, Hàn Quốc.