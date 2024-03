Lenovo khẳng định vị thế bằng loạt sản phẩm mới được trang bị AI

Bên cạnh việc trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra trên một số mẫu máy mới, cùng trợ lý ảo Copilot trên Windows 11, các laptop thế hệ mới bao gồm Lenovo Yoga, Lenovo Legion và Lenovo LOQ được hỗ trợ bởi AI, hứa hẹn sự vượt trội về tính năng, tốc độ và khả năng sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy cho người dùng.

“Người tiêu dùng hay khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động của chúng tôi và thế hệ PC mới nhất hôm nay là một trong những minh chứng cho điều đó. Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ AI đang ngày càng phát triển, các thiết bị sáng tạo được hỗ trợ bởi AI mới nhất này sẽ nâng cao năng lực người dùng hơn nữa. Với danh mục sản phẩm mới công bố ngày hôm nay, chúng tôi đang mang tới cho người dùng trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương những chuẩn mực mới về hiệu năng, độ linh hoạt và hiệu suất làm việc vượt trội.” Leon Yu, Giám đốc kinh doanh Sản phẩm tiêu dùng, Lenovo khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nhấn mạnh.

Yoga family Ecosystem

Theo đó, với bộ xử lý Intel Core Ultra, các laptop Yoga cao cấp mới nhất của Lenovo được thiết kế để xử lý mượt mà nhiều tác vụ đồ họa cũng như các tác vụ nặng, gia tăng khả năng sáng tạo cho mọi người dùng. Máy cũng được trang bị màn hình PureSight Pro cùng với màu hiệu chỉnh hay màn hình PureSight OLED chất lượng cao, mang lại độ sáng, độ tương phản và hiển thị màu chuẩn xác vượt trội, đáp ứng yêu cầu sáng tạo các tác phẩm có hình ảnh sống động như thiết kế đồ họa, chỉnh sửa phim ảnh. Ngoài ra, các laptop Yoga cao cấp mới nhất của Lenovo cũng được trang bị pin bền bỉ cùng bàn phím cải tiến giúp người dùng tập trung hơn vào dự án sáng tạo của mình nhờ không phải lo lắng gì về thời lượng pin. Bên cạnh đó, việc tích hợp phím Copilot, một phím tắt để truy cập trợ lý ảo AI Copilot trên Windows có thể cho bạn các thông tin hữu ích liên quan từ nhiều nguồn trực tuyến, hỗ trợ khả năng sáng tạo và cộng tác, đồng thời giúp bạn xử lý công việc tập trung hơn.

Cụ thể, laptop Lenovo Yoga 9i 2-in-1 và Lenovo Yoga Pro 9i sẽ được tích hợp Lenovo AI Engine+ và được vận hành bởi chip Lenovo LA AI Core, sử dụng phần mềm thuật toán máy học để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, nâng cao trải nghiệm điện toán cá nhân hóa.

Dòng sản phẩm Lenovo Yoga mới nhất cũng được tích hợp sẵn Lenovo Creator Zone, một ứng dụng AI tạo sinh (Gen AI) bảo đảm quyền riêng tư, giúp chuyển các yêu cầu dạng văn bản hoặc phác thảo thành hình ảnh hoàn chỉnh theo yêu cầu.

Một số laptop Lenovo Yoga Pro còn hỗ trợ tính năng đào tạo hình ảnh (image training), theo đó người dùng có thể huấn luyện một mô hình cá nhân hóa có khả năng học và tạo ra các hình ảnh theo phong cách và sở thích của riêng họ. Lenovo Creator Zone cùng các tính năng tuyệt vời đó sẽ được ra mắt lần lượt vào nửa cuối năm 2024 tại một số thị trường trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Loạt sản phẩm lapptop Yoga mới được trang bị AI có thể kể đến:

Lenovo Yoga Book 9i (13″, Gen 9) với 2 màn hình cho hiệu suất cao hơn, lý tưởng cho các lập trình viên hay người dùng làm đa tác vụ, thường xuyên di chuyển.

Lenovo Yoga Pro 9i (16”, Gen 9), được thiết kế đáp ứng các tác vụ chuyên sâu như kết xuất 3D và hoạt ảnh và Lenovo Yoga Pro 7i (14”, Gen 9) phù hợp với các công việc ghi hình tại studio và chỉnh sửa video liền mạch.

Lenovo Yoga Slim 7i (14”, Gen 9), lý tưởng cho các tác vụ chỉnh sửa ảnh hoặc lập trình chuyên nghiệp.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14”, Gen 9) và Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14” và 16”, Gen 9) dành cho việc thiết kế những sản phẩm đồ họa chất lượng cao.

Cùng với đó là hệ sinh thái Lenovo Yoga – Chuột Bluetooth Lenovo Yoga Pro Bluetooth Mouse, Lenovo Yoga 600 Bluetooth Silent Mouse, tai nghe Lenovo Yoga True Wireless Stereo Earbuds, và túi đựng Lenovo Yoga Sleeve.

Lenovo LOQ 15IRX9

Các dòng laptop này còn được nâng cao hiệu năng gaming nhờ hỗ trợ AI và thiết kế tản nhiệt hoàn toàn mới. Cụ thể, giải pháp siêu tản nhiệt Legion “Coldfront: Hyper” được thiết kế đặc biệt dành cho Lenovo Legion 7i và Lenovo Legion 5i tích hợp chip Intel, sẽ giải quyết thách thức quản lý nhiệt của dòng laptop gaming. Hệ thống này giúp tối ưu hóa quá trình tản nhiệt bằng cách lùa luồng khí bên trong khung máy và dẫn khí nóng từ chip qua buồng cao áp trung tâm. Mặt lưng D phía dưới đảm bảo khí nóng được tách biệt với khí lạnh do quạt kép hút vào, giúp làm mát phần cứng hơn và nâng tốc độ khung hình cao hơn khi chơi game.

Chưa kể, dòng laptop gaming Lenovo LOQ cũng được ứng dụng công nghệ tản nhiệt buồng hơi (hyperchamber thermal), giúp làm mát vi xử lý, nâng công suất TDP lên thêm 25W ở chế độ Extreme Mode, đồng thời giữ cho nhiệt độ vỏ máy mát hơn 2°C và giảm tiếng ồn quạt xuống tận 2dB so với thế hệ trước đó.

Hay dòng sản phẩm gaming Lenovo mới ra mắt cũng sở hữu loạt tính năng tăng cường hiệu năng được hỗ trợ bởi AI, tùy chỉnh theo người dùng, thiết lập nên một tiêu chuẩn mới về hiệu suất sử dụng năng lượng cao nhất cùng trải nghiệm gaming vượt trội. Các laptop gaming Lenovo Legion và Lenovo LOQ mới đều được trang bị chip Lenovo LA AI Core, giúp nâng cao chỉ số FPS và hiệu suất sử dụng năng lượng, đảm bảo trải nghiệm gaming vô đối cho game thủ.

Legion 9i

Dải sản phẩm PC gaming mới có thể kể đến như:

Lenovo Legion 7i (16”, Gen 9), Lenovo Legion 5i (16”, Gen 9), và Lenovo Legion Slim 5 (16”, Gen 9): Dành cho game thủ mong muốn có một laptop đáp ứng cả nhu cầu chơi game và ứng dụng STEM.

Lenovo Legion 9i (16″, Gen 9): Thiết kế đột phá cho chơi game chuyên nghiệp và sáng tạo nội dung.

Lenovo Legion Pro 7i (16”, Gen 9) và Lenovo Legion Pro 5i (16”, Gen 9): Nâng cao tối đa các chỉ số về FPS, hiệu năng màn hình cùng thiết kế mang phong cách ấn tượng.

Máy bàn Lenovo Legion Tower 7i và Lenovo Legion Tower 5i: Vũ khí gaming tối thượng cho các game thủ.

Và các sản phẩm mới sẽ được ra mắt trong năm nay như Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9, và Lenovo LOQ 15AHP9, cùng với máy bàn Lenovo LOQ Tower 17IRR9 dành cho các game thủ bắt đầu hành trình chinh phục bảng vàng thành tích.

"Các sản phẩm hiện đã có mặt tại Việt Nam, và đây cũng là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới và sáng tạo sản phẩm của Lenovo. Với tầm nhìn Smarter Technology for All (Công nghệ Thông minh hơn cho Tất cả) và mong muốn kiến thiết một tương lai AI for All (Trí tuệ nhân tạo cho Tất cả), Lenovo sẽ luôn tiên phong trong việc tái xác định điện toán cá nhân và tái định hình môi trường số bằng cách khai thác tiềm năng của AI." Đại diện Lenovo chia sẻ.