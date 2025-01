LG bắt tay cùng The Coffee House ra mắt BST Trà xanh Tây Bắc

Để khởi động cho chiến dịch có tên gọi “Better Choices Make a Better World” (Tạm dịch “Lựa Chọn cho Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn”), LG và The Coffee House đã ra mắt BST thức uống Trà xanh Tây Bắc nhằm tôn vinh nông sản Việt cùng Ly Xanh tái sử dụng.

Theo đó, cả hai sẽ cùng chia sẻ tầm nhìn về việc lan tỏa những giá trị tích cực giúp nâng tầm chất lượng sống của người Việt. BST Trà xanh Tây Bắc cùng Ly Xanh tái sử dụng là bước đầu trong chiến dịch “Better Choices Make a Better World”. Gửi gắm thông điệp “Lựa chọn cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, chiến dịch truyền cảm hứng và đồng hành cùng thế hệ Millennial và Gen Z chủ động hơn trong lựa chọn cải thiện chất lượng sống của bản thân, cộng đồng và môi trường, từ việc chọn thức uống lành mạnh đến việc xây dựng cuộc sống thông minh bằng những sáng tạo công nghệ của LG.

BST Trà Xanh Tây Bắc của The Coffee House và LG không chỉ giữ được vị mộc của núi rừng, giúp người dùng thưởng thức trọn vẹn thông qua 4 sản phẩm độc đáo là Trà Xanh Latte, Trà Xanh Đường Đen, Đá Xay Frosty Trà Xanh, Trà Xanh Xoài Đá Tuyết. BST hiện đã có mặt tại chuỗi cửa hàng The Coffee House trên toàn quốc.

Điểm nhấn của lần hợp tác này còn là chiếc Ly Xanh độc đáo có thể tái sử dụng chính thức ra mắt bản giới hạn từ ngày 3/8 với chất liệu PP5 cao cấp cùng khả năng chịu nhiệt lên đến 120 độ. Chiếc Ly Xanh như lời nhắn nhủ của hai thương hiệu về thói quen sử dụng các vật liệu tái sử dụng, hướng đến lối sống lành mạnh hơn bắt đầu từ hành động nhỏ mỗi ngày.

Được biết, trong năm any hàng loạt hoạt động thuộc chiến dịch “Better Choices Make a Better World” sẽ được LG và The Coffee House cùng triển khai trên nhiều phương diện, từ mạng xã hội cho đến chuỗi sự kiện tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp HCM. Ngày hội Better Day Festival sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm những sáng tạo công nghệ của LG phục vụ cho cuộc sống thông minh; thử thách “Scan Ly Xanh, nhận quà khỏe lành” với filter thực tế ảo (AR), và nhiều hoạt động khác sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới.

Là một thương hiệu luôn hướng đến việc thực hiện nhiều hơn nữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, LG hiện có danh mục sản phẩm gồm hơn 20 thiết bị công nghệ, từ sản phẩm gia dụng cho đến giải pháp công nghệ thông tin được thiết kế theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Những sáng tạo công nghệ của LG như tủ lạnh InstaView giảm khí lạnh thất thoát, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler giúp quần áo bền đẹp hơn, các giải pháp thanh lọc không khí, tiết kiệm điện năng... đều rất gần gũi với thế hệ người dùng trẻ, có lối sống cân bằng và bền vững.

