LG 'Khai phóng Kỷ nguyên Đa tuyệt đỉnh'

Đây cũng là lần đầu tiên LG hợp tác cùng Fustic Studio, nhóm các nghệ sĩ thị giác tài năng tại Việt Nam, mang không gian nghệ thuật tương tác đa giác quan đến với khách tham quan.

Là thương hiệu OLED dẫn đầu thị thị trường, LG liên tục thiết lập nên những chuẩn mực mới, nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn cho người dùng. Bên cạnh đó, LG nhận nhận thức rõ nét mối quan hệ giữa nghệ thuật và công nghệ.

Chia sẻ về sự kiện lần này, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing, Công ty LG Electronics Việt Nam cho biết: “Với LG, nghệ thuật truyền cảm hứng và thay đổi cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống. Chúng tôi mong muốn tận dụng sức mạnh cộng hưởng của công nghệ và nghệ thuật để kiến tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dùng”.

Dự án toàn cầu này mang đến những khung tranh kỹ thuật số sắc nét và rực rỡ, tôn vinh vẻ đẹp của những tác phẩm nghệ thuật bằng hàng triệu điểm ảnh tự phát sáng, đồng thời giúp tái hiện hàng loạt kiệt tác từ những huyền thoại trên thế giới cũng như đồng hành cùng những nghệ sĩ đương đại sáng tạo nên những tác phẩm độc đáo.

Tại đây, LG đã kết hợp cùng Fustic Studio mang đến không gian nghệ thuật tương tác đa giác quan độc đáo, đưa khách tham quan đến với hành trình khám phá sự liên kết giữa vạn vật, đi qua những vòng lặp hài hòa vô tận của thiên nhiên, vũ trụ và công nghệ. Các tác phẩm được trình chiếu trên một khung tranh khổng lồ được ghép nối từ 6 TV OLED mới nhất từ LG.

“Chúng tôi vô cùng ấn tượng với hiệu suất xử lý của TV OLED LG đối với các tác phẩm khi tôn vinh mọi đường nét nghệ thuật”, đại diện Fustic Studio chia sẻ.

Bên cạnh đó, người dùng có thể cùng sáng tạo nên vẻ đẹp cho các tác phẩm thông qua những tương tác tay được lấy cảm hứng từ công nghệ Zero Connect trên siêu phẩm LG OLED evo M4.

Ngoài ra, khách tham quan sẽ hoàn toàn đắm chìm vào viễn cảnh của tương lai nơi công nghệ và dữ liệu số kết nối sâu sắc với tự nhiên và vũ trụ. “Chúng tôi được truyền cảm hứng từ cam kết của LG trong việc phá vỡ giới hạn của công nghệ và tăng cường trải nghiệm của người dùng, đặc biệt là vẻ đẹp choáng ngợp trên những siêu phẩm OLED từ LG”, Fustic Studio nhấn mạnh.

Triển lãm cũng mang đến người dùng cơ hội khám phá dải sản phẩm OLED mới từ LG với những nâng cấp toàn diện, chinh phục nhu cầu giải trí của người dùng với 4 tuyệt đỉnh: tự do, trí tuệ, đắm chìm và phong cách.

"Tuyệt đỉnh tự do" được kiến tạo bởi LG OLED evo M4, chiếc TV OLED không dây đầu tiên trên thế giới sở hữu độ phân giải 4K và tần số quét 144Hz. Với hộp thu phát Zero Connect Box, M4 mang đến không gian thoáng đãng, "tự do tối đa" cho người dùng trong lắp đặt cũng như sử dụng các thiết bị ngoại vi. LG còn mở ra cánh cửa trải nghiệm “tuyệt đỉnh trí tuệ” cho người dùng khi trang bị bộ xử lý Alpha 11 thế hệ mới nhất trên OLED evo M4 và G4, mang đến hiệu suất AI gấp 4 lần, hiệu suất đồ họa được nâng cao tới 70% cùng tốc độ xử lý nhanh hơn 30% so với thế hệ tiền nhiệm.

Ngoài ra, dòng LG OLED 2024 còn mang đến rất nhiều sản phẩm có kích thước từ 48 đến 83 inch, được thiết kế siêu mỏng, đảm bảo nét thanh lịch, sang trọng và đẳng cấp cho không gian sống.

Tại đây, LG cũng giới thiệu những sản phẩm thuộc danh mục Phong cách sống bao gồm LG Objet Posé và LG Standbyme mới với nhiều cải tiến. Trong đó, Posé 2024 được trang bị tấm nền OLED evo mới và bộ xử lý Alpha 9 AI Thế hệ 7.

Triển lãm công nghệ và nghệ thuật “Khai phóng Kỷ nguyên Đa tuyệt đỉnh” một lần nữa khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa nghệ thuật và công nghệ thông qua những tác phẩm đầy cảm hứng cũng như sự hợp tác giữa LG với Fustic Studio.

