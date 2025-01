Long An đưa nông sản lên Zalo mini app

Đây là bước đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, bởi không chỉ người dân được bổ sung một kênh tiếp cận nông sản an toàn mà chính doanh nghiệp cũng có thêm đầu ra mới, tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng.

Là vùng lõi của khu kinh tế trọng điểm phía Nam với thế mạnh trên nhiều lĩnh vực, trong đó khu vực nông - lâm - thuỷ sản đóng vai trò quan trọng khi đóng góp xấp xỉ 15% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2030, Long An đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 3,2% mỗi năm bằng chiến lược xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số vào sản xuất cũng như tiêu thụ.

Chính vì vậy, việc tích hợp tích năng “Sàn nông sản Long An” vào mini app “Long An số” trên nền tảng Zalo như một phần trong chiến lược này. Tính năng mới hoạt động như một kênh giao thương để mọi cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã cho đến doanh nghiệp có thể gặp gỡ, giới thiệu, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn.



Qua Zalo mini app “Long An Số”, nông sản sạch của Long An sẽ có thêm đầu ra

Cụ thể, người dùng có thể chọn mua và thanh toán tiện lợi hàng trăm mặt hàng được sản xuất trong tỉnh. Phễu lọc theo nhiều tiêu chí như đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đạt chứng nhận chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”… giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian khi lựa chọn sản phẩm. Mỗi sản phẩm cũng giới thiệu đầy đủ thông tin đơn vị sản xuất, giá bán, chương trình khuyến mãi và đánh giá từ những khách hàng trước.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, khác biệt lớn nhất của “Sàn nông sản Long An” so với các trang thương mại điện tử là vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đảm bảo mặt hàng gì và của đơn vị nào được xuất hiện trên hệ thống. Ngoài ra, sàn còn cung cấp công cụ đăng tin để doanh nghiệp tìm đối tác cung cầu quy mô lớn.

“Chúng tôi kỳ vọng tính năng mới tích hợp vào mini app “Long An số” trên Zalo sẽ làm tốt vai trò cung cấp cho người tiêu dùng một địa chỉ tin cậy để lực chọn thực phẩm an toàn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thêm nhiều thương hiệu nông nghiệp mang đậm dấu ấn của tỉnh tương tự lúa Nàng thơm Chợ Đào, rau Cần Đước…”. Đại diện tỉnh Long An cho biết.

Ở góc độ doanh nghiệp, việc tham gia vào “Sàn nông sản Long An” cũng sẽ giúp giới thiệu sản phẩm đến với người dùng một cách dễ dàng. Ông Hoài Ân, đại diện một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại huyện Tân Thạnh cho biết ông đã nhìn thấy tín hiệu khởi sắc khi gạo tím tham gia vào Sàn nông sản Long An. Nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đã liên hệ với ông để tham quan vùng trồng trước khi xúc tiến các đơn hàng giá trị lớn.



Qua Zalo mini app “Long An Số”, người dân có thêm một kênh tiếp cận nông sản mới

“Sàn nông sản Long An” tích hợp vào Zalo mini app vừa là kênh quảng bá sản phẩm đến những khách hàng tiềm năng, vừa giúp chúng tôi nắm bắt kịp thời nhu cầu và phản ứng của người dùng để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, qua đó tối ưu lợi nhuận. Quan sát những đơn vị khác tham gia sàn cũng cho chúng tôi thêm ý tưởng giới thiệu sản phẩm, đầu tư bao bì, cải tiến năng lực xuất”, ông Ân chia sẻ.

Bên cạnh mở thêm đầu ra cho nông sản địa phương, mini app “Long An số” trên Zalo còn tích hợp nhiều tính năng giúp người dân, đặc biệt là đối tượng không có lợi thế về công nghệ, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ như tìm kiếm việc làm, phản ánh kiến nghị, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu hoá đơn tiền điện…

Trong đó “Kết nối việc làm” đang được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là tính năng thiết thực để giải quyết bài toán kết nối việc làm giữa đơn vị tuyển dụng và người lao động, qua đó cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và giúp tỉnh củng cố vị thế đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về số lượng doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

“Kết nối việc làm” hiển thị danh sách việc làm được xác thực bởi Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An), đồng thời cung cấp công cụ tìm kiếm theo ngành nghề hoặc địa điểm để người lao động dễ tìm việc. Tại đây, người lao động cũng có thể tạo hồ sơ cho bản thân để thể hiện kinh nghiệm, mức lương, chức vụ mong muốn… với nhà tuyển dụng. Không dừng lại ở phạm vi địa phương, tính năng này còn cung cấp thông tin tuyển dụng lao động làm việc ở thị trường nước ngoài.

Ông Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An cho biết, mục tiêu của Sở là đưa mini app “Long An Số” trở thành một công cụ phổ dụng và gắn bó mật thiết với người dân, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động, tiết kiệm thời gian và chi phí cho chính quyền khi chuyển dần các hoạt động chỉ đạo, điều hành, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường số.

“Mini app “Long An Số” trên Zalo sẽ tiếp tục được phát triển, bổ sung nhiều tiện ích thúc đẩy phát triển xã hội số và cũng sẽ là tiền đề cho chiến lược chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh và bao trùm lên tất cả lĩnh vực của đời sống - xã hội”, ông Nguyễn Bá Luân thông tin.