Microchip công bố thiết kế tham chiếu máy phát điện không dây đệm kép chuẩn Qi 2.0 cho ngành ô tô

Theo Microchip, thiết kế tham chiếu máy phát điện không dây đệm kép Qi 2.0 được giới thiệu ra thị trường, khi các nhà sản xuất lớn trên thế giớ về bộ sạc, bao gồm cả những nhà sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô, đang nỗ lực áp dụng các tiêu chuẩn Qi® v2.0 (Qi2).

Được hỗ trợ bởi một Bộ điều khiển tín hiệu số (DSC) dsPIC33 duy nhất, thiết kế tham chiếu Qi2 cung cấp khả năng kiểm soát hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất. Một tính năng chính của tiêu chuẩn Qi2 mới được Wireless Power Consortium (WPC) ban hành gần đây, là sự ra đời của Cấu hình nguồn điện từ (MPP) với khả năng hỗ trợ liên kết từ tính giữa máy phát và máy thu. Kiến trúc phần mềm linh hoạt của DSC cho phép hỗ trợ kết hợp MPP và Cấu hình Nguồn Mở rộng (Extended Power Profile - EPP) của Qi 2.0 với một bộ điều khiển.

Việc sử dụng thiết kế tham chiếu Qi2 giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro trong việc chứng nhận sản phẩm cuối cùng, khi các sản phảm đó bắt buộc phải trải qua quá trình chứng nhận Qi. Do trong thiết kế tham chiếu này đã tích hợp một số bộ phận ô tô từ Microchip đã được chứng nhận, bộ sạc đệm kép cũng đáp ứng các tiêu chuẩn ô tô về độ tin cậy và an toàn. Giải pháp phần cứng và phần mềm ở cấp độ ô tô cho phép tích hợp dễ dàng hơn vào môi trường ô tô nhờ khả năng hỗ trợ Kiến trúc hệ thống mở AUTomotive (AUTOSAR)®, Kiến trúc lớp ảo hóa vi điều khiển AUTOSAR (MCALs), an toàn chức năng, vv…. IC CryptoAuthentication™ tích hợp cung cấp chức năng bảo mật để đáp ứng yêu cầu xác thực nghiêm ngặt của các tiêu chuẩn Qi.

Ông Joe Thomsen, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh bộ điều khiển tín hiệu số của Microchip cho biết: "Thiết kế tham chiếu đệm kép mang đến cho các nhà sản xuất mô-đun sạc ô tô độ linh hoạt và khả năng lập trình để tối ưu hóa hoạt động Kế toán tổn thất điện năng MPP (MPLA) và Phát hiện vật thể lạ dựa trên Q (Q-FOD) cũng như giảm thiểu thời gian chứng nhận. Nó cũng cho phép tích hợp dễ dàng, liền mạch vào môi trường ô tô",

"Thiết kế ở cấp độ ô tô và hỗ trợ đầy đủ các sản phẩm phần cứng và phần mềm khác nhau giúp khách hàng của chúng tôi tối ưu hóa các giải pháp cuối cùng của họ đồng thời rút ngắn thời gian đưa sản phẩm, giải pháp ra thị trường", Ông Joe Thomsen nhấn mạnh.

Thiết kế tham chiếu máy phát điện không dây dựa trên dsPIC33 phù hợp với tiêu chuẩn Qi v2.0 được Microchip giới thiệu. Ảnh: Microchip

Là một phần của thiết kế tham chiếu, Microchip có thể cung cấp các tệp và phần mềm thiết kế được phát triển để tạo ra trải nghiệm thiết kế dễ dàng và thành công ngay từ lần đầu tiên.

Các tính năng chính: • Máy phát đệm kép hỗ trợ Qi 2.0

• MPLA và Q-FOD

• Gập lại và tắt máy dựa trên nhiệt năng

• Máy phát dựa trên điều khiển cấu trúc liên kết tần số cố định để tối ưu hóa hiệu suất EMI / EMC

• Dễ dàng tích hợp vào môi trường ô tô bằng phần cứng/phần mềm CAN FD

• dsPIC33 có khả năng tích hợp Giao tiếp trường gần (NFC) để phát hiện / bảo vệ thẻ và nội dung trao đổi

• Giao tiếp UART-USB và GUI để báo cáo / gỡ lỗi nâng cao các gói dữ liệu

• Phần cứng có thể cấu hình lại với khả năng hỗ trợ hầu hết các cấu trúc máy phát

Thiết kế này bao gồm DSC dsPIC33 và phân hệ lưu trữ an toàn TA100 / TA010 Trust Anchor do Microchip cung cấp trên cương vị một Cơ quan cấp giấy chứng nhận nhà sản xuất được cấp phép thuộc liên minh WPC.

Ngoài ra, thiết kế này còn bao gồm bộ thu phát CAN ATA6563, trình điều khiển cổng MCP14700 và bộ điều chỉnh MCP16331 và MCP1755 của Microchip.