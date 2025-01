Microchip giới thiệu tiện ích mở rộng MPLAB cho Visual Studio Code

Khai thác độ linh hoạt của Microsoft® Visual Studio® Code (VS Code®), Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) đã phát hành phiên bản tiếp cận sớm của MPLAB® Extensions for VS Code. Sự ra mắt này mang đến cho các nhà thiết kế nhúng những công cụ để nhập các dự án (import projects) từ Môi trường phát triển tích hợp (IDE) MPLAB X sang VS Code trong khi vẫn tiếp cận được hoạt động hỗ trợ gỡ lỗi và lập trình của Microchip. Sáng kiến này là một phần trong chiến lược dài hạn của Microchip nhằm mở rộng các dịch vụ của mình và phục vụ các nhà phát triển trong hệ sinh thái VS Code.

MPLAB X IDE là một chương trình phần mềm có thể mở rộng, với khả năng cấu hình cao, trong đó kết hợp các công cụ mạnh mẽ để giúp các nhà phát triển khám phá, cấu hình, phát triển, gỡ lỗi và phê duyệt các thiết kế nhúng dành cho hầu hết các vi điều khiển và bộ điều khiển tín hiệu số của Microchip. Các tiện ích mở rộng VS Code kết hợp khả năng của MPLAB X IDE với độ linh hoạt của VS Code để tạo ra một môi trường phát triển liền mạch và hiệu quả hơn cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại. Các sản phẩm này đang được phát hành theo chương trình tiếp cận sớm để cung cấp các công cụ thiết yếu cho khách hàng một cách nhanh chóng, trong khi nhóm phát triển của Microchip vẫn tiếp tục tối ưu hóa các tiện ích mở rộng dựa trên phản hồi của người dùng.

Ông Rodger Richey, Phó chủ tịch phụ trách hệ thống phát triển và chương trình học thuật tại Microchip cho hay: "Tại Microchip, chúng tôi toàn tâm toàn ý hỗ trợ các nhà phát triển trong môi trường mà họ lựa chọn. VS Code là một công cụ cực kỳ phổ biến và các tiện ích mở rộng MPLAB gần đây cho phép các nhà phát triển tiếp tục làm việc trong IDE mà họ quen sử dụng nhất, đồng thời tận dụng tối đa bộ công cụ và khả năng hỗ trợ thiết bị hoàn chỉnh của Microchip".

"Sự kết hợp này đảm bảo sự hài hòa tối ưu giữa sự quen thuộc và chức năng, mang đến một giải pháp dễ dàng để các nhà phát triển tích hợp các tài nguyên và linh kiện của chúng tôi", ông Rodger Richey cho biết thêm.

Trong bản phát hành tiếp cận sớm này, Tiện ích mở rộng MPLAB dành cho VS Code bao gồm các khả năng như nhập (import) dự án MPLAB X IDE và khả năng biên dịch, lập trình và gỡ lỗi cơ bản với bất kỳ thiết bị Microchip nào được hỗ trợ. Ngoài ra, MPLAB Data Visualizer có thể được sử dụng bên trong VS Code thông qua tiện ích mở rộng, mang đến cho người dùng khả năng quan sát những gì đang xảy ra trên thiết bị trong thời gian chạy.

Các bản cập nhật trong tương lai sẽ đưa công cụ cấu hình mã MPLAB Code Configurator vào VS Code để giúp thiết lập các dự án được cấu hình sẵn. Quá trình phát triển cũng đã bắt đầu trên phần mở rộng VS Code cho bộ công cụ phát triển machine learning MPLAB và phần mở rộng MPLAB Extension bổ sung nhằm hỗ trợ tạo mã AI để xem xét và cải thiện mã từ bên trong IDE.

Việc giới thiệu MPLAB Extensions dành cho VS Code chính là một giai đoạn mới về khả năng tiếp cận và độ linh hoạt cho các nhà phát triển sử dụng các công cụ Microchip. Sự ra mắt này thể hiện lần đầu tiên phần mềm MPLAB IDE có mặt bên ngoài hệ sinh thái phát triển MPLAB, nhưng nó sẽ là bước khởi đầu của việc tích hợp rộng rãi hơn các giải pháp của Microchip với cộng đồng VS Code. Các tính năng hiện tại được thiết kế để đáp ứng nhu cầu trước mắt của các nhà phát triển, với kế hoạch tiếp tục tối ưu hóa bộ công cụ và giới thiệu các tiện ích mở rộng mới với nhiều chức năng bổ sung trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm về hệ sinh thái các công cụ và phần mềm phát triển của Microchip, vui lòng truy cập tại đây.

Thông tin cho bạn:

Tiện ích mở rộng MPLAB dành cho VS Code đã sẵn sàng và được cung cấp miễn phí; Một số tính năng nâng cao có thể yêu cầu mua bản quyền. Để tìm hiểu thêm thông tin và mua hàng, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng, nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới của Microchip hoặc truy cập trang web Dịch vụ Khách hàng và Mua hàng của Microchip.