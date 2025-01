Microchip ra mắt lõi xử lý DSC dsPIC33A: Bước tiến mới trong điều khiển thời gian thực

Khi các hệ thống nhúng trở nên phức tạp hơn và nhu cầu nâng cao hiệu suất cao hơn, Microchip Technology (Nasdaq: MCHP) ra mắt dòng sản phẩm Bộ điều khiển tín hiệu số (DSC) dsPIC33A Core. Khả năng để các kỹ sư xây dựng các thuật toán điều khiển nhúng tinh vi và tính toán chuyên sâu có ý nghĩa rất quan trọng để có thể đạt được hiệu quả hoạt động vượt trội trong các hệ thống điều khiển động cơ, cấp điện, trạm sạc và cảm biến.

Được xây dựng dựa trên kiến trúc Bộ xử lý trung tâm (CPU) 32 bit với tốc độ 200 MHz, lõi tiên tiến của dòng sản phẩm dsPIC33A bao gồm bộ xử lý dấu phẩy động chính xác kép (DP FPU) và tập lệnh DSP dành cho các tác vụ chuyên sâu về xử lý số trong nhiều thuật toán điều khiển vòng kín. Kiến trúc dsPIC33A đảm bảo hiệu suất cao và điều khiển thời gian thực chính xác cùng với hệ sinh thái công cụ phát triển toàn diện để đồng bộ hóa và đẩy nhanh quá trình thiết kế.

Ông Joe Thomsen, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh bộ điều khiển tín hiệu kỹ thuật số của Microchip cho biết: "DSC dsPIC33A là một giải pháp đột phá dành cho các nhà phát triển vì chúng được thiết kế để đảm bảo độ chính xác, hiệu quả và các tính năng tiên tiến cần thiết để vượt qua giới hạn về hiệu suất trong các hệ thống nhúng thông thường".

"Với khả năng hỗ trợ các thiết kế phức tạp, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật thông tin, tích hợp chức năng tiên tiến và đẩy nhanh tốc độ đưa sản phẩm, giải pháp mới ra thị trường, dòng sản phẩm dsPIC33A giúp khách hàng của chúng tôi gia tăng thị phần bằng các thiết kế sáng tạo, cạnh tranh", Ông Joe Thomsen chia sẻ thêm.

DSC dsPIC33A được tăng cường bằng năng lực xử lý toán học và xử lý dữ liệu tốt hơn, hiệu quả mã phần mềm cao hơn, chuyển đổi ngữ cảnh nhanh hơn và giảm độ trễ. Độ trễ thấp hơn này cho phép tốc độ phản hồi nhanh hơn trước các sự kiện diễn ra nhanh và có ý nghĩa quan trọng về an toàn thông tin. Các thiết bị ngoại vi mới và đã được nâng cấp như PWM độ phân giải cao được thiết kế riêng cho điều khiển động cơ và chuyển đổi điện năng kỹ thuật số, được thiết kế để hỗ trợ phát triển công nghệ tiên tiến trong nhiều thị trường khác nhau như ô tô, công nghiệp, tiêu dùng, xe điện, trung tâm dữ liệu và các giải pháp bền vững. Dòng sản phẩm dsPIC33A có các thiết bị ngoại vi analog tích hợp, bao gồm cả ADC 12 bit có khả năng chuyển đổi tốc độ lên đến 40 Msps, bộ so sánh tốc độ cao và bộ khuếch đại chủ động. Các thiết bị ngoại vi analog này kết hợp với các thiết bị ngoại vi độc lập lõi (CIP) hỗ trợ cảm biến tinh vi và điều khiển hiệu suất cao. Ngoài ra, CIP còn hỗ trợ tương tác giữa các thiết bị ngoại vi mà không cần sự can thiệp của CPU, qua đó nâng cao hiệu quả của một bộ điều khiển duy nhất để quản lý nhiều tác vụ. Kết quả là khả năng kiểm soát thời gian thực mạnh mẽ hơn trong khi vẫn bảo toàn băng thông CPU cho các cấu trúc phần mềm, chẩn đoán an toàn chức năng và các chức năng bảo mật.

Các dòng thiết bị dsPIC33A được trang bị khả năng bảo mật Flash, bao gồm Nguồn gốc Tin cậy Bất biến, gỡ lỗi an toàn và hạn chế truy cập bộ nhớ. Kiến trúc tập lệnh (ISA) của DSC cho phép sử dụng mã phần mềm được tạo bởi các thiết kế dựa trên mô hình để đơn giản hóa việc tạo mã. Các tính năng kết hợp làm cho DSC dsPIC33A trở nên phù hợp với các ứng dụng điều khiển động cơ hiệu quả cho quạt, máy bơm và máy nén; chúng cũng quản lý hoạt động chuyển đổi nguồn điện kỹ thuật số cho các ứng dụng như máy chủ AI và bộ sạc trên xe điện đồng thời hỗ trợ giao tiếp cảm biến cho các ứng dụng công nghiệp và ô tô.

Dòng sản phẩm DSC dsPIC33AK128MC1xx đầu tiên bao gồm Flash 128 KB và một bộ thiết bị ngoại vi mở rộng, được cung cấp trong các gói khác nhau, bao gồm các tùy chọn SSOP, VQFN và TQFP từ 28 đến 64 chân, với kích thước sản phẩm nhỏ từ 4 × 4 mm. Các dòng sản phẩm dsPIC33A trong tương lai có bộ nhớ, thiết bị ngoại vi và số lượng chân lớn hơn sẽ hoàn chỉnh danh mục sản phẩm. Vui lòng truy cập trang web Bộ điều khiển tín hiệu số của Microchip để tìm hiểu thêm về toàn bộ dòng thiết bị DSC của công ty.

Thông tin cho bạn.

Dòng sản phẩm dsPIC33A được hỗ trợ bởi Trình biên dịch MPLAB® XC-DSC, Bộ cấu hình mã MPLAB (MCC) và Bảng mạch phát triển Curiosity dsPIC33A (EV74H48A). Bảng mạch phát triển Curiosity dsPIC33A cho phép mở rộng tính năng bằng cách cung cấp các giao diện mikroBUS™ và Xplained Pro cho phép kết nối với bộ tiện ích mở rộng Self Text Xplained Pro (BIST XPRO) tích hợp, cảm biến và các™ bảng mạch Click khác nhau. Các mô-đun In-line kép riêng biệt hỗ trợ hoạt động phát triển điều khiển động cơ, chuyển đổi điện năng kỹ thuật số và các ứng dụng nhúng đa mục đích. Để tìm hiểu danh sách đầy đủ các công cụ phát triển dsPIC33A, vui lòng truy cập trang web DSC dsPIC33A.

Các thiết bị dsPIC33A có mức giá bắt đầu từ mức dưới $ 1 USD mỗi thiết bị khi mua với số lượng lớn. Để tìm hiểu thêm thông tin và mua hàng, vui lòng liên hệ đại diện bán hàng, nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới hoặc truy cập trang web Dịch vụ Khách hàng và Mua hàng của Microchip: www.microchipdirect.com.