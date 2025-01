‘Mùa Thu Cho Em’ ghi dấu sự trở lại của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và CLB SAX & ART

Trong suốt 3 thập kỷ sống cùng âm nhạc, tên tuổi của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của nền âm nhạc nước nhà. Tên tuổi của anh đã mang đến cho khán giả trong và ngoài nước một tình yêu đặc biệt đối với nhạc jazz, là nơi nuôi dưỡng bao thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Hôm nay, cùng với sự trở lại đầy diệu kỳ của anh sau cơn bạo bệnh, đĩa than (vinyl) với chủ đề MÙA THU CHO EM chính thức ghi dấu sự trở lại của anh với cuộc sống và âm nhạc.

Đĩa than Mùa Thu Cho Em gồm 6 bản nhạc, được chuyển soạn từ các ca khúc trữ tình Việt Nam nổi tiếng của 3 nhạc sĩ: Lam Phương, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên. Trong phần tâm sự in trên bìa đĩa, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã tâm sự: “Những bản nhạc trong album này đã được thu âm từ trước khi những biến cố khủng khiếp ập đến với cuộc đời tôi, trong một biến động lớn mà toàn thế giới phải trải qua. Đó là một trải nghiệm chưa từng có với rất nhiều người chúng ta, để sau đó, chúng ta thêm nâng niu sự sống này, cuộc đời này.

Khi trở lại với cuộc sống bình thường của một nghệ sĩ, của một người đàn ông trong gia đình, tôi nghe lại những bản thu âm của mình, và cảm thấy vô cùng xúc động. Âm nhạc xung quanh chúng ta đẹp đến thế, cuộc đời này dù qua bao thăng trầm vẫn đẹp, và những người bạn của mình, người đã đi xa, người còn ở lại, vẫn tràn đầy tình yêu vào cuộc đời. Và đĩa nhạc này đã ra đời, từ một tình yêu của tôi dành cho đời, cho người.”

Các bản nhạc ban đầu được thu âm dưới hình thức song tấu, với tiếng kèn vô cùng tinh tế của Trần Mạnh Tuấn và tiếng đàn piano điêu luyện của nghệ sĩ Vũ Trọng Hiếu. Sau khi quyết định sản xuất đĩa than, Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã mời thêm nghệ sĩ đàn contrabass (đại hồ cầm) Chris Jennings người Canada thu âm thêm. Và đúng như nhạc sĩ Vũ Trọng Hiếu chia sẻ, anh vô cùng “bất ngờ về hiệu quả của tiếng contrabass khi thu âm bổ sung, làm tăng chiều sâu cho các tác phẩm, và dù là một nghệ sĩ nước ngoài, nhưng Chris có một cảm nhận đặc biệt đối với các bản nhạc Việt Nam nên đã mang tới một không khí đầy mới lạ mà vẫn đậm hồn Việt cho các bản thu âm này.”

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và Nghệ sĩ Nguyễn Lê Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và vợ

Đĩa than Mùa Thu Cho Em được nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn phối hợp cùng Gia Định Audio, nhà sản xuất và phát hành đĩa than hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Có mặt tại buổi ra mắt, ông Lê Văn Linh, giám đốc Gia Định Audio cho biết: “album này có chất lượng âm nhạc và âm thanh cực kỳ cao. Âm thanh sau thu âm và hậu kỳ cho hiệu quả rất thật, rất mộc. Và hình thức biểu diễn tam tấu này, với sản phẩm đĩa than trước đây những khách hàng chỉ có thể nghe qua các album quốc tế, nay lần đầu tiên đã có một sản phẩm như vậy made in Vietnam tham gia thị trường đĩa than, với ca khúc Việt Nam kinh điển, với các nghệ sĩ Việt Nam thực hiện phần sản xuất âm nhạc, lại có thêm nghệ sĩ quốc tế, nên chất lượng âm nhạc là rất cao.”

Đặc biệt, trên bìa album là hình ảnh Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và… bà xã của anh, chị Kiều Đàm Linh, trong một chuyến du lịch ở nước ngoài vào mùa thu vài năm trước. Bên trong album còn có một bộ ảnh đen trắng do chính Trần Mạnh Tuấn chụp ảnh chị Kiều Đàm Linh ở nhiều địa điểm trong một chuyến đi Hà Nội. Anh cho biết, album này ra đời cũng là một lời cảm ơn đặc biệt anh dành cho bà xã: “Tôi vô cùng biết ơn người bạn đời của tôi, người đã hơn một lần đưa tôi trở về cuộc đời từ ranh giới sinh tử. Người đã ở bên tôi trong những thời khắc ngặt nghèo nhất của sự sống, để tôi càng thêm trân trọng hơn từng ngày tháng mình sống trên đời này, và càng cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi người phụ nữ tuyệt vời này.”

Trong buổi ra mắt album, Trần Mạnh Tuấn cũng dành rất nhiều những lời ca ngợi cho người bạn đời của mình. Họ còn hôn nhau trên sân khấu. Các nghệ sĩ khách mời tới dự như Trịnh Vĩnh Trinh, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Tấn Sơn cũng dành những lời rất đẹp cho chị Linh, người đã luôn đồng hành thầm lặng với anh và đưa anh trở lại với âm nhạc một cách ngoạn mục sau những biến cố lớn trong cuộc đời.

Cùng với sự ra mắt của đĩa than Mùa Thu Cho Em, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cũng thông báo mở cửa trở lại CLB jazz nổi tiếng của anh mang tên Sax & Art. Trước đây, Sax & Art mở tại đường Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM từ năm 2004 và đã đóng cửa trong thời gian dịch Covid-19. Hôm nay, CLB Sax & Art chính thức được mở lại tại không gian mới, đó là tầng hầm tư gia của anh ở khu Thảo Điền (Tp. Thủ Đức), nơi trước đây là phòng thu âm rất hiện đại của anh.

CLB Sax & Art được lắp đặt các thiết bị âm thanh hiện đại bậc nhất do Thivan Labs thực hiện, một đơn vị sản xuất thiết bị âm thanh của Việt Nam đã hiện diện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Trần Mạnh Tuấn chia sẻ anh mong muốn CLB Sax & Art sẽ trở thành một jazz club có tầm cỡ hàng đầu của khu vực Đông Nam Á, và sẽ là nơi tổ chức các đêm nhạc định kỳ hàng tháng với những nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng, bên cạnh việc vẫn duy trì biểu diễn hàng đêm như trước đây.

Mở đầu cho chuỗi chương trình khai trương Sax & Art mới, sẽ là 3 đêm nhạc vào các ngày 29-30-31 tháng 12 này với chủ đề Crossing The Bridge, mang ý nghĩa bắc nhịp cầu kết nối âm nhạc Đông – Tây. Chương trình có sự tham gia đặc biệt của nghệ sĩ Pháp gốc Việt là Nguyên Lê cùng ban nhạc của ông; ca sĩ Hồng Nhung; các nghệ sĩ nhạc dân tộc; các gương mặt trẻ nổi bật trong giới nhạc jazz, và đặc biệt là sự tham gia của con gái nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn – Nghệ sĩ An Trần. Cô gái 19 tuổi hiện đang theo học tại Trường Âm nhạc Berklee (Mỹ), nơi mà Trần Mạnh Tuấn từng theo học nhiều năm trước. An Trần cũng mới được bổ nhiệm làm đại sứ của trường, một vinh dự hiếm có, lần đầu cho một nghệ sĩ đến từ Việt Nam.

Góp mặt tại buổi ra mắt đĩa than và CLB Sax & Art, nghệ sĩ Nguyên Lê đã rất xúc động khi chia sẻ rằng, khi thấy Trần Mạnh Tuấn trở lại với âm nhạc, anh nghĩ đó là điều tuyệt vời và hứa hẹn họ sẽ cùng nhau có những đêm nhạc không thể nào quên. Trong câu chuyện của hai người, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn có chia sẻ thêm là khi anh tâm sự với Nguyên Lê rằng mình giờ đây khó có thể chơi nhanh hay phức tạp như trước đây, thì Nguyên Lê đã động viên rằng anh cứ chơi những đoạn nhẹ nhàng và tình cảm, những đoạn khó đã có con gái anh, nữ nghệ sĩ An Trần, đảm nhiệm, anh hãy cứ yên tâm.

Có thể nói, cùng với album mới Mùa Thu Cho Em, cũng như ấp ủ về những dự án dài hơi khác, đặc biệt là tập trung phát triển Sax & Art trở thành jazz club hàng đầu khu vực, Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã thật sự trở lại đầy ngoạn mục. Cùng chúc cho anh và những dự định của anh đạt kết quả tốt đẹp.