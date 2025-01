Mumbai được kỳ vọng sẽ vượt qua Hong Kong để trở thành 'địa điểm lý tưởng cho IPO'

Mumbai là một trong những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Ấn Độ muôn màu muôn sắc.

Thành phố Mumbai của Ấn Độ dự kiến sẽ dẫn đầu thế giới về số lượng công ty mới niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm nay do có số lượng IPO nhiều hơn ở hai sàn giao dịch của thành phố này so với bất kỳ trung tâm tài chính nào ở Trung Quốc. Theo Công ty Tư vấn Toàn cầu EY, số lượng IPO tại Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia và Sở Giao dịch Chứng khoán Bombay, cả hai đều ở Mumbai, dự kiến sẽ tăng 45% lên 209 giao dịch so với cùng kỳ năm 2022.

Ngược lại, số lượng IPO ở Thâm Quyến (Trung Quốc) dự kiến sẽ giảm 33% xuống còn 126 giao dịch, ở Thượng Hải giảm 36% xuống 99 giao dịch và ở Hong Kong (Trung Quốc) giảm 19% xuống 61 giao dịch. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, tính theo giá trị của các thương vụ IPO, tổng giá trị IPO trên các sàn giao dịch Ấn Độ vẫn thấp hơn so với thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục.

Bất chấp điều này, những công ty niêm yết mới tại Ấn Độ đang thu hút nhiều vốn hơn trong năm nay so với Hong Kong, cho thấy sức mạnh của nền kinh tế Ấn Độ, sự tăng cường đầu tư của chính phủ vào cơ sở hạ tầng mới và nhu cầu ngày càng tăng trong thị trường chứng khoán Ấn Độ. Ringo Choi, Trưởng nhóm IPO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của EY, chú ý rằng kinh tế Ấn Độ đã có dấu hiệu tăng trưởng trong những năm gần đây do dân số trẻ và niềm tin của người dân vào tiềm năng của đất nước. Hệ thống cơ sở hạ tầng của Ấn Độ cũng đã phát triển và cải thiện đáng kể so với 10 năm trước, và ông Choi tỏ ra tin tưởng rằng thị trường IPO của Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển.

Nhu cầu về IPO tại Ấn Độ, đặc biệt là đối với các công ty có vốn hóa thấp, đã làm nhiều nhà phân tích lo ngại. Nitin Bhasin, Trưởng phòng Nghiên cứu tại Công ty Tư vấn đầu tư Ambit Capital, bày tỏ lo ngại rằng Ấn Độ đang tiếp cận "sự hứng khởi phi lý," một thuật ngữ được Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cựu cử vào năm 1996 để mô tả sự kiện bong bóng dotcom. Ông Bhasin lưu ý rằng sự hứng khởi về các đợt IPO có thể tiếp tục do có nhiều thanh khoản trên thị trường từ các nhà đầu tư trong nước ưa chuộng vốn hóa thấp. Sự hứng khởi quá mức của các công ty vừa và nhỏ đang khích lệ nhiều công ty nhỏ hơn niêm yết và đạt được mức định giá tăng đáng kể.

Ấn Độ cũng hưởng lợi từ sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Trung Quốc sau khi giảm nhẹ các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 trong năm nay. Chỉ số chứng khoán Sensex của Ấn Độ đã tăng 10,3% tính đến ngày 1 tháng 12, trong khi chỉ số CSI300 của Trung Quốc giảm 10,4% và Hang Seng của Hong Kong mất 16,5%.

Eunice Tan, Trưởng phòng Tín dụng khu vực tại S&P Global, cho biết trong một báo cáo gần đây rằng các cơ quan xếp hạng kỳ vọng "động cơ tăng trưởng của châu Á-Thái Bình Dương sẽ chuyển từ Trung Quốc sang Nam và Đông Nam Á," đồng thời nhấn mạnh rằng nền kinh tế Ấn Độ sẵn sàng tăng trưởng 7% mỗi năm đến năm 2026. Các tỷ lệ tăng trưởng dự kiến cho Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Indonesia lần lượt là 4,6%, 6,8%, 6,4% và 5%.

Sự trái ngược giữa thị trường IPO ở Ấn Độ và Hong Kong, trước đây là lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đạt lợi nhuận từ Trung Quốc, đang trở nên rõ ràng. EY dự đoán rằng Hong Kong sẽ đứng thứ sáu về huy động vốn trong năm nay, giảm 58% xuống còn 5,3 tỷ USD. Hong Kong xếp sau Ấn Độ, nơi các đợt niêm yết mới dự kiến sẽ huy động được 6,6 tỷ USD, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi Dealogic bắt đầu tổng hợp dữ liệu IPO vào năm 2003. Hong Kong đã dẫn đầu bảng xếp hạng IPO toàn cầu theo giá trị bảy lần trong 15 năm trước, nhờ các đợt niêm yết từ các công ty công nghệ Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho biết thị trường Hong Kong, nơi các công ty Trung Quốc chiếm 80% trong chỉ số chứng khoán chuẩn, đã bị ảnh hưởng bởi căng thẳng Mỹ-Trung Quốc gia tăng, những lo ngại về nền kinh tế đại lục và những hạn chế của Trung Quốc đối với đầu tư ra nước ngoài. Việc Alibaba hoãn đợt niêm yết của Alibaba Cloud và Hema Fresh, cả hai dự kiến sẽ diễn ra tại Hong Kong, cũng làm ảnh hưởng đến thị trường này.

Số lượng IPO của Trung Quốc cũng giảm mạnh kể từ khi cơ quan quản lý chứng khoán đại lục mạnh mẽ chấn chỉnh thị trường chứng khoán vào cuối tháng 8/2023 khi áp đặt các hạn chế đối với việc chào bán cổ phiếu mới. Trong tháng 11/2023, có 17 đợt IPO, giảm so với con số 33 của tháng 8/2023. Theo EY, tính đến cuối năm 2023, các đợt IPO ở Thượng Hải và Thâm Quyến dự kiến sẽ huy động được lần lượt 27,1 tỷ USD và 20,2 tỷ USD. Tại Mỹ, IPO trên sàn Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán New York dự kiến sẽ mang lại lần lượt 11,4 tỷ USD và 10,7 tỷ USD.

Hoạt động IPO tại Ấn Độ được thúc đẩy trong bối cảnh các doanh nghiệp đổ xô "lên sàn" chứng khoán trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/2024. Những người được hưởng lợi từ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Ấn Độ bao gồm JSW Infrastructure, nhà điều hành cảng thương mại lớn thứ hai của đất nước sau Adani Group, đã huy động được 28 tỷ rupee (336 triệu USD) với đợt chào bán cổ phiếu được đăng ký vượt mức 37 lần trong tháng 9/2023.

Đợt IPO trị giá 19 tỷ rupee của nhà sản xuất các sản phẩm nhựa như hộp tiffin và đồ nội thất đúc Cello World trong tháng 11/2023, trong khi đợt IPO của hãng giày Campus Activewear trị giá 14 tỷ rupee, vượt mức đăng ký 52 lần. Theo phân tích của Nikkei Asia, sự chuyển hướng sang cổ phiếu ở Ấn Độ cho thấy mức thu nhập của người dân đang tăng dần trong thập kỷ qua và lãi suất của các chương trình tiết kiệm nhỏ giảm, vốn đã giảm tới 20% trong thập kỷ qua.

Trong cùng thời gian, chỉ số Sensex tăng 250%, trong khi thuế cao hơn, giá trị tăng chậm hơn và lãi suất cho thuê thấp đã khiến hoạt động đầu tư bất động sản trở nên hấp dẫn. Sự trỗi dậy của các công ty khởi nghiệp tài chính như Zeroha và Groww cũng giúp các nhà đầu tư theo đuổi lợi nhuận từ cổ phiếu thông qua giao dịch trực tiếp hoặc quỹ tương hỗ. Nhờ đó, vai trò của nhà đầu tư trong nước trong IPO ngày càng tăng. Theo Prime Database, từ năm 2014 đến ngày 7/11/2023, các tổ chức nước ngoài đã đầu tư 1.160 tỷ rupee vào các đợt IPO của Ấn Độ trong khi các tổ chức trong nước, bao gồm các quỹ đầu tư thay thế, ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ tương hỗ, đã bơm vào 1.190 tỷ rupee.