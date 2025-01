MyTV: mua gói K+ tặng 2 tháng cước

Theo đó, từ nay đến hết ngày 10/05/2024, khách hàng sẽ được tặng 01 tháng cước gói K+ khi đăng ký và đóng trước cước với chu kỳ từ 3 tháng đến 5 tháng và được tặng ngay 02 tháng cước gói K+ khi đăng ký và đóng trước cước với chu kỳ từ 6 tháng đến 18 tháng.

Gói K+ được MyTV cung cấp cho khách hàng bao gồm chùm 4 kênh K+ đó là: K+Sport 1, K+ Sport 2, K+Action, K+ Cine, giúp các tín đồ thể thao được "hít thở" trọn vẹn không khí Ngoại hạng Anh (PREMIER LEAGUE) giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với những màn so tài chuyên nghiệp đỉnh cao của các câu lạc bộ hàng đầu nước Anh.

Chương trình khuyến mại áp dụng cho các khách hàng là thuê bao gói cước Truyền hình MyTV chưa từng đăng ký sử dụng gói K+ hoặc đã từng sử dụng gói K+ và huỷ gói trước ngày 01/4/2024; và các khách hàng đăng ký mới gói cước Truyền hình MyTV hoặc gói combo dịch vụ VNPT - Truyền hình MyTV (không có thành phần K+).

Đăng ký 1 được 2

Ngoài chương trình khuyến mãi kể trên khi đăng ký gói K+ khách hàng sẽ không bỏ lỡ giải Ngoại hạng Anh đang bước vào vòng 31 đến 35 trước khi đi đến tháng đấu quyết định cuối cùng của mùa giải. Người hâm sẽ có dịp thưởng thức những cặp đấu đáng mong đợi như: West Ham - Tottenham (2h15 - 3/4), Man City - Aston Villa (2h15 - 4/4), Chelsea - Man Utd (2h15 - 5/4), Crystal Palace - Man City (18h30 - 6/4), Brighton - Arsenal (23h30 - 6/4), Man Utd - Liverpool (21h30 - 7/4), Arsenal - Aston Villa (23h30 - 13/4), Brighton - Chelsea (21h - 20/4), Man Utd - Newcastle (21h - 20/4), Tottenham - Man City (21h - 20/4), Aston Villa - Chelsea (02h00 – 28/4), Tottenham - Arsenal (20h00 - 28/4).

Bên cạnh đó, giải vô địch võ thuật đối kháng UFC với các sự kiện: UFC Fight Night 157: Allen vs Curtis 2 (7/4), UFC 300: Pereira vs Hill/Zhang vs Yan (14/4), UFC Fight Night 158: Nicolau vs Kape 2 (28/4). Giải golf chuyên nghiệp LIV Golf với các sự kiện: LIV Golf Miami (6-8/4), LIV Golf Adelaide (26-28/4). Giải đua xe công thức 1 Formula 1 với các sự kiện: MSC Cruises Japanese Grand Prix 2024 (5-7/4), Lenovo Chinese Grand Prix 2024 (19-22/4).

Và còn không bỏ lỡ cả chương trình drama truyền hình thành công bậc nhất Hàn Quốc năm 2023 “The Escape of The Seven” đã chính thức lên sóng mùa 2 với tên gọi “The Escape of The Seven: Resurrection” (Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh).

Đồng thời, hàng loạt bộ phim bom tấn cổ trang của xứ xở Hoa ngữ mới lên sóng từ cuối tháng 3 vừa qua như Dữ Phượng Hành đã ngay lập tức nằm trong Top những phim bộ thịnh hành nhất châu Á. Đặc biệt, Dữ Phượng Hành còn thu hút khán giả bởi nó đánh dấu sự trở lại sau 7 năm của cặp đôi Sở Kiều Truyện Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân.

Cùng với đó là rất nhiều sự lựa chọn từ các tựa phim hấp dẫn như: Chùm phim Chuyển thể từ tiểu thuyết: Người tù khổ sai/Papillon (10/4), Người về từ cõi chết/ The Revenant (17/4), Cô gái trên tàu/ The girl on the train (24/4). Chùm phim Bom tấn: Kỳ án trên đồi tuyết/ Anatomy of a Fall (5/4), Thợ săn: Cuộc chiến mùa động/ The Huntsman: Winter’s War (12/4), Bản thông báo tử vong/ Death notice (19/4). Chùm phim Hành động: Đồn cảnh sát ma/ R.I.P.D. (4/4), Phục sinh/ Risen (18/4), Vùng nước tử thần/ The Shallows (25/4)…

Khách hàng đăng ký và thanh toán cước gói kênh K+ trực tiếp tại các điểm giao dịch VNPT 63 tỉnh, thành phố trên cả nước trong thời gian trên để được hưởng chính sách khuyến mại.

Mọi thông tin về dịch vụ, gói cước, khách hàng vui lòng tham khảo tại Website MyTV. Liên hệ tổng đài 18001166 (miễn phí) để được lắp đặt, tư vấn và hỗ trợ.