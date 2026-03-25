Nghệ thuật sơn mài bước vào thiết kế thang máy tại Vietnam Elevator Expo 2026

Lê Giang

09:29 | 25/03/2026
Trong khuôn khổ Triển lãm Thang máy Việt Nam 2026 (Vietnam Elevator Expo 2026) diễn ra từ 8 – 11/4/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam – VEC (Đông Anh, Hà Nội), tọa đàm chuyên đề “Mở lối Nghệ thuật vào Thang máy” vào chiều ngày 8/4 được kỳ vọng mở ra một hướng tiếp cận mới trong thiết kế thang máy, khi nghệ thuật sơn mài và công nghệ được đặt trong mối quan hệ gắn kết.
Trong bối cảnh ngành thang máy Việt Nam đang phát triển mạnh cùng xu hướng đô thị hóa và gia tăng công trình cao tầng, yêu cầu về nội thất cabin thang máy không chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn kỹ thuật mà ngày càng chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng.

Đây cũng là lý do các xu hướng như thang máy thông minh (smart elevator), tích hợp AI và IoT được phát triển song song với các giải pháp thiết kế mang tính cá nhân hóa.

Tọa đàm “Mở lối Nghệ thuật vào Thang máy” quy tụ các kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn thiết kế, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng – thang máy – nội thất. Điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của họa sĩ Đỗ Khải, người có nhiều năm nghiên cứu và sáng tác với chất liệu sơn mài truyền thống.

Thông qua các góc nhìn thực tiễn, họa sĩ sẽ đề cập đến khả năng đưa sơn mài trở thành một ngôn ngữ thiết kế nội thất thang máy, góp phần tạo nên những không gian cabin mang tính nghệ thuật, đồng thời phản ánh bản sắc văn hóa Việt trong các công trình hiện đại.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, việc tích hợp nghệ thuật vào thiết kế cabin thang máy không chỉ nhằm gia tăng giá trị thẩm mỹ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng tổng thể của công trình, đặc biệt trong các dự án cao cấp như tòa nhà văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và khu đô thị thông minh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) cũng sẽ giới thiệu bộ sưu tập thiết kế cabin thang máy kết hợp nghệ thuật sơn mài, đánh dấu bước thử nghiệm trong việc kết nối giữa mỹ thuật truyền thống và công nghiệp thang máy hiện đại, hướng tới phát triển các sản phẩm mang dấu ấn riêng của Việt Nam.

Lễ công bố hợp tác giữa Viện Kỹ thuật Ứng dụng Thang máy Việt Nam và Intec (Đức) sẽ diễn ra trong khuôn khổ Vietnam Elevator Expo 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ và phát triển ngành thang máy Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các đại biểu tham dự Triển lãm Vietnam Elevator Expo 2025.

Tại sự kiện, khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá các sản phẩm công nghệ thang máy mới, được phát triển từ sự hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và ngành công nghiệp Đức, bao gồm các giải pháp động cơ thang máy, tủ điều khiển và hệ thống vận hành thông minh (smart elevator).

Vietnam Elevator Expo 2026 được tổ chức đồng thời với Vietnam Expo in Hanoi 2026 và Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2026, tạo nên hệ sinh thái triển lãm công nghiệp, cơ khí, thiết bị quy mô, mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong chuỗi cung ứng. Thông tin đăng ký tham dự hội thảo và đăng ký tham quan tại https://elevatorexpo.vn/dang-ky-tham-quan/

