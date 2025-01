Ngôi Sao Mới: Ford Territory 2022

Phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam được đánh giá là đang có “dư địa” phát triển tốt và gần như tất các các thương hiệu xe hơi nổi tiếng đều có đại diện của mình. Ford đánh dấu sự trở lại phân khúc này với mẫu xe toàn cầu Territory hoàn toàn mới. Mẫu xe SUV 5 chỗ mang phong cách mạnh mẽ, hiện đại, nội thất rộng rãi, trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, thông minh hỗ trợ người lái, hướng đến đối tượng chính là khách hàng trẻ năng động, bao gồm cả các gia đình và cá nhân độc lập.

Thế hệ mới - Triết lý Thiết kế mới

Đội ngũ của Ford “ấn định” cho Territory ngôn ngữ thiết kế mang tên “Sức mạnh của dòng chảy năng lượng không ngừng”. Đây là triết lý thiết kế kết hợp các yếu tố truyền thống của Thương hiệu Ford với các nguyên tắc hài hòa trong tỷ lệ, đơn giản trong chế tạo và hoàn thiện ở từng chi tiết.”

Mẫu xe gây ấn tượng với ngoại thất thể hiện sự mạnh mẽ, năng động bên cạnh cảm giác an toàn và đĩnh đạc. Phần đầu xe với đồ họa liền mạch, kết hợp giữa lưới tản nhiệt và dải đèn LED ban ngày chạy ngang suốt chiều rộng giúp nhấn mạnh dáng vẻ hiện đại của một chiếc SUV đậm chất Ford. Mặt ca-lăng hình bát giác cỡ lớn được tạo nên từ những mắt lưới hình tổ ong sắp xếp theo kiểu ma trận, kết hợp với logo thương hiệu Ford cỡ lớn khơi dậy tinh thần sáng tạo, tiên phong trong triết lý thiết kế mới của Ford. Cụm đèn pha phía trước được đặt xuống phía dưới không chỉ giúp mở rộng vùng chiếu sáng mà còn mang tới tổng thể đầu xe ấn tượng và bề thế.

Đường gân nổi bật chạy dọc hai bên thân xe mang tới sức mạnh, sự khỏe khoắn và thể hiện dòng chảy năng lượng trong ngôn ngữ thiết kế mới. Các chi tiết ở phần thân và đuôi xe nhấn mạnh vào tạo hình khối nổi 3D, thể hiện sự trẻ trung và năng động của chiếc xe. Cụm đèn phía sau sử dụng công nghệ chiếu sáng mới, chú trọng vào sự hiện đại và tiên tiến trên các mẫu xe mới nhất của Ford.

Nội thất của Territory Thế Hệ Mới mang tới một không gian trải nghiệm tiện nghi và tinh tế, phù hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng, dù đó là cho công việc, sở thích hay là những chuyến đi của gia đình. Vẫn tuân theo thiết kế dàn trải toàn bộ chiều ngang của không gian, nội thất của Territory vừa có tính kết nối chặt chẽ, vừa cởi mở và rộng rãi. Các mảng màu sắc của nội thất đươc thiết kế giúp mang đến sự trẻ trung và hài hòa, nổi bật là sự kết hợp màu xanh và màu gỗ, các tông màu tối. Bên cạnh đó, còn có sự kết hợp của màu trắng và các màu sắc khác tạo tính thẩm mỹ và sự tương phản độc đáo cho nội thất của xe. Trải nghiệm không gian bên trong xe của khách hàng cũng được nâng tầm với nội thất sử dụng chất liệu da thật, tạo cảm giác êm ái, dễ chịu khi ngồi trong khoang xe.

Ba phiên bản Territory bao gồm Trend cơ bản, Titanium phổ thông và Titanium X cao cấp có hình dáng bên ngoài tương đồng, có cùng động cơ và hệ thống truyền động, nhưng khác nhau về các gói trang bị và nội thất sẽ đem đến cho khách hàng sự lựa chọn phù hợp với túi tiền cũng như nhu cầu sử dụng của mình.

Nội thất rộng rãi – Tiện nghi cập nhật

Khung vỏ Territory được gia cố bằng thép boron, có độ cứng cao được thiết kế để mang đến khả năng giữ nguyên hình dạng ngay cả khi có va chạm, qua đó đảm bảo sự an toàn cho người lái và hành khách ngồi trong xe. Khoảng sáng gầm xe lên đến 190mm mang lại tầm nhìn tốt, giúp người lái tự tin để xử lý những tình huống phức tạp.

Thiết kế tối giản hóa ở khu vực trung tâm với màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn 12.3inch, trải rộng sang hai bên, tích hợp với màn hình cụm điều khiển trung tâm kỹ thuật số cỡ 7inch (phiên bản Trend và Titanium) hoặc 12.3inch (phiên bản Titanium X) sẽ giúp người lái dễ dàng kiểm soát mọi chức năng trên xe trong quá trình di chuyển, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ hiệu năng của chiếc xe. Cách bố trí khu vực trung tâm với giới hạn các nút bấm vật lý được khách hàng đánh giá cao vì mang lại trải nghiệm đơn giản, hữu dụng hơn.

Trong khi đó, cần chuyển số tạo cảm giác “lạ” khi dùng cần số điện tử (E-Shifter) được cải tiến thành dạng núm xoay cùng hệ thống phanh tay được thiết kế thành nút bấm điện tử, góp phần nhấn mạnh tính hiện đại và hợp thị hiếu của mẫu xe đời mới.

Là dòng xe được thiết kế để tối ưu kích thước, Territory thực sự mang lại không gian nội thất đáng nể. Ghế lái và hành khách phía trên rộng rãi với hệ thống điện điều khiển đa hướng. Công-xôn giữa được biến hóa thành các hộc đựng đồ tiện lợi, phiên bản cao cấp còn được tích hợp sạc không dây cho các thiết bị điện tử cá nhân, món đồ chơi hi-tech vốn trước đây chỉ hiện diện tại các phiên bản siêu xe sang trọng.

Hàng ghế sau được thiết kế tối đa hướng tới gia đình, phần để chân hoàn toàn phẳng giúp hành khách ngồi thoải mái, di chuyển dễ dàng, gia tăng sự thư giãn trong các chuyến hành trình dài. Hệ thống nóc kính toàn cảnh panorama cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua của Territory, khiến mẫu xe nổi trội trong phân khúc SUV hạng C.

Bên cạnh hệ thống điều hòa tự động hai vùng khí hậu với cửa gió sau là tiêu chuẩn, trên phiên bản Titanium và Titanium X còn được trang bị hệ thống lọc khí cao cấp theo tiêu chuẩn cao cấp về lọc bụi mịn và các tác nhân gây dị ứng. Hệ thống này sẽ liên tục kiểm tra chất lượng không khí trong xe, đảm bảo duy trì mức độ trong lành cho hành khách. Nội thất ghế bọc da có các lỗ thông khí và tính năng tự động làm mát trên phiên bản Titanium X mang lại cảm giác mềm mại, thoải mái cho khách hàng và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho một chiếc xe sang trọng, bề thế.

Ford Territory có cốp dung tích 448 lít cùng khả năng mở rộng lên tới 1.422 lít, cho phép người dùng vận chuyển đồ vật kích thước lớn. Bên cạnh đó, trong xe còn có hơn 20 hộc đựng đồ với các kích thước khác nhau và bố trí ở những vị trí tiện lợi, đem lại sự tiện nghi đáng hài lòng.

Công nghệ hiện đại – Hi-tech “tới nóc”

Territory Thế Hệ Mới sở hữu động cơ Ecoboost 1.5L lừng danh đã gặt hái nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp mô men xoắn cực đại lên đến 248Nm cùng công suất ấn tượng 160 Mã lực (tương đương với công suất động cơ 2.0 thông thường). Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, thường được trang bị ở các xe cao cấp, mang đến khả năng chuyển số nhanh, vận hành đơn giản và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, xe còn có các tính năng “hot” hệ thống tự động dừng - nổ máy giúp mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Ford Territory được tích hợp sẵn 4 chế độ lái bao gồm Eco (Tiết kiệm), Normal (Bình thường), Sport (Thể thao), Mountain (Đồi núi), để khách hàng có thể tự tin cầm vô-lăng và nâng cao trải nghiệm trên bất kỳ cung đường nào. Người lái có thể tùy chọn các chế độ lái khác nhau được minh họa bằng đồ họa ngay trên màn hình cụm điều khiển trung tâm.

Territory Thế Hệ Mới được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến Ford Co-Pilot 360TM, nâng tầm trải nghiệm lái và mang đến sự an toàn tối đa cho người sử dụng. Đặc biệt, người dùng có thể dễ dàng làm chủ bộ công nghệ hiện đại này nhờ có giao diện hoàn toàn bằng Tiếng Việt, rất trực quan và thân thiện. Khoảng gần 20 tính năng an toàn vượt trội tiêu biểu đã được trang bị trong Ford Co-Pilot 360 giúp xe trở nên an toàn và hi-tech hơn. Trong đó phải kể đến một số tính năng đáng chú ý như:

Công nghệ Đỗ xe tự động cho phép người lái chỉ cần sử dụng một nút bấm để quét vị trí đỗ phù hợp và xe sẽ tự di chuyển vào khu vực đỗ cho dù song song hay vuông góc. Quá trình đỗ xe hoàn toàn tự động và được truyền trực tiếp lên màn hình trung tâm 12.3inch với các hình ảnh sắc nét từ cam 360 độ và thông tin minh họa từ cảm biến đỗ xe.

Công nghệ Camera 360 độ đa góc nhìn cùng hai chế độ hình ảnh 2D hoặc 3D giúp người lái có thể phát hiện mọi vật cản xung quanh, quan sát và đánh lái một cách chuẩn xác. Camera sẽ tự động kích hoạt khi tốc độ xe dưới 15 km/h, trong khi chức năng mở rộng góc quan sát khi xi-nhan giúp chiếc xe dễ dàng di chuyển trong bãi xe đông đúc hay đi qua những khúc cua chật hẹp.

Hệ thống Cảnh báo điểm mù BLIS kết hợp Cảnh báo phương tiện cắt ngang nhờ tính năng quan sát điểm mù. Sử dụng cảm biến tích hợp trong đèn hậu, BLIS có thể cảnh báo người lái bằng âm thanh và hình ảnh khi phát hiện có xe ở làn đường kế bên nằm trong điểm mù.

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với tính năng dừng và đi trên các phiên bản Titanium cho phép người lái xe duy trì tốc độ và khoảng cách đã cài đặt với xe phía trước. Xe của bạn sẽ tự động tăng tốc khi đường thoáng hoặc tự động giảm tốc hay dừng lại khi xe phía trước đi chậm hay dừng lại. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng thế hệ mới này có giao diện hỗ trợ lái trực quan sinh động theo thời gian thực, cho phép người lái luôn nắm bắt các thông tin khoảng cách với xe phía trước, giúp gia tăng trải nghiệm an toàn trong quá lái xe.

Hệ thống cảnh báo va chạm kết hợp với hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) sử dụng công nghệ radar và camera thông minh để phát hiện khả năng va chạm với các phương tiện khác, người đi bộ hoặc người đi xe đạp ngay phía trước xe, đồng thời cảnh báo cho người lái. Nếu người lái không kịp phản ứng và sắp xảy ra va chạm, hệ thống có thể tự động phanh để tránh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của va chạm.

Hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa. Sử dụng cảm biến tích hợp trong đèn hậu, Hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa có thể cảnh báo người lái bằng âm thanh và hình ảnh khi phát hiện có xe ở làn đường kế bên đang đi đến có thể va chạm nếu người lái mở cửa, từ đó giúp giảm thiểu những trường hợp va chạm đáng tiếc do bất cẩn khi mở cửa.

Ngoài ra, Territory Thế Hệ Mới còn được trang bị hàng loạt các công nghệ hữu ích khác như: Hệ thống Cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp, Hệ thống cân bằng điện tử của Bosch thế hệ 9 mới nhất, v.v.

Không dừng lại ở gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến và cao cấp, Territory Thế Hệ Mới cũng sở hữu các tính năng và những tiện nghi thông minh để tối ưu hóa sự tiện lợi và thoải mái cho hành khách. Xe sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại hàng đầu, hỗ trợ người lái trong các công việc hàng ngày và giúp họ thoải mái tận hưởng hành trình di chuyển cùng bạn bè và người thân như hệ thống sạc không dây, cổng sạc USB, cổng type C và type A, hệ thống kết nối không dây với Apple Carplay và Android Auto, hệ thống âm thanh giải trí với 6 loa (phiên bản Trend) hoặc 8 loa (phiên bản Titanium và Titanium X), hệ thống điều khiển âm thanh trên tay lái, chìa khóa thông minh với khởi động bằng nút bấm và mở cốp rảnh tay thông minh.

Thông tin cho bạn

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, Ford còn tập trung phát triển các dịch vụ và ứng dụng mới với cam kết “Luôn đồng hành” trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng xe. Một số dịch vụ nổi bật bao gồm: Chuyên gia tư vấn sản phẩm chuyên trách, Nhận và giao xe tận nhà, Bảo dưỡng nhanh, Dịch vụ lưu động và nhiều ứng dụng khác giúp việc chăm sóc và sở hữu xe thuận tiện hơn.

Territory Thế Hệ Mới có 5 lựa chọn màu sắc về ngoại thất: bao gồm Trắng, Đen, Nâu, Bạc và Đỏ. Cùng 2 lựa chọn màu sắc về nội thất: ghi trắng cho bản Trend và xanh đen cho bản Titanium và Titanium X. Mức giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm VAT từng phiên bản như sau:

TERRITORY TREND 1.5L AT: 822.000.000VND

TERRITORY TITANIUM 1.5L AT: 899.000.000VND

TERRITORY TITANIUM X 1.5L AT: 935.000.000VND