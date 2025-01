Người Đông Nam Á thể hiện mức độ lo ngại cao nhất về bạo lực súng đạn ở Hoa Kỳ

Nghiên cứu - khảo sát 6.000 du khách quốc tế từ sáu quốc gia Đông Nam Á - cho thấy những người trả lời cho rằng Hawaii là tiểu bang an toàn nhất về bạo lực súng đạn, trong khi Texas được coi là kém an toàn nhất, trong danh sách tám lựa chọn bao gồm New York, California, Florida, Nevada, Arizona và Washington DC.