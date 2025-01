Nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải Ba cuộc thi Thiết kế vi mạch bán dẫn

Tại cuộc thi Thiết kế vi mạch bán dẫn Khu vực Đông Nam Á (SEACAS Chipathon 2023) được tổ chức tại thành phố Manila, Philippines vào ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2023, nhóm sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc đoạt Giải Ba. Cuộc thi do Hiệp hội IEEE Circuits and Systems (CAS) phối hợp với Đại học Quốc gia Philippines (UP Diliman) tổ chức. Chipathon 2023 thu hút sự tham gia của các đội sinh viên đến từ các nước Đông Nam Á, bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Nhật Bản và Việt Nam.