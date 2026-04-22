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PGBank đẩy mạnh chuyển đổi số, đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 1.400 tỷ đồng năm 2026

Bình Lê

Bình Lê

10:16 | 22/04/2026
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Ngày 21/4, tại Hà Nội, PGBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình quan trọng và định hướng hoạt động trong năm 2026 với tỷ lệ đồng thuận cao.
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Năm 2025, duy trì tăng trưởng, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, PGBank vẫn duy trì đà tăng trưởng và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 88.840 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2024; tổng huy động đạt 81.117 tỷ đồng, tăng 21,6%; dư nợ tín dụng đạt 47.165 tỷ đồng, tăng 13,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng, tăng gần 71% so với 2024. Các chỉ tiêu hiệu quả và an toàn tiếp tục được kiểm soát tốt, với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 9,93% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,6%.

PGBank đẩy mạnh chuyển đổi số, đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 1.400 tỷ đồng năm 2026

Bên cạnh kết quả kinh doanh, ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong năm, PGBank đã hoàn thành nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking), đồng thời nâng vốn điều lệ lên 6.816 tỷ đồng (ghi nhận đầu năm 2026), góp phần củng cố nền tảng tài chính và năng lực cạnh tranh.

Định hướng 2026: Tăng trưởng gắn với chuyển đổi và hiệu quả

Bước sang năm 2026, PGBank tiếp tục định hướng nâng cao năng lực tài chính, tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững, với trọng tâm là chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tối ưu vận hành và phát triển khách hàng.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính: tổng tài sản tăng 32,2% lên 117.419 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% hoặc theo hạn mức được NHNN cấp, huy động vốn tăng khoảng 25%. Đáng chú ý, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng tăng gấp 2 lần so với năm 2025, đồng thời hướng tới nâng cao hiệu quả sinh lời với ROE từ 12% trở lên, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% và tiếp tục cải thiện năng lực tài chính.

PGBank đẩy mạnh chuyển đổi số, đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 1.400 tỷ đồng năm 2026
Bà Cao Thị Thuý Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị PGBank phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Hương - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị PGBank cho biết: “Năm 2026, PGBank sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành. Ngân hàng ưu tiên tăng trưởng có chọn lọc, hướng tới hiệu quả và tính bền vững trong dài hạn.”

Tăng cường nền tảng, hướng tới phát triển bền vững

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến tài chính - cổ đông, trong đó có phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ cổ tức 7,5% bằng cổ phiếu; và chủ trương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu, triển khai hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tăng nguồn thu, mở rộng hệ sinh thái và gia tăng năng lực cạnh tranh, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ghi nhận sự đồng thuận cao của cổ đông đối với định hướng phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tới. PGBank định hướng là ngân hàng bán lẻ dựa trên nền tảng chuyển đổi số.

PGBank đẩy mạnh chuyển đổi số, đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 1.400 tỷ đồng năm 2026
Quang cảnh đại hội.

Đến năm 2030, đưa PGBank thành top 10 ngân hàng cổ phần tư nhân tại Việt Nam có mức tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất trên nền tảng mô hình phát triển và văn hóa doanh nghiệp bền vững, khung quản trị minh bạch, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trung thực và nhiệt huyết.

Ngân hàng tập trung phát triển phân khúc khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ phục vụ sản xuất kinh doanh, thương mại. Chú trọng phát triển mảng dịch vụ trên nền tảng số hóa, đưa tỷ trọng thu nhập từ các mảng phi tín dụng trên tổng thu nhập lên top 10 ngân hàng cao nhất thị trường, tiến tới đưa PGBank thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng quản trị PGBank, Bà Cao Thị Thuý Nga nhấn mạnh: “Ngân hàng xác định quản trị hiệu quả và tuân thủ là nền tảng cốt lõi cho phát triển bền vững. Trong thời gian tới, PGBank sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, tăng cường minh bạch và kiểm soát rủi ro, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.”

Với chiến lược rõ ràng và sự đồng hành của cổ đông, khách hàng, PGBank kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026, và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng.

PGBank Đại hội

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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