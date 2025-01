ROG Day chính thức trở lại

Năm nay, ROG Day sẽ có chủ đề “Where TrueFans Rise” - khơi dậy niềm đam mê mãnh liệt và tinh thần For Those Who Dare (Dám Khác Biệt). Để tham gia, đăng ký tại đây

ROG Day là sự kiện thường niên mang tính biểu tượng của Republic of Gamers (ROG), được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng Fan ROG, truyền cảm hứng và tôn vinh cộng đồng game thủ.

Với tinh thần Dám khác biệt, ROG Day Season 3 sẽ là nơi để những TrueFans cùng tập hợp và tỏa sáng, cùng nhau thể hiện niềm đam mê, khám phá những công nghệ gaming tiên tiến nhất và từng bước vượt qua giới hạn và hướng đến cột mốc 20 năm hình thành và phát triển.

Bên cạnh đó, tại ROG Day Season 3, người tham gia sẽ được trực tiếp trải nghiệm toàn bộ hệ sinh thái mới nhất của ROG, từ laptop, màn hình, đến gaming gear và nhiều phụ kiện khác:

ASUS TUF Gaming: Sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền quân sự, hiệu năng mạnh mẽ, và giá trị vượt trội, với đại diện là ASUS TUF Gaming A14 - Laptop Gaming AI 14-inch mỏng nhẹ và mạnh nhất Việt Nam.

ROG Strix G & ROG Strix SCAR: Cỗ máy chiến game đỉnh cao với thiết kế táo bạo, dành riêng cho những game thủ yêu cầu hiệu suất tối đa, với đại diện là ROG Strix SCAR 18 - Laptop gaming mạnh nhất hiện nay.

ROG Zephyrus G14/G16/M16: Laptop mỏng nhẹ, mạnh mẽ, trang bị màn hình ROG Nebula OLED sắc nét, với đại diện là ROG Zephyrus G14 và G16 - Bộ đôi laptop gaming mỏng nhẹ trang bị màn hình ROG Nebula OLED mạnh nhất.

ROG Flow X13/X16/Z13: Dòng laptop chuyển đổi đa năng, hoàn hảo cho cả gaming và công việc sáng tạo nội dung, với đại diện là ROG Flow Z13 – Gaming Tablet mạnh nhất thế giới.

Các sản phẩm ROG thuộc hệ sinh thái gaming hoàn hảo và toàn diện dành cho mọi game thủ.

Ngoài ra còn có hàng loạt minigame thú vị cùng những phần quà độc quyền đang chờ đón bạn!

Điểm nhấn của sự kiện là giải đấu Solo Liên Minh Huyền Thoại, nơi cộng đồng game thủ có cơ hội thể hiện kỹ năng, với giải thưởng cao nhất cho người thắng cuộc là Máy chơi game cầm tay ROG Ally trị giá 17,990,000 VND.

GAM eSports - Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại số 1 Việt Nam và cũng là đối tác lâu năm của ROG, sẽ đồng hành tổ chức giải đấu và giao lưu trực tiếp cùng người hâm mộ.

Thông tin giải đấu sẽ được cập nhật trên Fanpage ASUS Republic of Gamers.

Không chỉ dành riêng cho game thủ, dòng laptop ASUS ROG còn là trợ thủ đắc lực cho giới sáng tạo nội dung. Tại sự kiện, người tham dự sẽ có cơ hội giao lưu cùng Ngộ Sam, Founder của Fanpage Gia Đình Ngộ, để nghe chia sẻ về cách laptop ASUS ROG đồng hành trong công việc sáng tạo hàng ngày.

ROG Day Season 3 đã sẵn sàng, còn bạn có Dám nghĩ - Dám làm - Dám bứt phá - Dám khác biệt!