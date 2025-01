Samsung mở khóa vũ trụ Esports cho người dùng Galaxy

Ứng dụng ONE Esports vừa ra mắt là nơi tổng hợp tất cả nội dung thể thao điện tử (eSports) độc quyền trên điện thoại thông minh Samsung Galaxy. Ứng dụng cung cấp quyền truy cập ưu tiên cho người dùng Samsung Galaxy để cập nhật những tin tức mới nhất về thể thao điện tử, nâng tầm trải nghiệm thế giới gaming.

Ứng dụng được phát triển thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa ONE Esports và Samsung tại khu vực Đông Nam Á và được phát hành độc quyền trên điện thoại thông minh Samsung Galaxy ở các quốc gia Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Đây là ứng dụng được phát triển hướng tới riêng nhóm người dùng yêu thích trò chơi thể thao điện tử. Việc phát triển ứng dụng với một trong những tổ chức esports uy tín là minh chứng cho cam kết hỗ trợ tích cực cho cộng đồng thể thao điện tử của Samsung.

Ứng dụng độc quyền hiện chỉ có trên điện thoại thông minh Samsung Galaxy tại 6 thị trường.

Cụ thể, người dùng điện thoại Samsung Galaxy có quyền truy cập sớm nhất và độc quyền vào kho nội dung được tổng hợp trên ứng dụng di động ONE Esports. Với hệ thống đẩy thông báo tùy chỉnh, người dùng Samsung Galaxy chắc chắn luôn là những người đầu tiên nhận được thông báo về tin tức thể thao điện tử nóng nhất cũng như các bản cập nhật trò chơi mới nhất.

Bên cạnh các thông tin từ trang web của ONE Esports, ứng dụng còn chia sẻ các bài phỏng vấn, video hướng dẫn cung cấp thông tin vô cùng hữu ích cho người hâm mộ. Ngoài ra, người dùng còn có thể truy cập và xem hồ sơ chuyên sâu về hậu trường của các “chiến binh Esports hàng đầu”, các đội tuyển thi đấu yêu thích của họ, học hỏi thêm các mẹo và thủ thuật ở cấp độ chuyên nghiệp, cùng với những bài phân tích về lối chơi chi tiết trong những trận đấu giành chức vô địch.

Nội dung của ứng dụng sẽ được tùy chỉnh theo từng thị trường với các phiên bản tiếng Anh, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Thái và tiếng Việt.

Đáng chú ý, ứng dụng đã được cài đặt sẵn trên một số thiết bị Samsung Galaxy A series và M series mới ra mắt, bao gồm cả Galaxy A54 5G và Galaxy A34 5G, đồng thời sẽ có mặt trên kho ứng dụng Samsung Galaxy Store và Google Play để người dùng Galaxy dễ dàng truy cập và tải xuống.

“Trao quyền cho người dùng Samsung Galaxy thông qua công nghệ tiên tiến nhất của Samsung luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ứng dụng di động ONE Esports được thực hiện dựa trên cam kết này nhằm đem đến kho nội dung và tin tức sớm nhất cho những hâm mộ và đam mê thể thao điện tử. Chúng tôi tự hào khi hợp tác cùng ONE Esports đem đến trải nghiệm ứng dụng độc quyền cũng như xây dựng nên kho nội dung tuyệt vời dành riêng cho ứng dụng.” Carl Nordenberg, Giám đốc khu vực ngành hàng Trải nghiệm Di động, Samsung Electronics Đông Nam Á và Châu Đại Dương, chia sẻ.

Carlos Alimurung, Tổng Giám đốc ONE Esports cho biết: “Chúng tôi vô cùng hào hứng khi giới thiệu ứng dụng di động ONE Esports dành riêng cho các thiết bị Samsung Galaxy. Ứng dụng là trung tâm tổng hợp hoàn hảo cho cộng đồng yêu thích gaming và thể thao điện tử, cung cấp quyền truy cập vào những tin tức mới nhất, nội dung độc quyền cùng nhiều tính năng, tiện ích đa dạng giúp người dùng cập nhật nhanh nhất các xu hướng của trò chơi điện tử. ONE Esports mong muốn sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Samsung và ngày càng nâng cao trải nghiệm cho tất cả người hâm mộ yêu game và thể thao điện tử trên toàn thế giới.”