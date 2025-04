Samsung ra mắt thế hệ mới AI TV 2025

Samsung bắt đầu mở chương trình đặt hàng trước cho dòng Samsung AI TV 2025 với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, bắt đầu từ hôm nay ngày 01/04 đến hết ngày 30/06, khi đặt trước Samsung AI TV 2025, khách hàng sẽ nhận quà tặng giá trị như: - Mua TV Neo QLED 8K, Neo QLED 4K hoặc OLED: Tặng loa thanh AI HW-Q990F, bảo hành 03 năm, gói ứng dụng giải trí Samsung Super AI Premium, trả góp 0%. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 27 triệu đồng. - Mua TV QLED: Tặng loa tháp MX-T40, gói ứng dụng giải trí Samsung Super AI, trả góp 0%. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 6 triệu đồng. - Mua TV The Frame: Tặng khung viền, gói ứng dụng giải trí Samsung Super AI, trả góp 0%. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 5 triệu đồng. - Mua TV UHD: Tặng gói ứng dụng giải trí Samsung For All cùng chương trình trả góp 0%, tổng giá trị ưu đãi đến 1,6 triệu đồng. * Ưu đãi áp dụng tùy theo sản phẩm.