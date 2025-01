TGE vinh danh dịch vụ Home PayLater

Mới đây, Tạp chí phân tích kinh doanh và tài chính toàn cầu The Global Economics (TGE) đã vinh danh Home PayLater của công ty tài chính số Home Credit là sản phẩm mua trước trả sau tốt nhất Best New “Buy Now Pay Later”.