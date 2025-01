Tín Thành Group - Tiềm năng của các dự án tỷ USD liệu có thực chất?

Ông Trần Đình Quyền (trái) và đối tác trong buổi lễ ký kết. Ảnh: Tín Thành Group.

Tín Thành Group với chuỗi dự án bao gồm việc phát triển 4 nhà máy điện sinh khối và trồng cây lương thực tại miền Trung và miền Nam của Việt Nam, bên cạnh đó, Tín Thành Group còn xây dựng nhà máy đắp lốp và dịch vụ xe tải tại bang Nam Carolina (Mỹ) để phục vụ hơn 1 triệu xe tải ở Mỹ với mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và sử dụng năng lượng xanh.

Một phần còn lại của vốn sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở sản xuất Hydrogen xanh tại Nam Carolina, hợp tác với tập đoàn Air Products. Đây được cho là dự án sẽ mang lại sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp ôtô và các nhà máy nhiệt điện than đã lỗi thời.

Tuy nhiên, mặc dù các dự án của Tín Thành Group đã được phê duyệt và ủng hộ bởi cơ quan quản lý cả ở Việt Nam và Mỹ, nhiều người nghi ngờ về khả năng của tập đoàn này để thực hiện các dự án lớn này do vốn điều lệ của họ chỉ có 432 tỷ đồng.

Công ty có trụ sở chính tại TP.HCM, được thành lập từ năm 2009 và vốn điều lệ khá khiêm tốn so với quy mô tổng đầu tư hàng tỷ USD của các dự án đang triển khai. Ông Trần Đình Quyền, Chủ tịch HĐQT của Tín Thành Group, cũng là cổ đông sáng lập với tỷ lệ 42,8% vốn.

Tín Thành Group từng có kế hoạch IPO và đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM vào năm 2020, nhưng sau đó tập trung vào phát triển các dự án năng lượng tái tạo và xử lý rác thải.

Trước đó, tập đoàn đã gây chú ý khi tiết lộ ý định mua lại 5% vốn của Lọc hóa dầu Bình Sơn. Tuy nhiên, do số vốn điều lệ khiêm tốn, việc thực hiện giao dịch này đã gặp khó khăn lớn.

Tất cả những thông tin này thu hút nhiều sự quan tâm từ nhiều phía, có những quan ngại và đã đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thực hiện của Tín Thành Group đối với các dự án quy mô tỷ USD, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu và cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Lo ngại sau những thông tin gây bất ngờ

Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch Tín Thành Group - ông Trần Đình Quyền, tiết lộ những thông tin đầy bất ngờ như vậy. Nhớ lại, vào năm 2017, khi Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) thực hiện cuộc mở bán cổ phiếu công khai (IPO), Tín Thành Group đã đến thăm và tìm hiểu về cơ hội hợp tác và đầu tư.

Tại thời điểm đó, đại diện của BSR tiết lộ rằng Tín Thành Group định mua 5% cổ phần của BSR (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng). Chỉ trong vòng 12 tháng sau khi IPO, tập đoàn đã đề xuất BSR trình Thủ tướng Chính phủ về phương án trở thành cổ đông chiến lược và sở hữu tới 55% cổ phần.

Khi IPO diễn ra, giá trị thị trường của Bình Sơn Refining and Petrochemical Company (BSR) được định giá lên tới 3,2 tỷ USD. Để sở hữu 55% cổ phần, Tín Thành Group cần chi ra gần 1,8 tỷ USD (tương đương 40.000 tỷ đồng). Đây là con số ấn tượng, mà không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng thực hiện. Đáng chú ý, vốn điều lệ của Tín Thành Group chỉ có 200 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Tín Thành Group tiếp tục khiến dư luận sửng sốt khi thông báo việc mua lại Ngân hàng Oakwood State Bank tại tiểu bang Texas (Mỹ) - một trong những ngân hàng có lịch sử hoạt động lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, với hơn 116 năm hoạt động. Tập đoàn đã đổi tên ngân hàng thành Tín Thành Oakwood Bank Corp.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý của Ngân hàng Oakwood State Bank đã đưa ra cảnh báo về thông tin không chính xác. Đồng thời, sau đó, Sở Thương mại tiểu bang Minnesota đã ban hành lệnh phạt 35.000 USD đối với doanh nghiệp thuộc Tín Thành Group vì vi phạm quy định về việc sử dụng thuật ngữ "bank" một cách trái phép trong tên doanh nghiệp.

Trước những thông tin gây chấn động này, ông Quyền đã đáp lại các phóng viên rằng vấn đề với BSR là do Tín Thành Group đóng vai trò trung gian cho các nhà đầu tư Mỹ. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, đã có nhiều vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý tại Việt Nam, do Mỹ không thể tiến vào. Ông Quyền cũng tiết lộ rằng, ban đầu ông đã chuẩn bị mua tới 95% cổ phần của ngân hàng này, nhưng sau đó đã rút lui do thấy không phù hợp."