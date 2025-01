Trao quyền quản trị cho người dùng, VNPT Technology đã làm như thế nào?

Được biết, năm 2021 bộ thiết bị Mesh WiFi 5/6 Access Point và Hệ thống quản lý ONE Mesh của Tập đoàn VNPT đã nhận giải Vàng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc, tại lễ trao giải Make in Viet Nam. Đây là bộ sản phẩm có phần cứng duy nhất được vinh danh ở hạng mục này. Ngay sau đó, Mesh Wi-Fi đã tăng trưởng 400%, từ 44.000 sản phẩm lên 220.000 sản phẩm.

Một bộ 3 thiết bị Easy Mesh Access Point iGate EW12S hoạt động trên cả 2 băng tần 2,4GHz và 5GHz, có thể tạo lập vùng phủ sóng lên đến 600m2 và không có góc chết, cung cấp tốc độ truy nhập tối đa 867Mbps. Nhờ độ ổn định cao, khả năng phủ sóng rộng cũng như sự tiện lợi trong việc cài đặt cấu hình mà Mesh WiFi hoàn toàn có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng kết nối Internet của các đối tượng khách hàng khác nhau

Một phần dây truyền sản xuất thiết bị của VNPT Technology.

Không bằng lòng những kết quả đạt được, ngày 18/8/2022, VNPT đã chính thức ra mắt thị trường WiFi Mesh 6, WiFi với mạng lưới với công nghệ tiên tiến nhất. Trong đó, WiFi Mesh 6 là thiết bị đầu tiên do các kỹ sư công nghệ Việt đang làm việc tại VNPT Technology thuộc VNPT nghiên cứu, phát triển và sản xuất đồng bộ.

Với phương châm “Sản phẩm công nghệ Việt hiểu người dùng Việt”, nên dù có xuất hiện trên thị trường muộn hơn so với nhiều giải pháp hiện có trên thị trường, nhưng VNPT vẫn tự tin với sản phẩm WiFi Mesh 6 của mình. Theo đó, tùy thuộc vào cấu hình mà tốc độ tối đa của WiFi Mesh 6 có thể cao gấp 3-4 lần so với phiên bản trước đó. Nhờ sở hữu công nghệ điều chế 1024QAM và channell bandwidth lên tới 160hz, WiFi Mesh 6 cho phép triển khai các ứng dụng tốc độ cao như AR/VR, 8K video streaming.

Khi sử dụng thiết bị này, vùng phủ sóng và chất lượng sóng của mạng sẽ được cải thiện đáng kể. Với nhiều ưu điểm vượt trội như dễ dàng thiết lập mở rộng; chuyển tiếp tín hiệu dễ dàng giữa các thiết bị; chuyển mạch tự động; tốc độ truyền dẫn cao; tự động san tải và băng thông, hạn chế tối đa tình trạng nghẽn mạng; có khả năng tự sửa chữa, khởi tạo kết nối thay thế khi kết nối giữa các điểm thu - phát gặp sự cố. Nhờ đó, giải pháp Mesh WiFi 6 luôn đảm bảo kết nối mạng được duy trì liên tục, không bị gián đoạn khi di chuyển giữa các phòng, các tầng, mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng.

Tuy nhiên để có thể “trao quyền” quản trị cho người dùng, WiFi Mesh 6 không chỉ là một thiết bị mà đây còn là một hệ sinh thái các thiết bị với nhiều thiết bị WiFi Mesh, fiber home gateway, hệ thống quản lý đám mây (cloud), ứng dụng di động (mobile app)… Điều này cho phép người dùng có thể triển khai một mạng WiFi Mesh hợp nhất dễ dàng và nhanh chóng, giúp từng cá nhân có thể tự nâng cấp WiFi nhà mình để có trải nghiệm kết nối vượt trội, bên cạnh đó còn cho các nhà mạng triển khai các dịch vụ băng rộng cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của VNPT Technology.

Đáng chú ý, VNPT Technology còn trao toàn quyền quản trị hệ thống Mesh WiFi cho nhà cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng di động OneLink. Đây là ứng dụng di động được phát triển giúp KTV có thể thiết lập cài đặt, quản lý WiFi và quản lý các thiết bị mạng được cung cấp bởi VNPT Technology. Nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập và quản lý, cấu hình nâng cao thiết bị Mesh WiFi, giảm thiểu thời gian lắp đặt, hỗ trợ xử lý sự cố cho các khách hàng của mình thông qua kết nối Internet từ xa hoặc kết nối qua mạng nội bộ nhanh chóng, tiện lợi và đơn giản.

Hiện tại, có nhiều dòng thiết bị đang được hỗ trợ trên ứng dụng gồm: Mesh AP: 12SX, 12ST, 30SX. Dự kiến trong thời gian tới ứng dụng sẽ hỗ trợ thêm các ONT dual band: GW020H, GW040H, GW 240H, GW040M phục vụ việc quản lý xuyên suốt và toàn trình cho các thuê bao Fiber có sử dụng kèm Mesh. Các phiên bản Mesh và ONT mới nhất sẽ đều được hỗ trợ trên ứng dụng OneLink.

Chưa dừng lại ở đó, VNPT Technology không trao toàn quyền quản trị hệ thống mà còn hướng đến người dùng có hiểu biết nhất định về thiết bị cũng có thể thiết lập cài đặt mạng.

Thiết bị WiFi Mesh hoàn thành chờ xuất xưởng.

Để cài đặt nhanh chóng:

Cài đặt nhanh các thiết bị ONT và Mesh AP để đưa vào sử dụng thiết bị. Cấu hình WAN, PON, WiFi với ONT và cấu hình mode Router, Bridge, Repeater đối với Mesh AP

Kết nối với thiết bị trong mạng local hoặc từ xa qua Internet bằng cách nhập serial number của thiết bị để tìm kiếm thiết bị muốn điều khiển, cấu hình.

Kiểm tra, quản lý thiết bị sau khi kết nối như: kiểm tra thông tin mạng như trạng thái kết nối, danh sách các thiết bị trong mạng Mesh, đổi tên và mật khẩu (password) của WiFi, xem chi tiết thông tin các client kết nối đến thiết bị…

Cấu hình nâng cao: WAN, WiFi, cấu hình chamnel, bandwidth, LAN, đồng bộ cấu hình ONT-Mesh, đổi Mesh mode, cấu hình NAT, cấu hình Voice (cho ONT GW240H)

Thực hiện điều khiển thiết bị từ xa như: reboot, reset, upgrade firmware, backup/ restore config, xóa thiết bị

Troubleshooting: kiểm tra thông tin kết nối quang, chuẩn đoán mạng ping/trace, speedtest

Những tính năng từ cơ bản đến nâng cao của hệ thống Mesh WiFi đều có thể quản trị qua ứng dụng (app). Tuy nhiên, khi VNPT Technology “mở” với khách hàng thì đồng thời cũng có khả năng “lộ” với tin tặc (hacker). Tin tặc có thể không hack được trực tiếp vào hệ thống của VNPT Technology nhưng có thể lấy được thông tin lộ lọt từ người dùng đang thực hiện việc tự quản trị mạng và sau đó tiếp tục các cuộc tấn công leo thang. Như vậy, những sự vụ phát sinh mà Công ty phải giải quyết có thể tăng lên rất nhiều.

Giao diện app OneLink trên di động

Nhưng đại diện VNPT Technology lại có cái nhìn khá lạc quan trong vấn đề này. Đại diện Công ty cho rằng, những người đã có đủ kiến thức để tự quản trị hệ thống thì đương nhiên sẽ có hiểu biết nhất định về đảm bảo an toàn thông tin. Họ sẽ tự ý thức và có biện pháp riêng của mình để bảo vệ thiết bị cá nhân trước các tác nhân có hại trên môi trường mạng.

Mặt khác, VNPT Technology có đội ngũ kỹ sư phần mềm và các chuyên gia về an toàn bảo mật thông tin luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi sự cố mạng xảy ra. Điều này thể hiện sự tự tin về khả năng an toàn bảo mật đối với sản phẩm và giải pháp mà Công ty đã thiết kế và sản xuất.

Có thể nói rằng, việc tích hợp công nghệ Mesh WiFi cho phép mở rộng vùng phủ dễ dàng với nhiều thiết bị AP hỗ trợ đa dạng công nghệ, chủng loại và model thiết bị, từ đó mang lại kết nối WiFi tốc độ cao, liền mạch cho không gian rộng, nhiều tầng.

Hơn thế nữa, WiFi Mesh 6 cũng hỗ trợ khả năng tương thích ngược với các thiết bị WiFi chuẩn công nghệ cũ. Vì thế, người sử dụng có thể dễ dàng kết nối các thiết bị cũ chỉ hỗ trợ WiFi 5 với mạng WiFi 6 mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng Internet của mình. Những gia đình đông người hay công ty, toà nhà rất nên sử dụng WiFi Mesh bởi ở những nơi này cần có tốc độ truy cập cao và đủ sức cho nhiều người sử dụng. Đặc biệt, khả năng an toàn bảo mật và đầy đủ quyền quản trị hệ thống cũng là một điểm đáng để người dùng cân nhắc.

Đại diện VNPT Technology cho biết thêm, sắp tới công ty sẽ tích hợp đa số những tính năng quản trị thiết bị và mạng vào trong ứng dụng ONE Home nhưng với nhiều cải tiến theo hướng tinh giản, dễ sử dụng hơn. Người dùng không biết nhiều về kỹ thuật cũng có thể dễ dàng tự thiết lập những tính năng cơ bản cho thiết bị và hệ thống WiFi Mesh của mình. Khi đó, ứng dụng ONE Link sẽ được thiết lập tối ưu hóa cho các kỹ thuật viên hỗ trợ khách hàng từ xa mọi lúc, mọi nơi và đảm bảo an toàn an ninh mạng ở mức cao nhất.