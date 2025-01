Tủ đóng cắt trung thế loại bỏ khí SF6: ‘Thay đổi nhỏ, lợi ích to’

Được biết, tại Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 đề cập nhiều đến giảm phát thải carbon để đạt được net-zero vào năm 2050. Tuy nhiên, có một loại khí nhà kính khác độc hại với môi trường gấp 23.500 lần so với khí CO 2 và tồn tại trong khí quyển đến 3.200 năm – chính là khí SF6. Khí SF6 (sulfur hexafluoride) cách điện cực tốt và cực rẻ, nên được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện trung và cao thế từ 1950 đến nay.

Hiện có hơn 30 triệu thiết bị đóng cắt trung thế sử dụng khí SF6 được lắp đặt khắp thế giới đang gây ra những tác hại đáng kể cho môi trường. Cụ thể, chỉ 1kg SF6 đã phát thải tương đương với một chiếc ôtô chạy 200.000 km. SF6 cùng các khí nhà kính “không phải CO 2 ” khác đã tạo ra tới 25% lượng phát thải toàn cầu. Do đó, để nỗ lực giảm thải khí SF6, các cơ quan ban ngành trên thế giới đang cố gắng quy đổi sang CO 2 và đưa vào mục tiêu giảm phát ròng về 0.

Tại Nghị định thư Kyoto nêu rõ SF6 là “khí nhà kính độc hại nhất thế giới”, và bắt buộc phải loại bỏ để đẩy nhanh quá trình khử carbon. Liên minh Châu Âu (EU) cũng đã cấm sử dụng khí SF6, ngoại trừ ngành điện do có rất ít lựa chọn thay thế. Và bức tranh này đang dần được cải thiện nhờ sự tiến bộ của công nghệ toàn cầu, mà dẫn đầu là tập đoàn Schneider Electric với giải pháp tủ đóng cắt trung thế SM AirSeT thế hệ mới.

Đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, Schneider Electric tiên phong giới thiệu tủ đóng cắt trung thế SM AirSeT không sử dụng khí SF6, dùng cho các tòa nhà thương mại và công nghiệp. Đây không chỉ là sáng kiến đột phá, phù hợp với chiến lược giảm phát thải khí nhà kính toàn diện, thân thiện với môi trường và đặc biệt là đáp ứng xu hướng đô thị hóa và công nghiệp hóa theo hướng phát triển bền vững tại Việt Nam.

Chia sẻ về sản phẩm này, ông Đồng Mai Lâm - Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam & Cambodia cho biết: “Việc ra mắt SM AirSeT đáp ứng mục tiêu bền vững mà Schneider Electric đang theo đuổi tại Việt Nam: giảm phát thải carbon cho ngành năng lượng. Với danh mục thiết bị AirSeT, tập đoàn ước tính sẽ giảm được lượng khí thải tương đương 4 triệu tấn CO2 mỗi năm . Công nghệ mới còn kéo dài vòng đời sản phẩm lên 30% và tái chế dễ dàng. Do đó, SM AirSeT không sử dụng khí SF6 là lựa chọn tối ưu cho các tòa nhà và doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu giảm thiểu carbon để trở nên bền vững hơn”.

Được biết, Schneider Electric đã lắp đặt hơn 1,5 triệu ngăn tủ SM AirSeT trên toàn thế giới, chứng minh hiệu quả đáng tin cậy mà không gây ảnh hưởng hay gián đoạn việc vận hành. Vì vậy, có thể nói việc chuyển đổi sang tủ SM AirSeT vào thời điểm này là hoàn toàn phù hợp cho các tòa nhà thương mại và công nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

Để có được sự tín nhiệm này, SM AirSeT đã hội tụ 3 đặc tính ưu việt: không phát thải, công nghệ số hóa, thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng chuyển đổi. Cụ thể, SM AirSeT sử dụng không khí tinh khiết và chân không, hoàn toàn không dùng khí SF6 gây hại môi trường, và giúp các doanh nghiệp tránh được các quy định trong tương lai về khí nhà kính. Giải pháp đột phá này còn có tính năng kết nối kỹ thuật số thông qua các cảm biến để thu thập dữ liệu giúp giám sát nhiệt độ, độ ẩm, hồ quang điện… giúp tối ưu hiệu quả vận hành và sản xuất mà không gây lãng phí năng lượng.

Bên cạnh đó, tủ SM AirSeT thế hệ mới giữ lại ưu điểm về kích thước nhỏ gọn và cơ chế hoạt động của tủ SM6 truyền thống. Các chủ tòa nhà và nhà máy dễ dàng chuyển sang sử dụng SM AirSeT từ các tủ SM6 mà không phải mất nhiều chi phí và thời gian cho việc lắp đặt. Vẫn là công tắc 3 vị trí quen thuộc (đóng mở, ngắt, nối đất), các kỹ thuật viên sẽ không gặp khó khăn gì khi sử dụng thiết bị mới.

Schneider Electric ước tính, các tòa nhà tiêu thụ 30% năng lượng của toàn thế giới và chiếm tới 40% lượng phát thải carbon ra môi trường. Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp số hóa và điện hóa, bao gồm việc chuyển đổi tủ SM6 sang SM AirSeT, sẽ giúp giảm 2/3 lượng phát thải carbon đến 2030 và tiết kiệm đến 70% năng lượng tiêu thụ trong các tòa nhà tại Việt Nam.

Sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các tòa nhà thương mại và công nghiệp vốn đang gặp nhiều thách thức trong việc giảm dấu chân carbon. Ví dụ như hãng vận chuyển công cộng Azienda Trasporti Milanesi ở Ý cũng đặt mục tiêu điện hóa 100% đội xe buýt vào 2030 và SM AirSeT là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện bức tranh này. Schneider Electric đã lắp đặt 32 tủ SM AirSeT cho hệ thống trạm sạc xanh phục vụ 1.200 buýt. Ước tính, thiết bị đóng cắt trung thế tốt nhất và duy nhất không dùng khí SF6 này sẽ giúp hãng giảm được 560 tấn khí thải nhà kính.



Chính thức ra mắt thương mại vào 2021, SM AirSeT đã nhận được nhiều giải thưởng công nhận nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh và hiệu quả: Giải thưởng Hiệu quả Năng lượng Công nghiệp tại Hannover Messe, Giải thưởng 10 Sáng tạo Hàng đầu từ Cool Earth Forum, Giải thưởng Thiết kế iF. Ngoài ra, dự án E.ON Thụy Điển sử dụng SM AirSeT đã giành được Giải thưởng EnerTIC cho lưới điện thông minh. Mới đây nhất, AirSeT được vinh danh tại Giải thưởng Làm chủ Năng lượng 2022 và Giải thưởng Dấu tay Carbon Quốc tế tại Tuần lễ Khí hậu NYC.

Tại Việt Nam, công cuộc đô thị hóa và số hóa kinh tế đang đẩy mạnh nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng, tòa nhà thương mại và công nghiệp… kéo theo số lượng thiết bị đóng cắt trung thế gia tăng trong tương lai. Đầu 2022, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực, trong đó, yêu cầu các tòa nhà thương mại và công nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính cũng như lên kế hoạch giảm dần mức phát thải. Giữa bối cảnh này, sớm loại bỏ khí SF6 ra khỏi các thiết bị điện là một cách hiệu quả để ngành tăng tốc khử cacbon.