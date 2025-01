Ứng dụng Try Galaxy trên Galaxy AI mang đến điều gì?

Để khám phá quyền năng của Galaxy AI, Samsung đã đưa ra những cập nhật đáng kể vào ứng dụng Try Galaxy nhằm cung cấp một loạt các tính năng như Phiên dịch trực tiếp (Live Translate), Trợ lý Chat thông minh (Chat Assist), Trợ lý Note quyền năng (Note Assist), Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo Assist), và Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search with Google)…