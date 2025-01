Vì sao Galaxy S23 series lại được yêu thích hơn thế hệ tiền nhiệm?

Ngay sau khi trình làng bộ ba siêu phẩm Galaxy S23 series, số lượng người quan tâm và đặt mua trước đã tăng liên tục. Trong đợt trả hàng đầu tiên, doanh số của Galaxy S23 series đã cao hơn 60% so với thế hệ tiền nhiệm là Galaxy S22 series.

Đi tìm câu trả lời cho sự tăng trưởng ấn tượng về doanh số này, nhiều chuyên gia nhận định, ưu điểm đầu tiên đến từ camera Mắt Thần Bóng Đêm và độ Siêu phân giải 200MP. Bên cạnh đó là những thay đổi dù rất nhỏ nhưng lại mang đến trải nghiệm đáng chú ý cho người dùng như màn hình mượt mà hơn, thời lượng pin tốt hơn…

Theo Samsung, Galaxy S23 Ultra với camera Mắt Thần Bóng Đêm cùng cảm biến Adaptive Pixel 200MP đã giúp người dùng điện thoại có thể “Bắt Trọn Chất Đêm”. Nhờ vào công nghệ Pixel Binning để gộp các điểm ảnh và xử lý nhiều cấp độ phân giải khác nhau mà những bức ảnh chụp được từ camera của Galaxy S23 series có độ sắc nét, ít nhiễu hạt hay rung lắc hơn.

Chưa dừng lại ở đó, khả năng quay video cũng rất ấn tượng khi mà chất lượng chi tiết của video cũng được cải thiện đáng kể với lượng thông tin lớn hỗ trợ từ cảm biến ảnh Adaptive Pixel mới. Đặc biệt, trong môi trường đầy đủ ánh sáng, đoạn phim từ máy cho được nhiều chi tiết hơn và màu sắc đạt mức độ hài hòa tốt. Còn ở điều kiện ánh sáng yếu, Galaxy S23 Ultra bắt và bám nét tốt hơn, kết hợp với hệ thống chống rung OIS được nâng cấp gấp đôi, khả năng quay phim trong đêm tốt hơn hẳn.

Hiệu suất của máy cũng là một điểm cải tiến đáng chú ý, với bộ xử lý Snapdragon® 8 Gen 2 được tối ưu hóa độc quyền cho Galaxy, sở hữu CPU và GPU được nâng cấp sức mạnh với mức xung nhịp tăng cao hơn đáng kể. Cấu hình này mang đến cho Galaxy S23 series khả năng đáp ứng những đòi hỏi cao của các game thủ đam mê những tựa game mobile bom tấn với đồ họa ấn tượng.

Trong khi GPU được nâng cấp, chipset của Galaxy S23 series hỗ trợ hiệu ứng đồ họa Ray Tracing theo thời gian thực. Giống như hiệu ứng Ray Tracing trên PC/console, các hiệu ứng ánh sáng, phản chiếu, đổ bóng trong các tựa game mobile có hỗ trợ sẽ trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Mặc dù dung lượng viên pin không đổi so với Galaxy S22 Ultra, nhưng với sự hỗ trợ của chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, thời lượng sử dụng thực tế của máy đã tăng lên đáng kinh ngạc, mang về vô số lời khen ngợi từ các chuyên trang công nghệ hang đầu thế giới. Theo đó, phiên bản Galaxy S23 và S23 Plus có chất lượng pin được cải tiến 22% so với thế hệ tiền nhiệm, giúp người dùng thỏa sức trải nghiệm, vô tư cân mọi tác vụ suốt ngày dài.

Một yếu tố không quyết định đến chất lượng sản phẩm nhưng lại có tác động rất lớn đến nhóm người dùng trẻ, đó chính là ‘lời cam kết phát triển bền vững của hãng’. Theo đó, số lượng linh kiện được làm từ vật liệu tái chế của Galaxy S23 series nhiều hơn bất kỳ chiếc điện thoại Galaxy nào trước đây.

Ngay cả bao bì của Galaxy S23 series cũng được làm 100% từ giấy tái chế không carbon, hoàn toàn không có chất liệu nhựa.

Tuổi thọ của sản phẩm cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, Samsung cho biết hãng muốn mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất trong thời gian 5 năm với cập nhật bảo mật và 4 năm với cập nhật hệ điều hành. Tất cả nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường mà vẫn đảm bảo được sự hài lòng thông qua những giải pháp công nghệ đột phá.

Và chúng ta cũng không thể không nhắc tới một nhân tố cực kỳ quan trọng, tác động lớn đến doanh số của Galaxy S23 series lần này đó chính là chương trình Thu cũ Đổi mới, lên đời siêu phẩm cực kỳ hấp dẫn nhằm tạo cơ hội cho người dùng Samsung có thể được sở hữu dòng siêu phẩm mới với mức giá hợp lý hơn.

Chi tiết về Galaxy S23 series, xem thêm tại: https://news.samsung.com/vn/.