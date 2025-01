VNPT đạt 3 giải vàng và 1 giải đồng cho các dịch vụ CNTT hữu ích tại Globee

Giải thưởng quốc tế về kinh doanh và tiếp thị khách hàng Globee (Sales, Marketing, Customer Success, and Operations Awards) được tổ chức lần thứ 10 với sự có mặt của các đơn vị lớn trên thế giới như IBM, Automation Anywhere, Inc, Hawke Media, PowerSchool, VNPT…

Năm nay, VNPT tham gia giải thưởng với 4 giải pháp công nghệ hiện đại gồm chứng thực chữ ký số công cộng (VNPT SmartCA), Tổng đài thông minh (VNPT SCC), Hóa đơn điện tử (VNPT invoice) và Hợp đồng điện tử (VNPT eContract).

VNPT cung cấp chữ ký số cá nhân miễn phí cho người dân

Nỗ lực, cam kết để phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ hơn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tích cực, VNPT đã tập trung xoay quanh 4 trụ cột chính của một doanh nghiệp, đó là khách hàng, sản phẩm, hoạt động và nhân viên. Để từ đó đưa ra các các mức tiếp cận ứng dụng nghiệp vụ từ đơn giản tới nâng cao phù hợp với các giai đoạn chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Chuyển đổi số hướng tới mục tiêu tăng doanh thu, giảm chi phí và áp dụng mô hình kinh doanh mới, hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ được sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trên một hạ tầng số: Viễn thông - Hạ tầng điện toán đám mây - công nghệ 4.0 đảm bảo an ninh và an toàn mạng do VNPT cung cấp.

