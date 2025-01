VNPT tung chương trình ưu đãi đặc biệt trên oneSME.vn

Được biết, chương trình có tên gọi “oneSME - Đăng ký nhanh tay, vận may sẽ tới” do VNPT tổ chức nhằm tri ân những khách hàng thân thiết đã tin tưởng lựa chọn sử dụng các sản phẩm viễn thông, CNTT trên sàn thương mại điện tử onesme.vn, với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 100 triệu đồng. Theo đó, với mỗi đơn hàng đăng ký, ký hợp đồng và triển khai thành công trên oneSME trong khoảng thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình bốc thăm may mắn với những giải thưởng vô cùng giá trị:

01 Giải Nhất: Samsung Galaxy S24 5G 256GB;

02 Giải Nhì: Máy tính bảng iPad 10 WiFi Cellular 64GB,

03 Giải Ba: Màn hình Dell 27 inch,

04 Giải khuyến khích: Ổ cứng di động SSD 1TB WD My Passport.

Mỗi khách hàng có thể được tặng nhiều mã dự thưởng căn cứ theo số lượng đơn hàng trên oneSME, không giới hạn số mã dự thưởng.

Lễ bốc thăm may mắn dự kiến diễn ra trong tháng 6/2024. Bên cạnh chương trình ưu đãi tri ân khách hàng, VNPT còn dành tặng các khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn lên tới 20% đối với các sản phẩm trên oneSME.vn: máy chủ ảo Smart Cloud; dịch vụ chữ ký số VNPT-CA; ký số từ xa VNPT SmartCA, Internet băng rộng FiberVNN, hợp đồng điện tử VNPT eContract; hóa đơn điện tử VNPT Invoice…

Để đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên kết nối và chia sẻ dữ liệu, chữ ký số đã trở thành một công cụ quan trọng, tạo nên bức tranh hoàn chỉnh của quá trình chuyển đổi số. Với nhiều đặc điểm ưu việt như hoàn toàn đảm bảo tính pháp lý, sự tiện lợi khi sử dụng chữ ký số oneSME bất cứ nơi đâu, đặc biệt VNPT còn có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân kinh doanh hay hộ kinh doanh khi chữ ký số VNPT SmartCA hoàn toàn miễn phí khi ký số trên các cổng dịch vụ công. Việc tăng cường sử dụng chữ ký số sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ số một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Cùng với chữ ký số, các giải pháp lưu trữ trên nền tảng SmartCloud của VNPT cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, đảm bảo các nhu cầu quản trị tối thiểu.

Cả hai giải pháp này đều có nhiều gói cước linh hoạt phù hợp với tài chính và nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, oneSME.vn - sàn thương mại điện tử - còn cung cấp một loạt các giải pháp chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp trong đa lĩnh vực như: Viễn thông, CNTT, Quản trị doanh nghiệp, Giao dịch điện tử, cùng với các giải pháp chuyên ngành cho Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp, Dược phẩm, Logistic, Bán lẻ, Quản lý khách sạn…

Tại oneSME, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm, chủ động lựa chọn và tích hợp các dịch vụ, giải pháp số phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp mình. Đồng thời, tất cả các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên nền tảng oneSME đã được đóng gói để phù hợp với các loại hình quy mô doanh nghiệp từ siêu nhỏ-nhỏ-vừa, giúp tư vấn nhanh chóng chính xác các ứng dụng số với các quy mô doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết, liên hệ hotline miễn phí 18001260 hoặc truy cập website https://onesme.vn.