Xiaomi giữ vững vị trí thương hiệu smartphone thứ 3 toàn cầu trong 13 quý liên tiếp

Tập đoàn cũng vừa đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với lợi nhuận hàng quý đạt mức cao nhất trong hai năm trở lại đây. Chỉ riêng quý 3 năm nay, tổng doanh thu của tập đoàn đã tăng vọt lên hơn 9,9 tỷ USD, lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt gần 842 triệu USD, tăng 182,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng được điều chỉnh của Tập đoàn trong ba quý đầu năm gấp 1,7 lần so với năm ngoái, vượt qua ước tính của thị trường.

Người sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn Xiaomi - ngài Lei Jun cũng đặt ra mục tiêu mới cho giai đoạn 2020-2030 vào tháng 10 năm nay. Theo đó, Tập đoàn cam kết đầu tư bền vững vào các công nghệ cốt lõi nền tảng và nỗ lực trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến toàn cầu đang phát triển. Điều này đã khẳng định cam kết mạnh mẽ của Xiaomi trong việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (“R&D”).

Cụ thể, trong quý 3 năm 2023, chi phí R&D của Xiaomi đạt hơn 700 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Đội ngũ nhân sự R&D cũng được mở rộng, chiếm hơn 53% tổng số lao động. Tập đoàn cũng đã nâng cấp chiến lược từ “Điện thoại thông minh x AIoT” lên “Con người x Ô tô x Nhà cửa” và công bố hệ điều hành hoàn toàn mới Xiaomi HyperOS, tích hợp mọi nhu cầu của người tiêu dùng trong một hệ sinh thái thông minh từ thiết bị cá nhân, sản phẩm nhà thông minh, đến di động thông minh.

Đặc biệt mới đây Xiaomi đã thực hiện hiệu quả chiến lược “nhấn mạnh kép vào cả quy mô và lợi nhuận”. Theo đó, quý 3 vừa qua, tỷ suất lợi nhuận gộp của Tập đoàn đạt 22,7%, đánh dấu mức tăng trong 4 quý liên tiếp. Tổng hàng tồn kho là khoảng 5,2 tỷ USD, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức thấp nhất trong 11 quý vừa qua. Việc cắt giảm đã giúp Xiaomi điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, nguồn tiền mặt của Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng, đạt mức cao kỷ lục là gần 18 tỷ USD, tạo nền tảng vững chắc cho Xiaomi thúc đẩy đổi mới.

Điện thoại thông minh cao cấp không chỉ thu hút doanh số mà còn giúp đẩy biên lợi nhuận gộp lên mức cao kỷ lục. Cụ thể trong quý 3 vừa qua doanh số điện thoại thông minh toàn cầu giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên lô hàng điện thoại thông minh của Xiaomi đã có sự tăng trưởng cả theo năm và theo quý. Lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu của hãng tăng lên tới 41,8 triệu chiếc, đạt mức cao nhất trong 6 quý vừa qua.

Cũng trong quý 3, lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh chung của Xiaomi đã đạt mức tăng trưởng doanh thu theo quý là 13,8%, tương đương hơn 5,8 tỷ USD. Biên lợi nhuận gộp đạt mức cao kỷ lục 16,6%, tăng 7,7 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Mới đây, vào tháng 10, Tập đoàn đã ra mắt dòng Xiaomi 14 tại Trung Quốc đại lục, và chỉ trong 5 phút đầu tiên sau khi mở bán, doanh số của Xiaomi 14 series đã đạt gấp 6 lần doanh số ban đầu của Xiaomi 13 series, và vượt qua con số 1 triệu chiếc chỉ trong chu kỳ bán hàng ban đầu. Xiaomi cũng đã liên tiếp tung ra 6 dòng điện thoại thông minh cao cấp, bao gồm cả Xiaomi 14 series, và tất cả đều nhận được đánh giá tích cực của khách hàng trong tháng đầu tiên sau khi ra mắt thị trường.

Theo Canalys, Xiaomi là thương hiệu duy nhất trong số ba thương hiệu hàng đầu ghi nhận mức tăng số lô hàng so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu cho sự hồi sinh về tốc độ tăng trưởng. Với thị phần 14,1%, Xiaomi duy trì vị trí thứ 3 về số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu trong 13 quý liên tiếp. Tập đoàn cũng giữ vị trí top 3 tại 55 quốc gia và khu vực, đồng thời nằm trong top 5 tại 65 quốc gia và khu vực, củng cố vị thế là công ty dẫn đầu trong ngành.

Xiaomi cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bán lẻ mới. Dữ liệu từ bên thứ ba cho thấy chỉ trong quý 3 năm nay, các kênh offline đã đóng góp hơn 55% tổng số điện thoại thông minh cao cấp được bán ở Trung Quốc đại lục. Hay trong lễ hội mua sắm 11/11 vừa mới đây, tổng giá trị hàng hóa tích lũy của Xiaomi lên tới hơn 3,1 tỷ USD, thiết lập mức cao kỷ lục mới trong các lễ hội mua sắm.

Không chỉ có smartphone, để đưa khả năng kết nối sản phẩm lên tầm cao mới, tạo đà thúc đẩy doanh số của các sản phẩm IoT và phong cách sống. Quý II vừa qua doanh thu từ các sản phẩm IoT và phong cách sống của Tập đoàn cũng đạt hơn 2,9 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt mức cao kỷ lục 17,8%, tăng 4,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm trong hệ sinh thái của Xiaomi tự hào về lợi thế kết nối với nhau. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, số lượng thiết bị IoT được kết nối (không bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay) trên nền tảng AIoT của Tập đoàn đạt 699 triệu chiếc, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước; số lượng người dùng có năm thiết bị trở lên được kết nối với nền tảng AIoT của Tập đoàn (không bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay) đạt 13,7 triệu người, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm trước.

TV thông minh của Xiaomi tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu tại Trung Quốc đại lục. Theo All View Cloud (AVC), trong quý 3 năm 2023, số lô hàng TV của Xiaomi đứng số 1 tại Trung Quốc đại lục. Còn theo Canalys, lô hàng máy tính bảng toàn cầu của hãng đã tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên lọt vào top 5 trong bảng xếp hạng lô hàng máy tính bảng toàn cầu.

Để mở rộng hệ sinh thái thông minh, liên tục tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, doanh thu dịch vụ internet của Xiaomi cũng tiếp tục đạt được mức cao kỷ lục tính theo quý, đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp của dịch vụ internet đạt 74,4%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của MIUI trên toàn cầu và ở Trung Quốc đại lục đạt mức cao kỷ lục. Vào tháng 9 năm vừa qua MAU toàn cầu của MIUI đạt 623 triệu, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi MAU của MIUI ở Trung Quốc đại lục đạt 152 triệu, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu của Xiaomi từ các dịch vụ internet ở nước ngoài tăng 35,8% so với cùng kỳ lên 323 triệu USD, đạt mức cao kỷ lục, chiếm 30,0% tổng doanh thu dịch vụ internet. Doanh thu quảng cáo của Xiaomi trong quý 3 cũng đạt 758 triệu USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lập kỷ lục hàng quý khác.

Đáng chú ý, với chiến lược mới “Con người x Ô tô x Nhà cửa”, quý 3 vừa qua chi phí cho R&D của Xiaomi là 700 triệu USD, tăng 22,0% so với cùng kỳ. Tập đoàn cam kết thu hút và nuôi dưỡng tài năng công nghệ. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Tập đoàn đã có 17.563 nhân sự R&D, chiếm hơn 53% tổng số nhân viên. Ngoài ra, Xiaomi tiếp tục mở rộng khả năng sở hữu trí tuệ của mình để thúc đẩy sự đổi mới. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Xiaomi đã nhận được hơn 35.000 bằng sáng chế trên toàn thế giới.

Tháng 10 vừa qua Xiaomi cũng đã công bố hệ điều hành mới Xiaomi HyperOS. Với mục tiêu lấy con người làm trung tâm, Xiaomi HyperOS được thiết kế và điều chỉnh để kết nối các thiết bị cá nhân, ô tô và các sản phẩm nhà thông minh trong một hệ sinh thái thông minh. Với Xiaomi HyperOS, mục tiêu là Tái cấu trúc toàn diện để tối ưu hóa hiệu suất thiết bị, Kết nối thông minh liên thiết bị, Trí thông minh chủ động, Bảo mật đầu cuối và Nền tảng mở. Cốt lõi của Xiaomi HyperOS được tạo thành bởi hệ thống Xiaomi Vela do Xiaomi tự phát triển cùng khả năng tùy biến sâu của hệ thống Linux.

Ngoài việc tái cấu trúc các mô-đun cơ bản, chẳng hạn như lập kế hoạch hiệu suất, quản lý tác vụ, quản lý bộ nhớ và quản lý tệp, giúp tăng đáng kể hiệu suất và hiệu quả. Kết nối thông minh liên thiết bị, Xiaomi HyperConnect, khung kết nối thông minh trên nhiều thiết bị của hãng còn tạo điều kiện cho các kết nối hiệu quả cao giữa nhiều thiết bị và tạo ra sự cộng tác tối ưu. Xiaomi HyperOS còn tiến thêm một bước nữa bằng cách hỗ trợ các công nghệ AI tiên tiến và cho phép các thiết bị cung cấp nhiều tính năng do AI điều khiển.

Đối với Bảo mật đầu cuối, môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) tự phát triển, hoạt động trên phần cứng chuyên dụng, đóng vai trò là nền tảng của hệ thống con bảo mật. Xiaomi sử dụng mã hóa đầu cuối thông qua TEE để truyền dữ liệu giữa các thiết bị, mở rộng lớp bảo vệ cho các mô-đun bảo mật được kết nối với nhau. Xiaomi HyperOS cũng tuân thủ nguyên tắc nền tảng mở, theo đó tập đoàn đã mở rộng lời mời tới các nhà phát triển ứng dụng và phần cứng thông minh, cấp cho họ quyền truy cập mở vào Xiaomi HyperConnect, đồng thời công bố nguồn mở của Xiaomi Vela, trao quyền cho các nhà phát triển trên toàn cầu nhằm hướng đến sự đổi mới và cộng tác sâu sắc hơn.