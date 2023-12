Zalo AI Summit 2023 sẽ tập trung vào mô hình ngôn ngữ lớn

Diễn đàn trí tuệ nhân tạo thường niên Zalo AI Summit 2023 do Zalo tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tới đây với chủ đề “Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tạo sinh - In the era of Generative AI”.