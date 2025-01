6 /10 người Việt thấy yên tâm khi mua sắm với chính sách ‘Trả hàng Hoàn tiền của Shopee’

Đây là kết quả từ cuộc khảo sát về kiến thức mua sắm trực tuyến an toàn của người dùng, một phần của dự án “Cùng Shopee Mua Sắm An Toàn”.

“Chúng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện cam kết mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và bảo mật. Việc thực hiện khảo sát là một trong những hoạt động cần thiết để Shopee đánh giá bao quát về mức độ nhận biết của người dùng cũng như tính hiệu quả của các sáng kiến bảo vệ người dùng mà chúng tôi đã thực hiện trước đó. Đây đồng thời là nền tảng để Shopee tiếp tục xem xét, đưa ra điều chỉnh phù hợp cũng như gia tăng những nỗ lực xây dựng một môi trường mua sắm trực tuyến an toàn và bảo mật cho người dùng”. Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam, chia sẻ.

Cụ thể, tính an toàn là một trong những tiêu chí quan trọng khi mua sắm trực tuyến.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 3 hình thức lừa đảo hay gian lận khiến người tiêu dùng Việt lo ngại nhất khi mua sắm trên các nền tảng online là Mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; Gặp phải người bán lừa đảo; Mất cắp thông tin dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, chỉ có 5 trên 10 người dùng trực tuyến tham gia khảo sát hiểu rõ về các hình thức lừa đảo, gian lận trực tuyến và tự tin sẽ không trở thành nạn nhân của các hình thức này.

Trong khi đó, 76% nhà bán hàng tham gia khảo sát lo ngại các vấn đề lừa đảo qua mua sắm trực tuyến sẽ có tác động xấu đến việc kinh doanh của họ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, có 9 trên 10 người bán nhận định rằng, an toàn trong mua sắm trực tuyến là tiêu chí quan trọng của người mua hàng của họ.

Chính sách Trả Hàng Hoàn Tiền và Shopee Đồng Kiểm giúp người dùng yên tâm hơn khi mua sắm trực tuyến

Theo ghi nhận từ Shopee, có 97% người mua và 98% người bán tham gia khảo sát đã biết đến ít nhất một trong các chính sách hỗ trợ của Shopee liên quan đến mua sắm an toàn. Trong đó, hai chính sách được biết đến nhiều nhất là Trả Hàng Hoàn Tiền và Đồng Kiểm.

Chính sách Shopee Đồng Kiểm, không chỉ đảm bảo quyền lợi của người mua bằng cách cho phép kiểm tra tình trạng ngoại quan, số lượng hàng hóa trước khi nhận.

Trong khi chính sách Trả Hàng Hoàn Tiền tạo điều kiện để người dùng hoàn hàng, trả tiền nếu sản phẩm không đúng mô tả, hết hạn sử dụng, hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển,... Đặc biệt, 6 trên 10 người tiêu dùng tham gia khảo sát cảm thấy yên tâm và tự tin mua sắm hơn khi được bảo vệ bởi chính sách Trả Hàng Hoàn Tiền của Shopee.

Những con số trên là dấu hiệu tích cực, cho thấy mức độ nhận thức và tiếp cận của cộng đồng người dùng Shopee đối với những chính sách bảo vệ người tiêu dùng quan trọng này, đồng thời thể hiện sự hoan nghênh và ghi nhận của người dùng trước những nỗ lực không ngừng của Shopee trong việc mang đến những trải nghiệm mua sắm an toàn và đáng tin cậy.

Tìm hiểu các hướng dẫn mua sắm an toàn trên Shopee tại: https://shopee.vn/m/cung-shopee-mua-sam-an-toan.

Bên cạnh mối quan tâm tích cực dành cho các chính sách hỗ trợ trên, đánh giá sản phẩm cũng đóng một vai trò quan trọng trong quyết định mua sắm trực tuyến của người dùng. Có đến gần 60% người tham gia khảo sát cho biết họ thường xem xét và sẽ quyết định mua các sản phẩm dựa trên lượt đánh giá cao. Ngoài ra, người dùng cũng thường quan tâm và tìm kiếm các nhà bán hàng uy tín thông qua nhãn Shopee Mall, Shop Yêu Thích và Shop Yêu Thích+ để có thêm cơ sở mua hàng.

Ngoài ra, người dùng vẫn muốn có thêm nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho họ khi mua sắm trực tuyến

Cụ thể có đến hơn 70% người tham gia khảo sát mong đợi rằng Shopee sẽ tiếp tục cải thiện và tối ưu hóa hiệu suất của các tính năng hỗ trợ trong ứng dụng. Đồng thời, người dùng cũng mong muốn Shopee sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền định kỳ, cung cấp hướng dẫn chi tiết để nâng cao khả năng nhận diện và ngăn chặn lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến đang ngày càng trở nên phức tạp.

Nhằm mục đích hỗ trợ và bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến một cách toàn diện hơn, ngày 30.11 và 03.12 sắp tới, Shopee sẽ hợp tác với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) để tổ chức chuỗi tập huấn dành cho người bán tại Hà Nội và Đồng Nai, giúp họ phát triển kỹ năng kinh doanh đồng thời nâng cao kiến thức về đảm bảo an toàn trong giao dịch trên môi trường TMĐT. Đây là một cơ hội để Shopee tăng cường nỗ lực đảm bảo an toàn trong trải nghiệm giao dịch trực tuyến cho cả người mua và người bán.

“Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu của Hiệp hội. Chúng tôi luôn ủng hộ và đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong quá trình mua sắm trực tuyến. Chương trình “Cùng Shopee Mua Sắm An Toàn” đã góp phần nâng cao nhận thức về an toàn mua sắm trực tuyến cho người tiêu dùng thông qua các nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận với hình ảnh trực quan.

Chúng tôi hy vọng sáng kiến này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, cũng như có thêm nhiều chương trình tương tự để đảm bảo rằng mọi người tiêu dùng tại Việt Nam có thể mua sắm trực tuyến một cách an toàn và thuận tiện. Hiệp hội luôn sẵn sàng hỗ trợ Shopee và các doanh nghiệp khác trong việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và bền vững trên thị trường.” Ông Trần Văn Trọng, Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), nhận định.