Dự án 220kV Nậm Sum - Nông Cống quyết tâm về đích trong tháng 5/2024?

Còn nhiều thách thức

Ông Trần Kim Vũ – Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) cho biết: Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống dài khoảng 130 km, gồm 2 mạch, từ điểm đấu nối G1 (tại biên giới Việt Nam – Lào) đến TBA 220kV Nông Cống gồm 299 vị trí móng cột và 99 khoảng néo. Tuyến đi trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu thuộc tỉnh Nghệ An và các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay dự án đã hoàn thành 257/299 vị trí móng, đang lắp dựng 243/299 vị trí cột, đang thi công 2 vị trí. Dự án đã hoàn thành kéo dây 27/99 khoảng néo, đang thi công 5 khoảng néo.

Tiến độ đóng điện theo kế hoạch được giao là tháng 06/2023. Đến nay dự án đã chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (CĐR), giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống đoạn qua tỉnh Nghệ An

Cụ thể, về móng cột đã bàn giao mặt bằng 257/299 vị trí, đặc thù dự án có số lượng vị trí trên đất rừng lớn (có 234/299 vị trí trên đất rừng, chiếm khoảng 75%). 43 vị trí còn lại hiện chưa bàn giao mặt bằng thi công gồm: 40 vị trí thuộc rừng tự nhiên, 03 vị trí không thuộc rừng tự nhiện.

Trong đó trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã bàn giao mặt bằng 116/125 vị trí, còn lại 09 vị trí vướng rừng tự nhiên, chưa được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế, các chủ rừng chưa thực hiện phương án thiết kế khai thác tận thu lâm sản. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã bàn giao mặt bằng 140/174 vị trí, còn lại 34 vị trí gồm 31 vị trí vướng rừng tự nhiên và 03 vị trí ngoài rừng tự nhiên (vị trí 99 đã có quyết định phê duyệt giá đất, đang thẩm định phương án; vị trí 98, 100 đã trả tiền theo PABT nhưng hộ dân chưa nhận tiền với lý do đơn giá thấp, đang tiếp tục vận động). Về hành lang tuyến đến nay mới bàn giao 35/99 khoảng néo, trong đó tỉnh Thanh Hóa 18 khoảng néo, Nghệ An 17 khoảng néo). Hiện nay NPMB cùng nhà thầu đang tiếp tục bám sát, đôn đốc UBND các tỉnh để tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB; đồng thời bám sát các bộ, ngành để cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Để đáp ứng tiến độ các nhà thầu cần tăng cường lực lượng để đáp ứng thi công các vị trí móng bàn giao trong thời gian tới cũng như dựng cột kéo dây.

Tại buổi làm việc, các nhà thầu tham gia dự án cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án như thời tiết mưa bão, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, điều kiện thi công khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong thủ tục liên quan đến rừng…

Tuy nhiên các đơn vị nhận thức rõ đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, các đơn vị sẽ tập trung huy động lực lượng để hoàn thành mục tiêu dự án, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của chủ đầu tư. Bố trí lực lượng đền bù thi công và phối hợp với nhà thầu tư vấn đền bù và NPMB trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phản hồi kịp thời ngay để tăng cường lực lượng đáp ứng yêu cầu.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ thi công vị trí số 2 Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống đoạn qua tỉnh Nghệ An. Đây là vị trí gần biên giới Việt - Lào

Cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Tại buổi kiểm tra công trường và làm việc với các đơn vị tham gia dự án mới đây, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú nhấn mạnh: Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống là dự án cấp bách, được đầu tư xây dựng nhằm mục đích nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Bắc. Dự án nhằm cụ thể hóa cam kết giữa Đảng và Chính phủ 2 nước trong tăng cường hợp tác năng lượng.

Dự án có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2024, đặc biệt là cho khu vực miền Bắc. Tại Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo trong đó có yêu cầu dự án này phải hoàn thành trong tháng 5/2024.

Để dự án đóng điện trong tháng 5/2024, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cho rằng giải phóng mặt bằng dự án truyền tải điện luôn là vấn đề khó khăn nhất vì vậy đơn vị tư vấn đền bù cần huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với NPMB và bám sát chính quyền địa phương, cùng tuyên truyền vận động để bàn giao mặt bằng sớm nhất cho đơn vị thi công.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cũng yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính, dồn nguồn lực để tập trung thi công đối với dự án này; tổ chức thi công đồng thời các vị trí đã bàn giao mặt bằng và sẵn sàng nguồn lực để thi công những vị trí còn lại sau khi hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, phấn đấu hết tháng 15/5/2024 sẽ hoàn thành thi công phần móng trụ và dựng cột, kéo dây hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cũng yêu cầu NPMB phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, đơn vị tư vấn để có sự điều hành chi tiết, nhịp nhàng, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là đối với những nhà thầu có nguy cơ trượt tiến độ. NPMB và các đơn vị liên quan cần bám sát chính quyền các địa phương để đẩy nhanh tiến độ GPMB, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; kịp thời báo cáo EVNNPT những khó khăn, vướng mắc của dự án để có phương án tháo gỡ.