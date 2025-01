Dự án sản xuất máy in 3D và dịch vụ phần mềm của Arevo Việt Nam chấm dứt hoạt động

Chưa thực hiện góp đủ vốn, không thể hiện được số lượng sản phẩm sản xuất và doanh thu. Dự án "Sản xuất máy in 3D và dịch vụ phần mềm, dịch vụ sản xuất sản phẩm trên các máy in 3D sử dụng vật liệu polymer sợi carbon" của Công ty TNHH Arevo Việt Nam (Công ty Arevo) do bà Lê Diệp Kiều Trang sáng lập chấm dứt hoạt động.