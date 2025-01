Dừng hoạt động dự án của vợ chồng cựu CEO Facebook Việt Nam

Hoạt động của dự án trị giá 19,5 triệu USD do vợ chồng cựu CEO Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang và Sonny Vũ đứng đầu đã bị dừng lại. Dự án này liên quan đến việc sản xuất máy in 3D tại khu Công nghệ cao TP HCM và mẫu xe scooter in 3D sử dụng vật liệu carbon.