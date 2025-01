F88 huy động thành công 50 triệu USD từ quỹ Lending Ark Asia

Chia sẻ về lần gọi vốn thứ hai từ Lending Ark, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc F88 cho biết: “Khoản tín dụng mới sẽ được sử dụng để thúc đẩy kế hoạch tăng trưởng kinh doanh của F88. Với nguồn vốn này, F88 đặt mục tiêu mở rộng việc cung cấp các dịch vụ tài chính đạt chuẩn về dịch vụ, dễ dàng và minh bạch cho tệp khách hàng dưới chuẩn ngân hàng tại Việt Nam. F88 rất tin tưởng và kỳ vọng rằng các sản phẩm, dịch vụ của mình sẽ tiếp tục giúp nâng cao năng lực tài chính của các khách hàng, từ đó góp một phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam”.

Được biết, Lending Ark Asia là đơn vị luôn áp dụng quy trình thẩm định tín dụng nghiêm ngặt, toàn diện đối với các khoản vay của mình, cũng như đặc biệt cẩn trọng khi đánh giá các nội dung như tiềm năng thị trường, chiến lược kinh doanh, năng lực quản trị rủi ro, năng lực tuân thủ pháp lý, chất lượng dịch vụ, các giá trị đóng góp cho cộng đồng...

Việc phê duyệt bổ sung hạn mức vay trị giá 50 triệu USD lần thứ hai đã chứng minh sự tin tưởng, kỳ vọng mà Lending Ark Asia dành cho F88 nói riêng và tiềm năng thị trường cho vay tại Việt Nam nói chung.

Được biết, trong nửa đầu năm 2023, dù đối diện với nhiều thách thức nhưng hoạt động kinh doanh của F88 vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 tăng 52% so với cùng kỳ 2022. Với việc cung cấp đa dạng dịch vụ, tổng số lượng khách hàng tại thời điểm 30.06.2023 đã tăng 30% so với tại cuối năm 2022. Tỉ lệ hài lòng của khách hàng sau giao dịch (CSAT) đạt mức 89%. Tỷ lệ chi phí hoạt động CIR (chi phí hoạt động không bao gồm chi phí dự phòng và xóa sổ nợ xấu) trên tổng thu nhập hoạt động (đã loại trừ chi phí tài chính) trong 6 tháng đầu năm 2023 giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty cũng đã chi trả 1.250 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu cho các nhà đầu tư đúng hạn. Đồng thời, tỷ lệ nợ vay so với vốn chủ sở hữu (tỷ lệ D/E) được duy trì an toàn quanh mức 1,0 lần. Những chỉ số tích cực trên là cơ sở để Fiin Ratings tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm ở mức BBB- cho F88, kể cả trong tình hình thị trường biến động bất ổn như hiện nay.

Lý giải về kết quả kinh doanh chưa có lợi nhuận trong nửa đầu năm 2023, ông Tuấn cho rằng, phần lớn là do chi phí rủi ro tăng cao khi công ty áp dụng chính sách trích lập quỹ dự phòng nợ xấu khá thận trọng so với thông lệ. Về tiềm năng thị trường, dựa trên các dự báo kinh tế khả quan của nửa cuối năm 2023, bên cạnh việc duy trì tăng trưởng kinh doanh ổn đinh, F88 kỳ vọng sẽ nắm bắt các cơ hội mở rộng tập khách hàng để tiếp tục tăng tốc đột phá trong thời gian tới.