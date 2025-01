FPT mang gì đến Techfest Vietnam 2022?

Theo đó, 4 sản phẩm bao gồm Ubot (Akabot) do FPT Software phát triển; Bộ giải pháp giao dịch số cho doanh nghiệp FPT eSevices do FPT IS phát triển; Giải pháp FPT Smart Home và Giải pháp camera giám sát an ninh do FPT Telecom phát triển đã được FPT trình diễn. Thăm quan gian hàng FPT, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: “Sản phẩm FPT được thị trường chấp nhận là thành công lớn, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu của khách hàng”.

Đại diện Tập đoàn FPT giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Được biết, Hệ sinh thái tự động hoá UBot ra đời với tầm nhìn trở thành “trợ lý đắc lực” cho tất cả doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. UBot giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành với những công việc mang tính thủ công và lặp lại, từ đó giúp doanh nghiệp tiến gần hơn đến chuyển đổi số với chi phí vô cùng hợp lý.

Tính đến nay UBot đã và đang triển khai tới hơn 2000 khách hàng, bao gồm: UBot Invoice, UBot ePayment, UBot Statement Checking và UBot Meeting. Dự kiến trong tương lai, UBot sớm cho ra mắt bộ giải pháp tự động hoá ở những mảng kinh doanh khác như HR, Retail, Tax và Logistics để tạo thành hệ sinh thái tự động hóa toàn diện, cùng doanh nghiệp bắt đầu kỉ nguyên liên minh giữa người và robot ảo.

Bên cạnh đó, bộ giải pháp giao dịch số cho doanh nghiệp FPT eSevices gồm hai phần: Bộ ký kết không chạm toàn trình trong 10 phút và hệ sinh thái hóa đơn điện tử FPT dành cho doanh nghiệp. Bộ ký kết không chạm giúp khách hàng ký kết trong 10 phút, tích hợp ký chữ ký số FPT CA trên nền tảng ký điện tử FPT.eContract và xác thực dữ liệu sau ký với hệ thống FPT.CeCA liên thông Bộ Công Thương.

Hệ sinh thái hóa đơn điện tử FPT gồm: Hoá đơn điện tử FPT.eInvoice, trích xuất tự động hóa đơn đầu vào FPT.FDA và chữ ký số truyền thống FPT.CA, dịch vụ truyền nhận lưu trữ hóa đơn điện tử FPT.TVAN.

Khách tham uant ham khảo sản phẩm FPT tại Techfest Vietnam 2022.

Trong khi đó, giải pháp Nhà thông minh – FPT Smart Home của FPT Telecom mang đến một không gian sống thông minh và hiện đại, phù hợp với tất cả mọi người dân Việt Nam. Giải pháp gồm các thiết bị đều có thể điều khiển thông minh bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo giúp điều chỉnh ánh sáng, cảnh báo an ninh và điều khiển thiết bị truyền hình.

Và cuối cùng là FPT Camera mang dịch vụ tiện lợi - thông minh, hỗ trợ giám sát an toàn và bảo mật thông tin. Sản phẩm ổn định về tín hiệu, chất lượng hình ảnh cao, kết nối với nhiều thiết bị di động, sử dụng lưu trữ Cloud.

Khách hàng luôn luôn được FPT đồng hành cùng quá trình sử dụng về bảo hành, bảo trì, hỗ trợ trực tuyến 24/7. Hệ thống FPT Camera sẽ được tích hợp thêm nhiều chức năng cải tiến thông minh, mang tính đột phá về công nghệ do chính đội ngũ FPT Telecom phát triển.

Chia sẻ tại Techfest Vietnam 2022, ông Vũ Anh Tú cho biết, Tập đoàn luôn nuôi giấc mơ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ngay từ ngày đầu thành lập. Để có được những start up trong lòng FPT cần đi qua hành trình gồm 4 giai đoạn: Ý tưởng, thử nghiệm, phát triển, trưởng thành. FPT có nhiều điều kiện để hình thành các ý tưởng, đó là: DNA Sáng tạo - Chất công nghệ có sẵn trong mỗi người FPT; Những Chương trình khuyến khích sáng tạo nội bộ như: Innovation Day, Hackathon, iKhien, akaDay. FPT cũng nỗ lực tìm kiếm các ý tưởng bên ngoài, kêu gọi nhân sự tài năng làm việc cho tập đoàn.

Ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ FPT chia sẻ về Vườn ươm sáng tạo trong lòng FPT.

Kể từ ngày khởi nghiệp cho đến nay, FPT đã sở hữu 4.000 ý tưởng, 350 tỷ đầu tư cho các ý tưởng khởi nghiệp. Một số sản phẩm Made by FPT sở hữu cộng đồng khách hàng ấn tượng như nền tảng FPT AI với hơn 200 triệu người dùng cuối trên; Hơn 2.000 khách hàng sử dụng akaBot của FPT tại hơn 20 quốc gia; Nền tảng Base.vn sở hữu hơn 7.000 khách hàng…

Techfest là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho các nhóm ở Việt Nam, được tổ chức lần đầu vào năm 2015 nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kể từ năm 2016, chương trình đã trở thành hoạt động chính trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Đến nay, Techfest Việt Nam đã thu hút sự tham gia của 2.600 doanh nghiệp khởi nghiệp, 1.000 lượt khách đầu tư trong nước và quốc tế và hơn 20.000 lượt khách tham dự.