FPT tham gia Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024

Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì - diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo, gồm các tham luận và thảo luận nhóm từ các chuyên gia sẽ đánh giá cơ hội và thách thức của Việt Nam trong các lĩnh vực AI, bán dẫn nói riêng và công nghệ cao nói chung…

Cũng nhân dịp này, nền tảng FPT.AI được vinh danh Top 3 Giải pháp Trí tuệ nhân tạo tiêu biểu xuất sắc nhất. Trong đó, FPT.AI được vinh danh là nền tảng AI vì Tương lai Doanh nghiệp số (AI Platform for the Future of Digital Enterprises Award). Giải thưởng này của FPT đã được Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp trao tặng.

Được biết, để có được giải thưởng này, FPT.AI đã vượt qua hơn 750 giải pháp đến từ 20 quốc gia tham dự, và ghi điểm xuất sắc với Hội đồng chuyên môn nhờ những đóng góp tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các sản phẩm ứng dụng AI made-by-Vietnam.

Ông Lê Hồng Việt – Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud (thứ 8 từ trái sang) nhận giải thưởng.

FPT.AI là nền tảng trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi công ty FPT Smart Cloud, thành viên tập đoàn FPT. FPT.AI hiện là đối tác công nghệ của hơn 100 doanh nghiệp lớn tại 15 quốc gia, với hàng nghìn dự án đã đi vào hoạt động thành công, đa dạng lĩnh vực như Tài chính Tài chính – Bảo hiểm, ngân hàng, Thương mại điện tử, Y tế, Vận tải, Hành chính công…, phục vụ hơn 200.000 triệu người dùng cuối mỗi năm.

Hiện nền tảng FPT.AI bao gồm 5 nhóm giải pháp chủ lực: Nhóm giải pháp chăm sóc khách hàng ưu việt (Conversational AI) bao gồm FPT AI Chat, FPT AI Engage - nền tảng xây dựng và quản lý hội thoại tự động, ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), FPT AI Enhance - giải pháp nâng cao chất lượng tổng đài. Nhóm giải pháp tối ưu vận hành bao gồm FPT AI Read - trích xuất dữ liệu từ văn bản và số hóa tài liệu, FPT AI eKYC - định danh khách hàng điện.

“Mỗi sản phẩm và dịch vụ của FPT.AI đều có sự khác biệt vượt trội nhờ ứng dụng AI và AI tạo sinh. FPT.AI sẽ không ngừng đổi mới, cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm mang lại những giá trị cho cộng đồng, không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, mà còn đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh bằng công nghệ.” Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, ông Lê Hồng Việt chia sẻ.

Tham gia buổi tọa đàm trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam, ông Trần Đăng Hoà – Chủ tịch FPT IS, Chủ tịch FPT Semiconductor cũng đã có bài phần trình bày với chủ đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực AI, bán dẫn: Đi lên từ Cơ hội để giải quyết Thách thức toàn cầu”.

Ông Hòa nhận định, ngành công nghiệp bán dẫn dự đoán đạt 1 nghìn tỷ vào năm 2030, trong đó Việt Nam đang là điểm đến của quốc tế với cơ hội về nhân lực trẻ dồi dào, thuận lợi về chính trị - địa lý và sự đồng hành của Chính phủ.

Ông Trần Đăng Hoà -Chủ tịch FPT IS, Chủ tịch FPT Semiconductor trình bày về chủ đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực AI, bán dẫn: Đi lên từ Cơ hội để giải quyết Thách thức toàn cầu”.

Để đồng hành cùng Chính phủ trong việc thực hiện Kế hoạch đào tạo 50.000 chuyên gia bán dẫn vào năm 2030, ông Hoà thay mặt cho FPT cam kết “Ngành bán dẫn sẽ là cơ hội rộng mở cho thanh niên trẻ Việt Nam”.

FPT có hệ thống đào tạo về mảng chip từ đại học, cao đẳng tới các chương trình ngắn hạn, các chương trình đào tạo hợp tác cùng chuyên gia Việt Kiều hàng đầu. Hiện tại, FPT đang hợp tác với nhiều đại học trên thế giới, tạo điều kiện học sinh sinh viên tham gia các chương trình học 2+2+2. Sinh viên sẽ học tập 2 năm tại Đại học FPT, 2 năm tại trường đại học quốc tế, 2 năm thực hành tại đối tác công nghệ nước ngoài. Đồng thời, FPT cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thiết kế chip bán dẫn tại Việt Nam. “FPT sẽ là điểm đến cho những thế hệ người trẻ Việt đam mê kỹ thuật và bán dẫn, cùng các các bạn có thể tự tay thiết kế sản phẩm Chip Make in Vietnam – Made by FPT”. ông Hoà nhấn mạnh.

Toàn cảnh gian hàng FPT

Tham gia sự kiện, FPT còn thiết kế gian hàng với chủ đề “Leading Innovation with AI & Semiconductors” bao gồm hệ sinh thái AI và bán dẫn. Đồng thời khách tham quan còn dược tận tay trải nghiệm hệ sinh thái AI dành cho doanh nghiệp, giúp nhà máy hoạt động thông minh, cá nhân hóa quy trình đào tạo, tối ưu quy trình doanh nghiệp, phân tích dữ liệu video và hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc đa lĩnh vực trong việc xây dựng và hoàn thiện báo cáo phát triển bền vững.

Cụ thể FPT đã giới thiệu giải pháp Intelligent Inspection-I2 (Kiểm thử thông minh) ứng dụng ứng dụng AI toàn diện cho nhà máy; Hệ sinh thái FPT GenAI với 3 sản phẩm: FPT AI Mentor (giải pháp tự động hóa và cá nhân hóa quy trình đào tạo bởi AI, giúp nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên, cải thiện kiến thức và năng lực); FPT AI Knowledge Explore (cho phép người dùng định vị, truy xuất và hành động dựa trên dữ liệu); và FPT AI TOVA – chatbot (với khả năng tương tác thông minh, linh hoạt, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên).

Khách hàng tham quan gian hàng FPT.

Ngoài ra, FPT còn mang đến giải pháp giúp lập trình viên đơn giản hóa quy trình viết mã, tăng tốc chu kỳ phát triển, tiết kiệm thời gian mang tên CodeVista; cùng với đó là Sustain AI, nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện báo cáo phát triển bền vững, tuân thủ quy định và tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là rất nhiều giải pháp đáng tự hào của FPT như Hệ sinh thái akaCam chuyên phân tích dữ liệu video, chuyển đổi dữ liệu thành dạng thông tin có cấu trúc để phát hiện, nhận diện, theo dấu, phân loại và lập chỉ mục các đối tượng hành vi trong video. akaBot, giải pháp tự động hóa quy trình bằng robot ảo (RPA), góp phần giải phóng nhân sự khỏi các tác vụ thủ công nhàm chán; rút ngắn 70% thời gian, tiết kiệm tới 21.9 triệu giờ làm việc mỗi năm.