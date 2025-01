Gia tăng cơ hội cho khách hàng sở hữu thiết bị công nghệ, chợ Tốt bắt tay cùng FPT Shop

Theo đó, chợ Tốt sẽ phối hợp cùng FPT Shop để triển khai các chương trình Thu Cũ Đổi Mới trên toàn quốc, với mục tiêu mang đến lựa chọn mua sắm tiết kiệm chi phí và thời gian cho những khách hàng có nhu cầu nâng cấp sản phẩm công nghệ.

Cụ thể, quy trình thu cũ đổi mới được nhân viên FPT thực hiện với sự hỗ trợ từ giải pháp công nghệ độc quyền được phát triển bởi Carousell - tập đoàn mẹ của chợ Tốt, giúp rút ngắn toàn bộ quá trình kiểm tra và thu mua của mỗi chiếc điện thoại còn dưới 10 phút.

Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho phép kiểm tra chất lượng điện thoại toàn diện và chi tiết bao gồm chức năng và ngoại quan một cách nhanh chóng, chính xác. Kết hợp với thế mạnh cơ sở dữ liệu lớn từ chợ Tốt, thuật toán định giá thông minh đưa ra xác nhận báo giá cuối cùng, loại bỏ yếu tố chủ quan của con người, từ đó đưa ra đánh giá minh bạch cho khách hàng.

Những thiết bị được thu mua tại FPT Shop sẽ được chợ Tốt kiểm tra chất lượng thông qua quy trình 40 điểm kiểm định nhằm đảm bảo chất lượng của từng chiếc điện thoại được bán ra thị trường thông qua cửa hàng điện thoại chính thức chợ Tốt Official Store. Từ đó, chợ Tốt cam kết 100% chính hãng cùng chính sách đổi trả trong 7 ngày, bảo hành 3 tháng và miễn phí vận chuyển. Nhờ đó, khách hàng có thể an tâm mua điện thoại đã qua sử dụng, cập nhật xu hướng công nghệ với chi phí tiết kiệm 30-50% so với việc mua sản phẩm mới.

Được biết, trước khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, mô hình hợp tác thu cũ đổi mới này đã được tập đoàn Carousell triển khai thành công tại thị trường Singapore, Indonesia với hơn 1.000 cửa hàng thuộc các chuỗi cửa hàng chính hãng của Apple, Samsung, Xiaomi và các hệ thống cửa hàng viễn thông.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Trọng Tấn - Tổng Giám đốc chợ Tốt cho biết “Với sứ mệnh nâng tầm cuộc sống của người Việt, chợ Tốt không ngừng nỗ lực trong suốt 10 năm qua để truyền cảm hứng để nhiều người tích cực mua và bán đồ đã qua sử dụng. Sự hợp tác chiến lược giữa chợ Tốt và FPT Shop mang đến cho cả hai công ty cơ hội phát triển trong thị trường điện thoại, giúp nhiều khách hàng có thể tiếp cận công nghệ di động mới với mức chi phí thấp hơn.

Hơn thế nữa, chúng ta sống trong một thời đại mà tính bền vững không chỉ là một lựa chọn mà còn là một trách nhiệm. Với sự chung tay này, chợ Tốt đồng hành với FPT Shop mang đến một cách tiếp cận thân thiện với môi trường, tăng vòng đời sử dụng của sản phẩm để đóng góp xây dựng một tương lai xanh hơn và bền vững hơn”.

Đại diện phía đối tác, ông Nguyễn Việt Anh - Phó tổng giám đốc FPT Retail cho biết: “Hệ thống FPT Shop luôn không ngừng tìm kiếm các đối tác có mức giá tốt trong mảng dịch vụ thu cũ đổi mới nhằm mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn tốt nhất. Và lễ ký kết của FPT Shop với chợ Tốt lần này là một minh chứng khẳng định sự gắn kết mật thiết và đồng hành lâu dài của hai bên, nhằm mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm chất lượng với ưu đãi tốt nhất khi chọn tham gia chương trình “Thu Cũ Đổi Mới". Đặc biệt là trong thời điểm iPhone 15 Series vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng.”

Được biết, khách hàng khi đến mua sắm tại FPT Shop sẽ được trải nghiệm dịch vụ thu cũ đổi mới chỉ trong 15 phút và được ưu đãi thu mua lên đến 75% giá trị hiện tại đã bao gồm trợ giá 1.500.000 đồng, điều này nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu iPhone 15 Series với chi phí cạnh tranh nhất thị trường. Đây là một trong những ưu đãi hấp dẫn mà FPT Shop và chợ Tốt nỗ lực dành tặng cho khách hàng trong mùa iPhone.

Bên cạnh việc đến trực tiếp các cửa hàng của FPT Shop, khách hàng có nhu cầu thanh lý nhanh cũng có thể lựa chọn hình thức bán trực tiếp cho chợ Tốt thông qua tính năng “chợ Tốt thu mua" trên ứng dụng chợ Tốt và website chotot.com. Với dịch vụ này, khách hàng có thể lựa chọn bán trực tiếp điện thoại cho chợ Tốt. Khách hàng dễ dàng hẹn thời gian và địa điểm để nhân viên chợ Tốt có thể đến trực tiếp tận nhà để kiểm tra, thu mua và thanh toán trong vòng 24 giờ. Hiện dịch vụ này đang được triển khai tại Tp.HCM.